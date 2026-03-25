Openbaarmaking van transparantiekennisgeving (artikel 14, eerste lid van de Wet van 2 mei 2007)

I. Kennisgeving door Westersingel II B.V. van 23 maart 2026

Vastned NV heeft op 23 maart 2026 een transparantiekennisgeving, gedateerd op 23 maart 2026, ontvangen waaruit blijkt dat Westersingel II B.V., ingevolge de verwerving van aandelen op 20 maart 2026, nu meer dan 10% van de stemrechten van Vastned NV bezit. Westersingel II B.V. heeft daarmee de deelnemingsdrempel van 10% overschreden.

II. Kennisgeving door FERVET0PUS B.V. van 20 maart 2026

Vastned NV heeft op 24 maart 2026 een transparantiekennisgeving, gedateerd op 20 maart 2026, ontvangen waaruit blijkt dat FERVET0PUS B.V., ingevolge de verkoop van aandelen op 20 maart 2026, niet langer stemrechten van Vastned NV bezit. FERVET0PUS B.V. heeft daarmee de laagste deelnemingsdrempel onderschreden.





