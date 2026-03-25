Alcool : Reporter l’amendement au PL11 sur les boissons prêtes-à-boire est la meilleure chose à faire

MONTRÉAL, 25 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la Commission de l’économie et du travail poursuit l’étude détaillée du projet de loi 11 (PL11), l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) invite le gouvernement à reporter le dépôt et l’adoption de l’amendement sur les boissons prêtes-à-boire à base d’alcool distillé, afin de l’intégrer aux futures discussions entourant un autre projet de loi omnibus sur la modernisation de l’encadrement de l’alcool proposé par le ministre.

Selon l’ASPQ, cette approche permettrait de renforcer la cohérence de la réforme et d’assurer la tenue de consultations demandées à la fois par les acteurs du milieu de la santé et le milieu brassicole.

« Cet amendement modifie de manière significative l’accessibilité à l’alcool et sa diversité sur les tablettes, pouvant avoir des impacts importants sur les populations les plus vulnérables, notamment les jeunes. Au-delà des préoccupations de la santé publique, l’industrie elle-même émet certains doutes quant à l’application de l’amendement proposé ainsi que sur les impacts que celui-ci pourrait avoir sur ses actrices et acteurs. En retirant et reportant cet amendement, le gouvernement en sort gagnant et a une réelle occasion de consolider sa réforme à venir », souligne Laurence Ruel, chargée de projet à l’ASPQ.

Un débat à venir attendu depuis longtemps et auquel la santé publique répondra présente

Depuis plusieurs années, de nombreuses organisations issues des milieux de la santé publique, de la recherche et des services aux citoyennes et citoyens demandent une révision complète et cohérente de l’encadrement de l’alcool au Québec.

Pour que celui-ci se fasse de façon cohérente, il est nécessaire d’inclure l’ensemble des parties prenantes, notamment les acteurs de la santé et des services sociaux.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact

Véra Ferret, Directrice des communications et responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 – Courriel : vferret@aspq.org