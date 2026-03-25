Eik fasteignafélag hf.: Niðurstaða útboðs skuldabréfa

 Eik fasteignafélag hf.

Eik fasteignafélag hf. („Eik“) lauk í dag útboði á nýjum flokki skuldabréfa, EIK 150531, fyrir samtals 3.980 m.kr. á 4,00% ávöxtunarkröfu.

Í flokkinn EIK 150531 bárust 13 tilboð að fjárhæð 4.940 m.kr. að nafnvirði á ávöxtunarkröfu á bilinu 3,83-4,05%. Tilboðum að nafnvirði 3.980 m.kr. voru samþykkt á kröfunni 4,00%.

FlokkurEIK 150531
Greiðslu- og uppgjörsdagur7.4.2026
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)3.980
Samþykkt (ávöxtunarkrafa)4,00%
Fjöldi innsendra tilboða13
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)4.940
Fjöldi samþykktra tilboða11
Vegið meðaltal innsendra tilboða (ávöxtunarkrafa)3,97%
Boðhlutfall1,24


Í tengslum við útboðið fór einnig fram skiptiútboð þar sem eigendur flokksins EIK 050726 áttu þess kost að selja bréf í flokknum gegn kaupum í ofangreindu útboði á genginu 100,00. Í skiptiútboðinu voru afhent skuldabréf að nafnverði 880 m.kr. að nafnverði.

EIK 150531 er verðtryggt jafngreiðslubréf (e. annuity) með tveimur greiðslum á ári. Lokagjalddagi er í maí 2031.

Áætlaður uppgjörsdagur er 7. apríl nk. og stefnt er að töku skuldabréfanna til viðskipta á Nasdaq Iceland fyrir lok árs.

Markaðsviðskipti Arion banka voru umsjónaraðili útboðsins.

Nánari upplýsingar veitir:
Lýður Heiðar Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármála og UT, lydur@eik.is, s. 820-8980


