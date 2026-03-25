Assemblée Générale des Actionnaires du 30 avril 2026 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoire

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DU 30 AVRIL 2026

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

Boulogne-Billancourt, le 25 mars 2026.

L’Assemblée générale mixte de Renault S.A. (la « Société ») se tiendra le jeudi 30 avril 2026 à 15h00, à La Seine Musicale – Île Seguin – 92100 Boulogne-Billancourt.

L’avis préalable de convocation de l’Assemblée générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n°24 du 25 février 2026 et l’avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n°36 du 25 mars 2026. Ces avis sont consultables dans la rubrique dédiée à l’Assemblée générale sur le site Internet de la Société : https://www.renaultgroup.com/finance/assemblee-generale-des-actionnaires/.

Toutes les informations concernant l’ordre du jour, les projets de résolutions, ainsi que les modalités de participation et de vote à l’Assemblée figurent dans l’avis de convocation.

A compter de ce jour, les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont disponibles sur le site Internet précité ou tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Société sis 122-122bis avenue du Général Leclerc – 92100 Boulogne-Billancourt, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

L'Assemblée générale sera retransmise en vidéo, en direct et en intégralité, sur le site Internet de la Société ( https://renaultgroup.com ). La vidéo de l’Assemblée générale sera également disponible en différé sur ce même site Internet.

Pour toute information complémentaire, les actionnaires peuvent contacter la Direction des Relations Investisseurs - Email : communication.actionnaires@renault.com.

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses trois marques automobiles – Renault, Dacia, Alpine – et sur sa captive financière – Mobilize Financial Services – pour proposer des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 100 pays, Renault Group a vendu 2,337 millions de véhicules en 2025. Il réunit plus de 100 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040 et dans le monde d’ici à 2050.

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