Eik fasteignafélag hf.: Niðurstaða útboðs skuldabréfa

Eik fasteignafélag hf. („Eik“) lauk í dag útboði á nýjum flokki skuldabréfa, EIK 150531, fyrir samtals 3.980 m.kr. á 4,00% ávöxtunarkröfu.
Í flokkinn EIK 150531 bárust 13 tilboð að fjárhæð 4.940 m.kr. að nafnvirði á ávöxtunarkröfu á bilinu 3,83-4,05%. Tilboðum að nafnvirði 3.980 m.kr. voru samþykkt á kröfunni 4,00%.
|Flokkur
|EIK 150531
|Greiðslu- og uppgjörsdagur
|7.4.2026
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|3.980
|Samþykkt (ávöxtunarkrafa)
|4,00%
|Fjöldi innsendra tilboða
|13
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|4.940
|Fjöldi samþykktra tilboða
|11
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (ávöxtunarkrafa)
|3,97%
|Boðhlutfall
|1,24
Í tengslum við útboðið fór einnig fram skiptiútboð þar sem eigendur flokksins EIK 050726 áttu þess kost að selja bréf í flokknum gegn kaupum í ofangreindu útboði á genginu 100,00. Í skiptiútboðinu voru afhent skuldabréf að nafnverði 880 m.kr. að nafnverði.
EIK 150531 er verðtryggt jafngreiðslubréf (e. annuity) með tveimur greiðslum á ári. Lokagjalddagi er í maí 2031.
Áætlaður uppgjörsdagur er 7. apríl nk. og stefnt er að töku skuldabréfanna til viðskipta á Nasdaq Iceland fyrir lok árs.
Markaðsviðskipti Arion banka voru umsjónaraðili útboðsins.
Nánari upplýsingar veitir:
Lýður Heiðar Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármála og UT, lydur@eik.is, s. 820-8980