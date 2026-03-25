QUADIENT: Résultats annuels 2025 : Chiffre d'affaires de 1 036 millions d'euros, marge d’EBIT courant à 13,0 %

Résultats annuels 2025 :

Chiffre d'affaires de 1 036 millions d'euros, marge d’EBIT courant à 13,0 %

Ambition revue à la hausse pour l’activité Digital, qui devrait devenir la Solution la plus importante et la plus rentable de Quadient d’ici 2030

Points clés

Chiffre d'affaires consolidé de 1 036 millions d’euros , en baisse de 3,2 % en organique, en ligne avec les objectifs 2025 révisés

, en baisse de 3,2 % en organique, en ligne avec les objectifs 2025 révisés Forte croissance de l’activité Digital, avec un ARR ( 1 ) atteignant 250 millions d’euros , en croissance organique de 10 % par rapport à 2024, et une nouvelle amélioration de la marge d’EBITDA à 18,0 %

avec un , en croissance organique de 10 % par rapport à 2024, et une à 18,0 % Marge d’EBITDA du Mail maintenue à un niveau élevé de 27,1 %, malgré une baisse plus marquée du chiffre d’affaires , liée au point bas du cycle de renouvellement des équipements aux États‑Unis

, liée au point bas du cycle de renouvellement des équipements aux États‑Unis Croissance organique à deux chiffres du chiffre d’affaires de l’activité Lockers (+11,4 %), dont la profitabilité progresse fortement

dont la EBIT courant du Groupe de 135 M€ , en baisse de 2,2 % en organique, en ligne avec les objectifs 2025 révisés

, en baisse de 2,2 % en organique, en ligne avec les objectifs 2025 révisés Résultat net part du Groupe en perte de 68 M€, intégrant une dépréciation de 124 M€ du goodwill de l’activité Mail

intégrant une de l’activité Mail Dividende proposé de 0,75 € par action , en hausse de 7 % par rapport à 2024 et de 0,05 € pour la cinquième année consécutive

, en hausse de 7 % par rapport à 2024 et de 0,05 € pour la cinquième année consécutive Guidance 2026 Évolution du chiffre d’affaires attendue entre -2 % et +2 % en organique Objectifs de marge d’EBITDA confirmés pour l’ensemble des Solutions ( 2 ) Confirmation de l’objectif de désendettement, incluant le leasing, à 1,5x



Ambitions 2030 ( 2 ) Objectifs de chiffre d’affaires mis à jour, réhaussé à environ 550 M€ pour l’activité Digital et révisé à environ 500 M€ pour l’activité Mail (inchangé pour l’activité Lockers) Objectifs de marge d’EBITDA confirmés pour l’ensemble des Solutions



Paris, le 25 mars 2026

Quadient S.A. (Euronext Paris : QDT), plateforme mondiale d’automatisation au service de connexions professionnelles sécurisées et durables, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé du quatrième trimestre 2025 ainsi que ses résultats annuels (exercice clos le 31 janvier 2026). Les résultats annuels 2025 ont été arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 24 mars 2026.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient S.A., a déclaré : « Soutenue par les avancées rapides de l’IA, la digitalisation progresse à un rythme plus accru, renforçant la demande à long terme pour les solutions logicielles. Avec sa plateforme d’automatisation digitale de premier plan, Quadient est particulièrement bien placé pour tirer parti de ces tendances. Nous apportons plus d’efficacité dans les usages de notre plateforme en tirant parti des capacités générées par l’IA. Nous allons aussi bénéficier du déploiement à venir des obligations de facturation électronique à travers l’Europe pour devenir le leader européen de l’automatisation financière tout en confirmant notre position de numéro un mondial sur le marché. Alors que nous terminons l’exercice 2025 avec un niveau d’ARR record de 250 millions d’euros, nous augmentons nos objectifs financiers pour l’activité Digital, qui est maintenant destinée à devenir d’ici 2030 à la fois notre première solution et la plus rentable. Pour concrétiser cette ambition accrue, nous avons placé l’équipe de direction de l’activité Digital au cœur du comité exécutif avec quatre membres supplémentaires.

Avec une telle accélération de la dynamique de digitalisation des processus, Quadient se concentre également sur l’intensification des ventes croisées de modules de l’activité Digital aux clients de l’activité Mail. Nous nous appuyons ainsi sur les forces de vente de notre activité Mail pour générer des revenus supplémentaires dans le Digital tout en préservant une marge d’EBITDA élevée dans le Mail à un moment où les conditions sont plus difficiles sur le marché du courrier. Dans le même temps, le chiffre d’affaires de notre activité Lockers dépasse les 100 millions d’euros pour la première fois, en croissance de 22% sur un an, avec une amélioration rapide de sa profitabilité. Par conséquent, illustrant notre confiance dans la génération de trésorerie future de Quadient, dans notre capacité à réduire davantage notre levier financier et dans notre engagement à fournir durée des rendements durables à nos actionnaires, nous proposons d’augmenter pour la cinquième année consécutive le montant du dividende pour le fixer à 75 centimes d’euro par action, ce qui représente une hausse de 7% par rapport à 2024. »

Commentaires sur l’activité de l’exercice 2025

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a atteint 1 036 millions d’euros lors de l’exercice 2025, contre 1 093 millions d’euros l’année précédente, ce qui représente une baisse de 3,2 % en organique et de 5,2 % en données publiées. Les données publiées intègrent un effet de change négatif de 37 millions d’euros, reflétant la dépréciation du dollar américain par rapport à l’euro ainsi qu’un effet périmètre positif de 16 millions d’euros, lié aux acquisitions de Package Concierge (décembre 2024), Serensia (juin 2025) et CDP Communications (décembre 2025).

Lors du quatrième trimestre 2025, le chiffre d’affaires a reculé de 3,5 % en organique et de 8,5 % en données publiées, par rapport au quatrième trimestre 2024.

Les revenus liés aux souscriptions (762 millions d’euros, soit 74 % du chiffre d’affaires total) ont légèrement progressé (croissance organique de + 0,5 %) par rapport à 2024, soutenus par la forte dynamique des activités Digital et Lockers, celles-ci ayant enregistré une croissance organique à deux chiffres en 2025. Au quatrième trimestre, les revenus liés aux souscriptions ont été quasi stables en organique (-0,3 %).

Les revenus non-récurrents ont baissé de 12,4 % en organique en 2025, et ont enregistré un recul de 10,7 % au quatrième trimestre 2025, essentiellement dû à la baisse des placements de matériel de courrier en Amérique du Nord, qui a pesé sur les ventes d’équipements.

Par zone géographique, l’Amérique du Nord (57 % du chiffre d’affaires) est en recul organique de 3,7 %, ce qui s’explique principalement par le point bas du cycle de renouvellement des équipements de courrier aux États-Unis, à la suite de la récente décertification des systèmes d’affranchissement les plus anciens. Les principaux pays européens (34 % du chiffre d’affaires) ont également enregistré une baisse organique de 3,7 %, la région Royaume‑Uni / Irlande s’inscrivant dans une dynamique plus favorable. Le segment International (8 % du chiffre d’affaires) a quant à lui progressé de 1,9 % en organique.

Chiffre d’affaires et EBITDA par solution

Chiffre d’affaires consolidé - Exercice 2025

En millions d’euros 2025 2024 Variation Variation organique Digital 282 267 +5,5 % +8,0 % Mail 640 732 -12,7 % -9,5 % Lockers 114 94 +22,4 % +11,4 % Total Groupe 1 036 1 093 -5,2 % -3,2 %

EBITDA et marge d’EBITDA

2025 2024 En millions d’euros EBITDA Marge d’EBITDA EBITDA Marge d’EBITDA Digital 51 18,0 % 47 17,5 % Mail 173 27,1 % 200 27,4 % Lockers 6 5,0 % 1 0,6 % Total Groupe 230 22,2 % 247 22,6 %

Digital

Le chiffre d’affaires de l’activité Digital a atteint 282 millions d’euros en 2025, en croissance organique de 8,0 % (dont 8,4 % au quatrième trimestre 2025 par rapport à la même période de l’année précédente) et en hausse de 5,5 % en données publiées (incluant les contributions de Serensia et de CDP Communications) par rapport à l’exercice 2024.

Cette performance solide a été tirée par une forte croissance organique de 10,7 % des revenus liés aux souscriptions en 2025 (dont 12,6 % au quatrième trimestre 2025 par rapport au quatrième trimestre 2024), et notamment par une bonne contribution de l'Amérique du Nord et du Royaume-Uni. En 2025, la proportion des revenus liés aux souscriptions a de nouveau progressé, représentant 84 % des ventes totales de l’activité Digital, contre 82 % lors de l’exercice 2024.

A la fin de l’exercice 2025, la base de revenus récurrents annuels (ARR)(3), qui représente un indicateur avancé des futurs revenus liés aux souscriptions, atteignait 250 millions d’euros, contre 232 millions d’euros à la fin de l’exercice 2024, ce qui représente une croissance organique de 10 %.

L’EBITDA de l’activité Digital a atteint 51 millions d’euros en 2025, en hausse de +9 % par rapport à l’année précédente. La marge d’EBITDA a atteint 18,0 %, en amélioration de 0,5 point par rapport à l’exercice 2024, malgré l’impact négatif de Serensia (-1,5 point). Au second semestre 2025, la marge d’EBITDA s’est encore améliorée, atteignant 20,9 %, après les 15,0 % enregistrés au premier semestre 2025. Cette évolution positive de la profitabilité reflète à la fois la croissance des revenus liés aux souscriptions et le niveau de maturité de la plateforme. La solution Digitale est en bonne voie pour atteindre son objectif de marge d’EBITDA supérieure à 20 % en 2026.

L’activité Digital a continué d’afficher une solide performance commerciale en 2025. Environ 2 400 nouveaux clients ont été acquis sur l’année, reflétant la bonne dynamique des ventes croisées (cross‑sell) avec l’activité Mail, en hausse de près de 20 % sur un an. Au quatrième trimestre, l’activité Digital a enregistré son meilleur trimestre historique en termes de prises de commandes, avec une croissance à deux chiffres par rapport à l’an dernier, confirmant le rôle central de l’activité Digital dans la stratégie à long terme de Quadient. Le trimestre a également été marqué par le gain de contrats de plusieurs millions d’euros, dont un marché remporté face à la concurrence auprès de l'une des plus grandes institutions financières européennes, ainsi qu'un contrat avec un grand fournisseur européen de services aux collectivités. L’activité Digital a par ailleurs réalisé une extension de son contrat (upsell) avec un grand assureur européen, et a enregistré une hausse de 25 % des prises de commandes dans le domaine des solutions d’automatisation financière.

En décembre 2025, Serensia by Quadient a obtenu son agrément définitif par la Direction Générale des Finances Publiques, une étape clé en vue du déploiement obligatoire de la facturation électronique en France en septembre 2026. Avec une part de marché estimée à environ 10 % quelques mois seulement après l’acquisition de Serensia, Quadient est bien positionné pour poursuivre sur cette dynamique, alors que seules 7 % des entreprises françaises interrogées par OpinionWay(4) sont aujourd’hui pleinement conformes aux exigences de la facturation électronique. Illustrant la solidité de son positionnement et soutenant son objectif de construire un leader européen de l’automatisation financière, notamment dans la perspective de l’entrée en vigueur progressive des obligations de facturation électronique dans d’autres pays européens, Quadient a été désigné leader dans le Spark Matrix de QKS Group pour les solutions de facturation électronique au quatrième trimestre 2025. Pendant la même période, Quadient a procédé à l’acquisition de CDP Communications, renforçant ainsi sa position concurrentielle dans les communications clients grâce à l’intégration, au sein de son offre existante, de capacités avancées en matière d’accessibilité et de conformité.

Illustrant sa volonté de tirer parti de l’accélération des tendances de marché et de continuer à faire croître son activité Digital au cours des prochaines années, Quadient a récemment annoncé la réorganisation de son Comité exécutif, ce qui lui permet de se focaliser encore d’avantage sur sa plateforme d’automatisation digitale de premier plan, qui bénéficie de bases structurelles solides :

un modèle économique mature et hautement prévisible,

une plateforme pleinement évolutive et modulaire.

Quadient continue de renforcer son positionnement grâce à l’intégration de capacités avancées d’intelligence artificielle (IA) dans l’ensemble de son portefeuille Digital. Aujourd’hui, plus de 60 % des clients de l’activité Digital de Quadient utilisent ses fonctionnalités intégrées qui s’appuient sur l’IA, au sein d’une plateforme à grande échelle où environ 40 % du nouveau code est désormais généré par l’IA. S’appuyant sur des connexions profondes avec les systèmes cœur de ses clients, la plateforme permet de délivrer des flux de travail conformes, vérifiables et hautement fiables dans des secteurs réglementés, tout en bénéficiant d’un modèle économique fortement récurrent. Ces workflows étant essentiels aux opérations des clients, l’IA vient renforcer la mission de Quadient, en accentuant ses avantages structurels - qu’il s’agisse des données, de la gouvernance ou de la profondeur d’intégration à une architecture prête pour les agents IA, capable d’interagir de manière fluide avec des logiciels tiers et des agents d’IA - permettant ainsi aux clients de répondre à des attentes croissantes en matière de rapidité, de personnalisation et de création de valeur mesurable.

Mail

Le chiffre d’affaires de l’activité Mail a atteint 640 millions d’euros au cours de l’exercice 2025, en retrait de 9,5 % en organique (dont -10,9 % au quatrième trimestre par rapport au quatrième trimestre 2024) et de 12,7 % en données publiées.

Les ventes d’équipements ont enregistré un déclin organique de 16,8 %, reflétant la baisse des placements d’équipements de courrier en Amérique du Nord, après la forte hausse enregistrée en 2024 dans le cadre de la décertification. Quadient bénéficiera d'une base de comparaison plus favorable en 2026.

S’agissant des revenus liés aux souscriptions (71 % du chiffre d’affaires de l’activité Mail, en hausse de 3 points par rapport à 2024), la baisse a été plus modérée, s'établissant à 6,1 % en organique par rapport à 2024.

L’EBITDA de l’activité Mail a atteint 173 millions d’euros au cours de l’exercice 2025. Le taux de marge d’EBITDA a atteint 27,1 %, en recul de seulement 0,3 point par rapport à l'exercice 2024, malgré la forte baisse du chiffre d'affaires. Cette résilience reflète la contribution positive de Frama (acquis en février 2024), qui a généré les bénéfices escomptés suite à son intégration, ainsi qu'une réponse efficace aux droits de douane américains, associant hausses de prix et anticipation dans la constitution des stocks.

Au regard de la performance de l’activité Mail en 2025 et de l’accélération des tendances de marché, Quadient a révisé ses hypothèses de moyen terme pour l’activité Mail. En Europe, les volumes de courrier sont en recul, comme en témoignent l’arrêt de la distribution nationale du courrier au Danemark et les débats réglementaires en cours au Royaume‑Uni, ainsi que le développement des obligations de facturation électronique, qui accélèrent l’abandon du courrier physique. En conséquence, cela entraîne une accélération du déclin structurel de la base installée. Aux États-Unis, après une année 2025 morose marquée par l’impact de la post-décertification, la tendance devrait revenir à un déclin plus normalisé.

Par conséquent, Quadient anticipe désormais un recul des volumes de courrier d’environ -7,5 % en taux de croissance annuel composé (TCAC) et une baisse de la valeur du segment de marché adressé par Quadient (équipements de salle courrier tels que les machines à affranchir et les systèmes de mise sous pli) d’environ -6 % en TCAC sur la période 2025-2030. Dans ce contexte, l’ambition de chiffre d’affaires 2030 pour le segment Mail a été revu à la baisse, à environ 500 millions d’euros, contre environ 600 millions d’euros précédemment

Quadient perçoit néanmoins des premiers signes encourageants pour 2026, soutenus par une solide exécution commerciale. Cela inclut, au quatrième trimestre, la conclusion d’un important contrat avec un opérateur postal européen portant sur des équipements de tri, ainsi que des gains majeurs dans les secteurs de la santé, de l'assurance et des services. La solution phare de mise sous pli DS-1200 a enregistré une croissance à deux chiffres en 2025 par rapport à l’année précédente. Parallèlement, la dynamique des ventes croisées est restée solide, celles avec l’activité Digital ayant progressé de près de 20 %, avec notamment une croissance à trois chiffres des commandes dans le domaine de l'automatisation financière, soutenue par la mise en place de l'obligation de facturation électronique en Europe, tandis que les ventes croisées avec l’activité Lockers en Amérique du Nord ont augmenté de 24 % d’une année sur l’autre. En 2026, l’activité Mail bénéficiera d’une base de comparaison plus favorable.

Lockers

Le chiffre d’affaires de l’activité Lockers a atteint 114 millions d’euros lors de l’exercice 2025, soit une solide croissance organique de 11,4 %, avec une forte accélération au dernier trimestre (hausse de 16,8 % au quatrième trimestre 2025 par rapport au quatrième trimestre 2024) et une augmentation significative de 22,4 % en données publiées par rapport à l'exercice 2024, intégrant la contribution positive de Package Concierge (14 millions d'euros en 2025).

Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 16,4 % au cours de l’exercice 2025 (+17,3 % au quatrième trimestre 2025 par rapport au quatrième trimestre 2024), grâce à une croissance solide dans toutes les régions, avec des résultats remarquables en termes de volumes au Royaume-Uni.

Au total, les revenus liés aux souscriptions ont représenté 65 % du chiffre d’affaires de l’activité Lockers au cours de l’exercice 2025 contre 64 % en 2024.

Les revenus non récurrents ont enregistré une hausse organique de 3,0 % sur l’exercice 2025. La performance du quatrième trimestre a été solide, avec une hausse de 15,8 % des revenus non récurrents, notamment grâce à un contrat de services de plusieurs millions de dollars consistant à renouveler le design de l’habillage de consignes existantes aux États-Unis, couvrant un réseau de plus de 1 700 sites, cette opération étant destine à accroître davantage leur utilisation.

L’activité Lockers a confirmé son tournant vers la profitabilité, avec une hausse de son EBITDA de 4,4 points par rapport à l’exercice 2024, à 5,0 %. Cette amélioration significative de la profitabilité, soutenue par une marge d'EBITDA de 6,3 % au second semestre 2025, a été portée par la croissance des revenus récurrents, une augmentation de l'utilisation et la contribution positive de Package Concierge. L’activité Lockers est en bonne voie pour atteindre une marge d'EBITDA supérieure à 10 % au cours de l'exercice 2026.

A la fin de l’année 2025, la base installée de consignes colis de Quadient a atteint environ 27 700 unités dans le monde, soit une augmentation nette de 2 300 consignes par rapport à l'année précédente (dont 600 consignes colis pour le quatrième trimestre). Cette progression reflète le rythme soutenu d'installation de nouveaux casiers sur le réseau ouvert en Europe, notamment au Royaume-Uni, alimenté par les partenariats signés avec Evri, Shell Service Stations Alliance et The Range. Dans l'ensemble, le réseau ouvert en Europe (principalement France et Royaume-Uni) a quadruplé depuis janvier 2024. Aux États-Unis, le rythme d’installations est resté stable, porté par la dynamique continue dans les segments des résidences multifamiliales et de l'enseignement supérieur.

L'année 2025 a été marquée par une augmentation remarquable de l'utilisation en Europe, soutenue par la montée en puissance d'Evri au Royaume-Uni. Au Japon, les volumes ont augmenté d'un mois sur l'autre au quatrième trimestre, signe d'un engouement croissant. Pour maintenir cette dynamique, l’activité Lockers continue d'investir dans l'innovation produit, avec le lancement, annoncé en janvier 2026, de Premier Locker, une solution de casiers haut de gamme destinée aux résidences multifamiliales de luxe qui met l’accent sur le design.

REVUE DES RÉSULTATS ANNUELS 2025

Compte de résultat simplifié

En millions d’euros 2025 2024 Variation Chiffre d’affaires 1 036 1 093 -5,2 % Marge brute 771 818 -5,7 % En % du chiffre d’affaires 74,5 % 74,8 % EBITDA 230 247 -7,2 % Marge d’EBITDA 22,2 % 22,6 % Résultat opérationnel courant (EBIT courant) 135 146 -7,9 % Marge d’EBIT courant 13,0 % 13,4 % Charges pour optimisation des structures et autres charges et produits opérationnels -19 -23 -19,7 % Dépréciation des écarts d’acquisition -124 - n/a Résultat opérationnel -8 123 n/a Résultat financier -41 -39 +6,2 % Résultat avant impôts -49 84 n/a Quote-part de résultat des SME 1 1 +9,4 % Impôts sur les bénéfices -17 -17 -1,1 % Résultat net des activités poursuivies -66 68 n/a Résultat net des activités abandonnées - 0 n/a Résultat net part du Groupe -68 66 n/a Résultat net par action -1,98 1,94 n/a Résultat net dilué par action -1,91 1,92 n/a

Le taux de marge brute s’élève à 74,5 % en 2025, légèrement inférieur à celui de l’exercice 2024 du fait de la baisse des ventes.

L’EBITDA(5) du Groupe a atteint 230 millions d’euros au cours de l’exercice 2025, en baisse de 17 millions d’euros par rapport à l’exercice 2024. L’EBITDA a enregistré un déclin organique de 2,5 % par rapport à l’année précédente. Le taux de marge d’EBITDA du Groupe s’établit à 22,2 % en 2025, en baisse de 0,4 point seulement par rapport à 2024, malgré la baisse du chiffre d’affaires, soutenu par les gains de profitabilité enregistrés par les activités Digital et Lockers et la résilience de la profitabilité de l’activité Mail.

Les amortissements ont atteint 95 millions d’euros au cours de l’exercice 2025, contre 101 millions d’euros lors de l’exercice 2024. Cette légère diminution reflète principalement la baisse des dépenses d’investissements capitalisés sur la période.

Le résultat opérationnel courant (EBIT courant) a atteint 135 millions d’euros en 2025 contre 146 millions d’euros en 2024, en baisse organique de 2,2 %. La marge opérationnelle courante s’établit à 13,0 % du chiffre d’affaires en 2025 contre 13,4 % en 2024.

Les charges pour optimisation des structures et autres produits et charges opérationnels se sont élevées à 19 millions d’euros au cours de l’exercice 2025, contre 23 millions d’euros lors de l’exercice 2024 qui avait été impacté par l’abandon d’un projet informatique, la poursuite de l’optimisation des espaces de bureaux et les coûts de restructuration de Frama.

Par ailleurs, une dépréciation de 124 millions d'euros a été comptabilisée sur le goodwill de l’activité Mail au cours de l'exercice 2025, suite à la révision des hypothèses à moyen terme concernant cette activité.

Par conséquent, le résultat opérationnel a affiché une perte de 8 millions d’euros en 2025 contre un profit de 123 millions d’euros en 2024.

Résultat net part du Groupe

Le coût net de l’endettement financier a légèrement augmenté, passant de 39 millions d’euros en 2024 à 41 millions d’euros au cours de l’exercice 2025. Les gains et pertes de change et autres éléments financiers ont été globalement neutres au cours des exercices 2025 et 2024. Au total, le résultat financier a représenté une charge de 41 millions d’euros en 2025 contre une charge de 39 millions d’euros enregistrée en 2024.

La charge d’impôt est stable par rapport à l’année précédente, et s’élève à 17 millions d’euros.

Le résultat net part du Groupe affiche une perte de 68 millions d’euros en 2025, par rapport à un bénéfice de 66 millions d’euros lors de l’exercice précédent. Cette évolution ce s'explique principalement par l'impact de la dépréciation du goodwill de l'activité Mail. En excluant cet impact non-cash, le résultat net part du Groupe aurait été un bénéfice de 56 millions d'euros pour l'exercice 2025.

Le résultat net par action(6) ressort à -1,98 euro sur 2025 contre 1,94 euros en 2024. Le résultat net dilué par action(6) s’établit quant à lui à -1,91 euro en 2025 contre 1,92 euros en 2024.

Génération de trésorerie

La variation du besoin en fonds de roulement a généré une sortie nette de trésorerie de 32 millions d’euros en 2025, reflétant principalement les paiements versés aux fournisseurs au cours du premier semestre qui ont fait suite à la constitution de stocks à la fin de l’année 2024 en prévision de la hausse des droits de douane américains. Cela se compare à une rentrée nette de trésorerie de 9 millions d’euros en 2024.

Le portefeuille de leasing et autres services de financement a atteint 533 millions d’euros au 31 janvier 2026 contre 623 millions d’euros au 31 janvier 2025, en déclin organique de 4,8 %. La baisse des placements de machines au cours de l'année s'est traduite par une diminution des créances de leasing, représentant une rentrée de trésorerie de 30 millions d'euros pour l'exercice 2025, contre une sortie nette de trésorerie d'environ 7 millions d'euros pour l'exercice 2024. À la fin de l’exercice 2025, le taux de défaut du portefeuille de leasing se situait à environ 1,5 %.

Les intérêts financiers et impôts payés ont augmenté à 84 millions d’euros au cours de l’exercice 2025 contre 67 millions d’euros payés lors de l’exercice 2024. La différence reflète principalement des éléments exceptionnels, notamment le calendrier du paiement des intérêts de la dette liée au refinancement de l’obligation 2025 ainsi que le paiement de l’exit tax en Suisse au cours de la période.

Les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles (hors IFRS 16(7)) se sont élevés à 86 millions d’euros en 2025, en baisse de 12 millions d’euros par rapport à l’exercice 2024. Les investissements dédiés à l’activité Digital sont restés stables par rapport à l’année dernière, à 23 millions d’euros. Les investissements dédiés à l’activité Mail ont été réduits à 30 millions d’euros, par rapport à 44 millions d’euros en 2024, reflétant la baisse du nombre d’équipements installés au cours de la période. Pour rappel, cela se compare au niveau élevé de 2024 dans le contexte de la décertification américaine. Les dépenses d'investissement consacrées à l’activité Lockers se sont maintenues à un niveau élevé de 32 millions d'euros, stable par rapport à l'année précédente, reflétant la poursuite de l'accélération du déploiement du réseau ouvert au Royaume-Uni.

Au total, les flux de trésorerie après investissements (hors IFRS 16(7)) ont atteint 47 millions d’euros en 2025 contre 76 millions d’euros au cours de l’exercice 2024.

Levier financier et position de liquidité

L’endettement net s’élève à 682 millions d’euros au 31 janvier 2026, une baisse notable par rapport aux 741 millions d’euros au 31 janvier 2025.

Au cours de l’année 2025, Quadient a remboursé son emprunt obligataire de 260 millions d'euros arrivant à échéance en février 2025 et a réglé le remboursement des prêts Schuldschein pour un montant de 29 millions d'euros, arrivant également à échéance début 2025.

En juillet 2025, Quadient a encore renforcé sa position financière en émettant un placement privé USPP (United States Private Placement) de 50 millions d'euros, dans le cadre de la facilité de placement à terme signée en janvier 2025.

Le levier financier (ratio dette nette/EBITDA) est resté stable à 3,0x(8) au 31 janvier 2026 par rapport à la même période l’année dernière. Hors leasing, le ratio de levier financier a été ramené à 1,6x(7) au 31 janvier 2026, ce qui place Quadient en bonne voie pour atteindre son objectif de désendettement pour 2026.

Au 31 janvier 2026, le Groupe disposait d’une position de liquidité d’un montant de 415 millions d’euros, répartis entre 115 millions d’euros de trésorerie disponible et 300 millions d’euros de ligne de crédit non tirée arrivant à échéance en 2030.

Les capitaux propres s’établissent à 966 millions d’euros au 31 janvier 2026 contre 1 113 millions d’euros au 31 janvier 2025. Le ratio d’endettement(9) s’élève à 70,6 % au 31 janvier 2026.

RETOUR AUX ACTIONNAIRES

Le dividende proposé pour l’exercice 2025 s’élève à 0,75 euro par action, soit une hausse de 7 % comparé à 2024 et une augmentation de 0,05 € d'une année sur l'autre, ce qui représente la cinquième hausse annuelle consécutive.

Cette proposition correspond à un taux de distribution de 46 % du résultat net, hors impact de la dépréciation du goodwill de l’activité Mail, soit une augmentation par rapport au taux de distribution de 36 % de l'année dernière, et reste bien supérieur au taux de distribution minimum de 20 % du résultat net de Quadient, tel que défini dans la politique de dividende du Groupe. Le dividende est soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale, prévue le 18 juin 2026. Il sera payé en un seul versement, en numéraire, le 6 août 2026.

Ce dividende proposé reflète la confiance de Quadient dans sa capacité future à générer des flux de trésorerie et son engagement continu à offrir des rendements durables à ses actionnaires.

PERSPECTIVES

Guidance 2026

Dans un contexte macroéconomique et géopolitique toujours difficile, Quadient continue de faire face aux incertitudes de marché, notamment pour ce qui concerne les impacts potentiels sur les chaînes logistiques. Néanmoins, les activités Digital et Lockers devraient continuer à afficher une croissance solide, et de poursuivre l’augmentation de leur marge d’EBITDA. L’évolution du chiffre d’affaires des équipements de l’activité Mail reste toutefois plus difficile à anticiper, alors que les actions destinées à optimiser les coûts se poursuivront, soutenant la résilience de la marge de la Solution.

En conséquence, Quadient anticipe pour l’exercice 2026 une variation organique du chiffre d’affaires comprise entre -2 % et +2 %. Cette fourchette reflète la visibilité, qui reste limitée à l’heure actuelle, pour l’activité Mail.

Par ailleurs, Quadient confirme ses objectifs de marge d’EBITDA(10) pour toutes les Solutions, anticipant une marge d’EBITDA 2026 supérieure à 20 % pour l’activité Digital, supérieure à 25 % pour l’activité Mail, et supérieure à 10 % pour l’activité Lockers.

Mise à jour des ambitions 2030

Quadient met à jour ses hypothèses financières à moyen terme afin de tenir compte de l’accélération des tendances de marché :

Les avancées rapides de l’IA accélèrent la digitalisation et renforce la demande pour les solutions de software sur le long terme,

accélèrent la digitalisation et renforce la demande pour les solutions de software sur le long terme, En parallèle, la mise en application progressive des mandats de facturation électronique en Europe , dont les premiers vont s’appliquer à partir de 2026, devrait continuer à soutenir l’adoption de solutions digitales d’automatisation financières,

, dont les premiers vont s’appliquer à partir de 2026, devrait continuer à soutenir l’adoption de solutions digitales d’automatisation financières, Dans le même temps, le déclin structurel du marché du Mail se matérialise désormais davantage, suite à une période prolongée de résilience.





En conséquence, Quadient met à jour ses ambitions de chiffre d’affaires 2030 pour les Solutions Digital et Mail :

L’ambition de chiffre d’affaires pour l’activité Digital est revue à la hausse, à environ 550 millions d’euros, contre plus de 500 millions d’euros précédemment.

contre plus de 500 millions d’euros précédemment. L’ambition de chiffre d’affaires pour l’activité Mail est révisée à la baisse à environ 500 millions d’euros, contre environ 600 millions d’euros précédemment.

contre environ 600 millions d’euros précédemment. L’ambition de chiffre d’affaires pour l’activité Lockers reste inchangée, à plus de 200 millions d’euros.





Quadient confirme ses ambitions de marge d’EBITDA 2030(10) pour toutes les Solutions :

Digital: environ 30%,

Mail: 20%-25%,

Lockers: environ 20%.





Ainsi, à l’horizon 2030, l’activité Digital devrait être la première Solution de Quadient en termes de chiffres d’affaires et en termes d’EBITDA, soutenant la stratégie de Quadient de se positionner en tant que leader mondial dans le domaine du logiciel et un acteur de premier plan en matière d'intelligence artificielle.



CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE & WEBCAST

Quadient organise une conférence téléphonique et un webcast à partir de 18h00, heure de Paris (17h00 heure de Londres) ce jour.

Le webcast sera accessible en cliquant sur le lien suivant : Webcast.

Pour écouter la conférence par téléphone, merci de vous connecter en appelant un des numéros suivants.

- France : +33 1 70 91 87 04;

- États-Unis : +1 718 705 8796;

- Royaume-Uni (Accès international standard): +44 1 212 818 004.

Le webcast restera accessible en réécoute sur le site Internet du Groupe, rubrique Relations Investisseurs, pendant un délai de 1 an.

Agenda financier

21 mai 2026 : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 (après la clôture du marché réglementé d’Euronext Paris)

(après la clôture du marché réglementé d’Euronext Paris) 18 juin 2026 : Assemblée générale

23 septembre 2026 : Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2026 et résultats du premier semestre 2026 (après la clôture du marché réglementé d’Euronext Paris)





A propos de Quadient®

Quadient conçoit et développe des solutions d’automatisation centrées sur l’humain et basées sur l’IA pour les communications d’entreprise. Notre logiciel permet à plus de 350 000 clients de créer, diffuser et gérer des communications de premier plan avec rapidité et simplicité. De l’automatisation financière à la gestion des colis, Quadient réduit les frictions et le gaspillage afin que ses clients puissent se concentrer sur la croissance et la relation client. Quadient est cotée sur Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et CAC Technology.Pour plus d’informations sur Quadient, visitez le site internet : www.quadient.com/fr/.

Contacts

Anne-Sophie Jugean, Quadient

+33 (0)1 45 36 30 24

as.jugean@quadient.com



OPRG Financial

Fabrice Baron

+33 (0)6 14 08 29 81

fabrice.baron@omc.com



Laura Paxton, Quadient

+33 (0)6 07 30 33 86

l.paxton@quadient.com

financial-communication@quadient.com

ANNEXES

Chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2025 et du quatrième trimestre 2025

Chiffre d’affaires consolidé par zone géographique – Exercice 2025

En millions d’euros 2025 2024 Variation Variation organique Amérique du Nord(a) 594 632 -6,0 % -3,7 % Principaux pays européens(b) 355 369 -3,9 % -3,7 % International(c) 87 92 -4,7 % +1,9 % Total Groupe 1 036 1 093 -5,2 % -3,2 % (a) Dont les États-Unis et le Canada. Le Brésil et le Mexique font également partie de ce segment depuis le 1er janvier 2025.

(b) Dont Autriche, Benelux, France, Allemagne, Irlande, Italie (hors Mail), Suisse et Royaume-Uni.

(c) Le segment International regroupe les activités Digital, Mail et Lockers en dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens. Depuis le 1er janvier 2025, le Brésil et le Mexique sont présentés dans le segment Amérique du Nord.

Chiffre d’affaires consolidé par solution – Quatrième trimestre 2025

En millions d’euros T4 2025 T4 2024 Variation Variation organique Digital 76 73 +4,3 % +8,4 % Mail 163 196 -16,5 % -10.9 % Lockers 31 27 +15,1 % +16.8 % Total Groupe 270 295 +8,5 % -3.5 %

Chiffre d’affaires consolidé par zone géographique – Quatrième trimestre 2025

En millions d’euros T4 2025 T4 2024 Variation Variation organique Amérique du Nord(a) 153 171 -11,0 % -3,6% Principaux pays européens(b) 95 100 -5,3 % -5,0% International(c) 23 24 -4,6 % +4,8% Total Groupe 270 295 -8,5 % -3,5%

(a) Dont les États-Unis et le Canada. Le Brésil et le Mexique font également partie de ce segment depuis le 1er janvier 2025.

(b) Dont Autriche, Benelux, France, Allemagne, Irlande, Italie (hors Mail), Suisse et Royaume-Uni.

(c) Le segment International regroupe les activités Digital, Mail et Lockers en-dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens. Depuis le 1er janvier 2025, le Brésil et le Mexique sont présentés dans le segment Amérique du Nord.







États financiers – Résultats de l’exercice 2025

Compte de résultat consolidé

En millions d’euros 2025

(exercice clos

le 31 janvier 2026) 2024

(exercice clos

le 31 janvier 2025) Chiffre d’affaires 1 036 1 093 Coûts des ventes -265 -275 Marge brute 771 818 Frais de recherche et développement -60 -63 Frais commerciaux et de marketing -272 -287 Frais administratifs et généraux -175 -187 Frais de service et d’assistance -115 -116 Intéressement, paiement en actions -8 -10 Charges liées aux acquisitions et autres projets stratégiques -6 -8 Résultat opérationnel courant 135 146 Charges d’optimisation des structures et autres produits et charges opérationnels -19 -23 Dépréciation des écarts d’acquisition -124 - Résultat opérationnel -8 123 Résultat financier -41 -39 Résultat avant impôt -49 84 Impôts sur les bénéfices -17 -17 Quote-part de résultat des sociétés mise en équivalence 1 1 Résultat net des opérations poursuivies -66 68 Résultat net des opérations abandonnées - 0 Résultat net -66 67 Dont Intérêts minoritaires 2 1 Résultat net part du Groupe -68 66

Bilan consolidé simplifié

Actif

En millions d’euros 2025

(exercice clos

le 31 janvier 2026) 2024

(exercice clos

le 31 janvier 2025) Ecarts d’acquisition 959 1 131 Immobilisations incorporelles 122 119 Immobilisations corporelles 167 170 Actifs financiers non courants 54 65 Autres actifs non courants 6 2 Créances liées aux activités de financement 533 623 Impôts différés actifs 32 38 Stocks 71 75 Créances 233 240 Autres actifs courants 71 79 Trésorerie et équivalents de trésorerie 115 367 Instruments financiers courants 4 1 TOTAL ACTIF 2 368 2 910





Passif

En millions d’euros 2025

(exercice clos

le 31 janvier 2026) 2024

(exercice clos

le 31 janvier 2025) Capitaux propres 966 1 113 Provisions non courantes 11 12 Dettes financières non courantes 618 722 Dettes financières courantes 143 347 Obligations locatives 36 38 Autres dettes non courantes 1 3 Impôts différés passifs 85 101 Instruments financiers 1 5 Dettes d’exploitation 85 104 Produits constatés d’avance 213 223 Autres passifs courants 209 242 TOTAL PASSIF 2 368 2 910

Tableau de flux de trésorerie simplifié





En millions d’euros 2025

(exercice clos

le 31 janvier 2026) 2024

(exercice clos

le 31 janvier 2025) EBITDA 230 247 Autres éléments de la capacité d’auto-financement -11 -15 Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement et impôts 219 233 Evolution du besoin en fonds de roulement -32 9 Variation nette des créances de leasing 30 -7 Intérêts financiers et impôts payés -84 -67 Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 132 168 Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles(a) -86 -98 Cessions d’actifs 0 6 Incidence des variations de périmètre -15 -37 Autres flux liés aux activités d’investissement 5 -1 Flux de trésorerie nets après activités d’investissement(a) 36 39 Dividendes versés -24 -22 Variation des dettes et autres(a) -266 210 Flux de trésorerie nets après activités de financement -253 226 Incidence des taux de change sur la trésorerie 19 -6 Trésorerie nette provenant des activités abandonnées - -1 Variation de trésorerie nette -234 219

(a) A partir de l’exercice 2025, ce poste exclut les dépenses liées à l’IFRS 16. Les données comparatives ont été retraitées en conséquence.





DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des déclarations, estimations, opinions et projections de nature prospective concernant la performance future anticipée de Quadient SA (la « Société »). Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation d’une terminologie prospective, incluant notamment les termes « pense », « estime », « anticipe », « s’attend à », « a l’intention de », « peut », « va » ou « devrait », ou, dans chaque cas, leur forme négative, ou toute autre variante ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations pouvant porter sur les plans, objectifs, stratégies, ambitions, événements futurs, chiffres d’affaires futurs ou synergies futures, ou encore la performance de la Société, ainsi que d’autres informations qui ne constituent pas des faits historiques.

Les déclarations prospectives sont fondées sur la vision, les attentes et les hypothèses actuelles concernant les activités, le contexte économique et les autres conditions futures de la Société, et impliquent des risques et incertitudes importants, connus et inconnus, susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats, performances ou événements réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Toute déclaration prospective figurant dans ce communiqué de presse reflète les convictions et les attentes de la Société et doit être interprétée comme telle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles restent soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des éléments encore inconnus de la Société ou de sa direction, ou actuellement considérés comme non significatifs, et il ne peut être garanti que les événements anticipés se produiront ou que les objectifs fixés seront effectivement atteints. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs hors le contrôle de la Société et difficilement estimables, tels que les conditions de marché ou le comportement des concurrents. Des informations plus détaillées sur les risques susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les résultats anticipés dans les déclarations prospectives figurent dans le Document d’enregistrement universel 2024 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 avril 2025 sous le numéro d’enregistrement D.25-0317, notamment dans la section « Facteurs de risque ». Les investisseurs et actionnaires de Quadient doivent noter que, si certains ou l’ensemble de ces risques se matérialisent, ils pourraient avoir un impact défavorable significatif sur la Société.

Toute déclaration prospective incluse dans le présent document ne s’exprime qu’à la date du communiqué. La Société ne s’engage pas, et décline expressément, toute obligation ou responsabilité de mettre à jour ou de modifier les informations ci-dessus, sauf obligation légale. La Société n’accepte aucune responsabilité quant à la réalisation de ces déclarations prospectives et hypothèses. Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et il ne sera procédé à aucune vente d’actions ordinaires de la Société dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

(1) ARR : revenus récurrents annuels

(2) A taux de change et périmètres constants par rapport à 2023.

(3) A la fin janvier 2026, l’ARR est impacté par un effet de change négatif de 6,2 millions d’euros par rapport à la fin janvier 2025.

(4) Étude réalisée par OpinionWay pour Quadient en janvier et février 2026.

(5) EBITDA = Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements corporels et incorporels.

(6) Pour l’année 2025, le nombre moyen d’actions est de 34 406 253. Le nombre d’actions sur une base diluée est de 35 619 486.

(7) À compter de 2025, les dépenses d’investissement capitalisés liées à la norme IFRS 16 ne sont plus incluses dans le total des dépenses d’investissement capitalisés. Les chiffres de l'exercice précédent ont été retraités en conséquence.

(8) Incluant IFRS 16.

(9) Dette nette/capitaux propres.

(10) A taux de change et périmètres constants par rapport à 2023.

Pièce jointe