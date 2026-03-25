Huhtamäki Oyj - Johdon liiketoimet (Wunderlich)

HUHTAMÄKI OYJ JOHDON LIIKETOIMET 25.3.2026 KLO 19.15
Huhtamäki Oyj - Johdon liiketoimet
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Ralf K. Wunderlich
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Huhtamäki Oyj
LEI: 5493007050SJVMXN6L29
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 148750/8/6
Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-25
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000459
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 14778 Yksikköhinta: 0 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 14778 Keskihinta: 0 EUR
Huhtamäestä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.
Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 17 400 ammattilaistamme työskentelee 35 maassa ja 106 toimipaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2025 Huhtamäen liikevaihto oli 4,0 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.