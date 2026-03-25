Paris, le 25 mars 2026

Communiqué de presse

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025, modalités de tenue de l’Assemblée Générale Mixte d’Unibail-Rodamco-Westfield SE du 6 mai 2026 et de mise à disposition de ses documents préparatoires

Le Document d’Enregistrement Universel 2025 d’Unibail-Rodamco-Westfield SE a été déposé ce jour auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Le Document d’Enregistrement Universel 2025 intègre le rapport financier annuel 2025 qui comprend notamment :

le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise,

le rapport de durabilité,

les rapports des Commissaires aux comptes et le rapport de certification des informations en matière de durabilité,

le descriptif du programme de rachat d’actions.

Le Document d’Enregistrement Universel 2025 est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et est consultable sur le site Internet de la Société sous Assemblées Générales des actionnaires | URW.

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Unibail-Rodamco-Westfield SE se réunira au siège social (7, place du Chancelier Adenauer – 75016 Paris, France, dans l’Auditorium), le mercredi 6 mai 2026 à 10h30 (heure de Paris).

Cette Assemblée sera également retransmise en direct et en différé sur le site Internet de la Société sous Assemblées Générales des actionnaires | URW.

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) poursuit la simplification de la structure du Groupe et a annoncé, le 12 février 2026, la simplification de sa structure juridique. Les actionnaires sont invités à se référer à la présentation intitulée “Proposed streamlining of URW's legal structure through an internal reorganisation” (en anglais uniquement) publiée sur le site internet de la Société.

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié ce jour, au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) et contient l'ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée.

Cet avis ainsi que la brochure de convocation et les documents préparatoires relatifs à cette Assemblée Générale Mixte sont tenus à la disposition des actionnaires, dans les conditions légales et réglementaires applicables, et sont consultables sur le site Internet sous Assemblées Générales des actionnaires | URW.

L’avis de convocation sera publié au Journal Spécial des Sociétés le 17 avril 2026.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Meriem Delfi

+33 7 63 45 59 77 – investor.relations@urw.com

Juliette Aulagnon

+33 6 15 74 20 43 – investor.relations@urw.com

Relations presse

UK/Monde :

Cornelia Schnepf – Finelk

+44 7387 108 998 – Cornelia.Schnepf@finelk.eu

France :

Cyrille Lachèvre — PLEAD

+33 6 20 42 12 08– cyrille.lachevre@plead.fr

À propos d’Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) exploite un réseau dominant d’actifs immobiliers urbains centrés sur le commerce, situés dans plusieurs des villes et des zones de chalandise les plus dynamiques du monde. Ce puissant réseau attire plus de 900 millions de visites par an, soutenant la croissance des grandes marques et enseignes, et contribuant de manière significative à la vitalité sociale et économique des communautés locales.

Ce réseau inclue 66 centres commerciaux aux États-Unis et en Europe, qui représentent environ 88 % de la valeur totale portefeuille de 49 milliards d’euros, dont 41 centres commerciaux opérant sous la marque mondialement reconnue Westfield. URW compte également des partenaires qui exploitent des destinations sous marque Westfield dans de nouveaux marchés à forte croissance.

Dans le cadre de sa feuille de route 2025-2028 « A Platform for Growth », URW génère de la croissance organique en s’appuyant sur la puissance de la marque Westfield et en développant des opportunités de croissance à faible intensité capitalistique, afin de générer des rendements attractifs pour ses actionnaires. Cette dynamique est soutenue par la feuille de route RSE « Better Places », qui a fait du Groupe un acteur pionnier du développement durable dans le secteur immobilier et l’une des 100 entreprises les plus durables au monde.

Les actions jumelées d’URW sont cotées sur Euronext Paris (symbole : URW). Le Groupe bénéficie d’une notation BBB+ par Standard & Poor’s et d’une notation Baa2 par Moody’s.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.urw.com.

Pièce jointe