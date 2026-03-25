CROSSJECT nomme Lionel SELTZ au poste de Directeur Administratif et Financier



DIJON, France – 25 mars 2026 (18H00 CET) – CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), société pharmaceutique de spécialités qui développe des produits dédiés aux situations d’urgence fondés sur sa technologie propriétaire d’auto-injecteurs sans aiguille ZENEO®, en phase avancée de développement et d'enregistrement de ZEPIZURE®, un injectable pour la prise en charge des crises d'épilepsie, annonce aujourd’hui la nomination de Lionel SELTZ en qualité de Directeur Administratif et Financier.

Avant de rejoindre CROSSJECT, Lionel Seltz occupait le poste de CFO North Europe d’Antech Diagnostics, où il supervisait la fonction finance dans plusieurs pays au sein d’une importante organisation internationale du secteur de la santé. Auparavant, il a exercé des fonctions de CFO et de direction exécutive dans des sociétés cotées et en forte croissance des secteurs de la santé et des technologies, contribuant à la structuration des organisations, à l’exécution de projets stratégiques, à la sécurisation de financements et au renforcement de la performance globale.

Lionel Seltz rejoint CROSSJECT à une étape clé de son développement, alors que la Société avance vers l’enregistrement et la future commercialisation de ZEPIZURE® et poursuit la valorisation du potentiel plus large de sa plateforme ZENEO®. En tant que Directeur administratif et financier, il accompagnera la prochaine phase de croissance de CROSSJECT, avec un focus particulier sur la stratégie financière, l’optimisation des financements, la performance opérationnelle, la montée en puissance industrielle et le développement international.

Patrick ALEXANDRE, Président du Directoire de la Société, a déclaré: « Nous sommes ravis d’accueillir Lionel SELTZ au sein de CROSSJECT à un moment particulièrement structurant dans le développement de la Société. Lionel apporte une combinaison rare de leadership financier international, d’expérience de sociétés cotées, de vision stratégique et de rigueur opérationnelle. Au-delà de son expertise financière, il apporte également une capacité de leadership plus large, une forte culture de l’exécution et une réelle aptitude à piloter la transformation, autant d’atouts essentiels pour accompagner CROSSJECT dans sa prochaine étape de développement en tant que société pharmaceutique de spécialité à vocation internationale. Son expérience au service de la croissance, de la transformation et de la gestion d’environnements de financement complexes sera un atout majeur alors que CROSSJECT se prépare à franchir de nouvelles étapes, notamment réglementaires, industrielles et internationales. »

Lionel SELTZ a déclaré :« Je suis très heureux de rejoindre CROSSJECT à un moment aussi important de son parcours. La Société réunit une technologie différenciante, une forte ambition pharmaceutique et un positionnement stratégique fort dans le domaine de la médecine d’urgence, en particulier dans la perspective de son développement aux États-Unis. Je me réjouis de travailler étroitement avec Patrick Alexandre, le Directoire et l’ensemble des équipes de CROSSJECT afin d’accompagner l’exécution des priorités de la Société, de renforcer ses capacités financières et opérationnelles, et de contribuer à transformer le potentiel de sa plateforme et de son portefeuille en création de valeur durable pour les patients, les partenaires et les actionnaires, notamment à travers la préparation réussie de sa future commercialisation et de ses ventes aux États-Unis. »

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