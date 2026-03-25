Financière de Tubize - Bijeenroeping van de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 24 april 2026

Bijeenroeping van de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 24 april 2026

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone vergadering die zal gehouden worden op 24 april 2026, om 11 uur te 1070 Brussel (Anderlecht), Researchdreef 60.

De raad van bestuur heeft besloten dit jaar geen algemene vergadering op afstand te organiseren overeenkomstig artikel 7:137, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Agenda van de gewone algemene vergadering van 24 april 2026

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Toelichting : dit verslag omvat alle elementen bedoeld in artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Voorstel tot besluit : het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goedkeuren.

3. Verslag van de commissaris over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Toelichting : dit verslag wordt opgesteld met toepassing van de artikelen 3:74 en 3:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Jaarrekening afgesloten op 31 december 2025: Jaarrekening - Toekenning van het resultaat.

Voorstel tot besluit : de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 1,08 per aandeel (uit te betalen vanaf 11 mei 2026).

5. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.





Voorstel tot besluit : kwijting verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

6. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.





Voorstel tot besluit : kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

7. Raad van bestuur - Verlenging van bestuurdersmandaat - Ontslag - Benoeming





a) Voorstel tot besluit : verlengen van het bestuurdersmandaat van de heer Eric Cornut, voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2030.





b) Voorstel tot besluit : goedkeuren van de benoeming als bestuurder van Corisatis SRL, vertegenwoordigd door mevrouw Cynthia Favre d’Echallens, voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2030.

c) Voorstel tot besluit : nota nemen dat het mandaat van mevrouw Evelyn du Monceau bij het einde van deze algemene vergadering afloopt, overeenkomstig de bepalingen van het governancecharter van de vennootschap.

d) Voorstel tot besluit : goedkeuren van de benoeming als bestuurder van Heygieia Consulting BV, vertegenwoordigd door de heer Stef Heylen, voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2030.

e) Voorstel tot besluit : nota nemen van het ontslag als bestuurder van mevrouw Carinne Brouillon met inwerkingtreding op datum van de gewone algemene vergadering van 24 april 2026.

f) Voorstel tot besluit : goedkeuren van de benoeming als bestuurder van StratRisk Partners GmbH, vertegenwoordigd door mevrouw Carinne Brouillon, voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2030.

g) Voorstel tot besluit : bevestigen dat StratRisk Partners GmbH, vertegenwoordigd door mevrouw Carinne Brouillon, benoemd is als onafhankelijk bestuurder, aangezien het beantwoordt aan de voorwaarden van onafhankelijkheid van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code 2020. De Raad van Bestuur bevestigt geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van StratRisk Partners GmbH in twijfel zou kunnen trekken.

8. Clausules inzake wijziging van zeggenschap opgenomen in de documentatie van de doorlopende kredietfaciliteiten.

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de algemene vergadering verzocht de clausules inzake wijziging van zeggenschap goed te keuren die zijn opgenomen in de documentatie die is overeengekomen met Belfius, BNP Paribas Fortis en KBC, die in geval van een wijziging van zeggenschap over de Vennootschap voorzien in de mogelijkheid voor deze instellingen om de vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen te eisen en/of de toegekende kredietlijnen op te schorten.

Deze clausules weerspiegelen de standaardvoorwaarden die door onze crediteuren worden vereist en/of zijn opgenomen in de juridische documentatie van onze financiële transacties.

Financière de Tubize heeft met ingang van 1 januari 2026 haar kredietlijnen heronderhandeld, waarvan het totale (ongewijzigde) bedrag van € 350 miljoen als volgt is verdeeld:

Belfius : € 150 miljoen

BNPPF : € 100 miljoen

KBC : € 100 miljoen





De contracten met deze drie banken bevatten elk een clausule inzake wijziging van zeggenschap, die bepaalt dat bij een wijziging van zeggenschap de kredietlijn kan worden opgezegd of opgeschort.

a) Voorstel tot besluit: goedkeuren de clausule in de “Conditions Générales d’Ouverture de Crédit” van BNP Paribas Fortis NV die BNP Paribas Fortis NV het recht verleent om:





“al haar gebruiksvormen, en dit zowel voor het benutte als het niet- benutte deel, geheel of gedeeltelijk te schorsen of te beëindigen met onmiddellijke uitwerking en zonder ingebrekestelling, dit alles in het geval van substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur van Financière de Tubize die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen (en personen belast met het bestuur en het dagelijks beheer) of op de algehele risicobeoordeling van de bank”

b) Voorstel tot besluit: goedkeuren de clausule in de “Règlement de Crédit” van Belfius Banque NV die Belfius Banque NV het recht verleent om:





“zonder voorafgaand beroep en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de kredietopening geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te schorsen, en dit met onmiddellijke uitwerking op de dag van de verzending van de brief waarin de beëindiging of schorsing wordt meegedeeld, dit alles in geval van een wijziging in het bestuur van Financière de Tubize of als één van de actieve of hoofdelijk aansprakelijke leden of één van de meerderheidsaandeelhouders zich terugtrekt of overlijdt”

c) Voorstel tot besluit: goedkeuren de clausule in de “Conditions Générales des Crédits” van KBC Bank NV die KBC Bank NV het recht verleent om:





“de kredietopening en de vormen van gebruik ervan, zowel voor het gebruikte als voor het ongebruikte deel, geheel of gedeeltelijk op te zeggen of op te schorten, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, met onmiddellijke ingang op de datum van verzending (digitaal of niet-digitaal) van de kennisgeving van de opzegging of opschorting in geval van een substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur van de kredietnemers of in de aan de aandelen verbonden stemrechten, die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen of op de algemene risicobeoordeling door de bank”.

Formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering

Het recht om deel te nemen aan of vertegenwoordigd te zijn op de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, kan slechts verleend worden op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag voor de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd) (hetzij vrijdag 10 april 2026, de “Registratiedatum”), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op rekening bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De aandeelhouder moet bovendien melden dat hij/zij wil deelnemen aan de algemene vergadering. De houders van aandelen op naam sturen daartoe het bij de oproepingsbrief gevoegde kennisgevingsformulier ondertekend naar de Vennootschap. De houders van gedematerialiseerde aandelen sturen het attest naar de Vennootschap dat is opgesteld door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en waaruit blijkt met hoeveel aandelen, die op de Registratiedatum op hun naam op rekening ingeschreven zijn, zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Het kennisgevingsformulier of attest moet uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering (hetzij zaterdag 18 april 2026) bij de Vennootschap toekomen via e-mail op het adres investorrelations@financiere-tubize.be.

Stemmen bij volmacht

De aandeelhouders kunnen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 7:142 tot 7:145 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zich laten vertegenwoordigen door een mandataris.

De volmachten moeten schriftelijk worden opgesteld op basis van de door de raad van bestuur opgemaakte formulieren, en moeten ondertekend worden door de aandeelhouder. De houders van aandelen op naam vinden het formulier bij hun oproeping. Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen is het formulier beschikbaar op de website van de Vennootschap www.financiere-tubize.be. Het formulier moet bij de Vennootschap toekomen, uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering (hetzij zaterdag 18 april 2026), via e-mail op het adres investorrelations@financiere-tubize.be.

Inschrijving van bijkomende onderwerpen op de agenda en indienen van nieuwe voorstellen tot besluit

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen onderwerpen op de agenda van de vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan, naargelang het geval, vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Er wordt een postadres of e-mailadres in vermeld waarnaar de Vennootschap een bericht van ontvangst van deze verzoeken kan sturen. De Vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag voor de datum van de algemene vergadering ontvangen (hetzij donderdag 2 april 2026), via e-mail op het adres investorrelations@financiere-tubize.be.

Aandeelhouders die van dit recht wensen gebruik te maken, moeten samen met hun verzoek het bewijs leveren dat zij in het bezit zijn van ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal, hetzij op grond van een certificaat waaruit de inschrijving blijkt van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven. Zij moeten tevens overgaan tot de boekhoudkundige registratie van tenminste 3% van het maatschappelijk kapitaal.

In het geval dat aandeelhouders gebruik maken van dit recht, zal de Vennootschap uiterlijk op de vijftiende dag voor de datum van de algemene vergadering (hetzij donderdag 9 april 2026), volgens dezelfde modaliteiten als de oorspronkelijke agenda, een agenda bekend maken die aangevuld is met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, en/of louter met de voorstellen tot besluit. Tegelijkertijd stelt de Vennootschap, op haar website, de gewijzigde formulieren voor het stemmen bij volmacht ter beschikking van haar aandeelhouders.

Recht om vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de vergadering, schriftelijk vragen stellen over de verslagen van de bestuurders en van de commissaris en over de agendapunten, waarop tijdens de algemene vergadering zal geantwoord worden door, naargelang het geval, de bestuurders of de commissaris, althans voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden. Die vragen kunnen worden verstuurd naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of via e-mail op het adres investorrelations@financiere-tubize.be en moeten toekomen bij de Vennootschap uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering (hetzij zaterdag 18 april 2026).

Informatie op de website

Op de website van de Vennootschap, www.financiere-tubize.be, kan volgende informatie geraadpleegd worden:

De huidige bijeenroeping

De volmachtformulieren

Het totale aantal aandelen en stemrechten op datum van de bijeenroeping

Aan de gewone algemene vergadering voor te leggen stukken: Jaarrekening Jaarverslag van de raad van bestuur Remuneratieverslag Verslag van de commissaris over de jaarrekening Jaarlijks financieel verslag Profiel van de voorgestelde nieuwe bestuurder en van bestuurders voor wie een verlenging van het mandaat wordt voorgesteld



De houders van aandelen op naam ontvangen een kopie van deze documenten. De overige aandeelhouders kunnen gratis een kopie van deze documenten verkrijgen door deze aan te vragen via e-mail op het adres investorrelations@financiere-tubize.be.

Op de dag van de algemene vergaderinge zullen de houders van effecten alsook de volmachthouders gevraagd worden zich te identificeren; de vertegenwoordigers van vennootschappen zullen bovendien hun machtiging moeten aantonen. Om deze reden en met het oog op het vlot verloop van de vergadering, worden de deelnemers verzocht zich vanaf 10u00 aan te melden.

De raad van bestuur