Huhtamäki Oyj - Johdon liiketoimet (Wunderlich)

HUHTAMÄKI OYJ JOHDON LIIKETOIMET 25.3.2026 KLO 19.15

Huhtamäki Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Ralf K. Wunderlich

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Huhtamäki Oyj

LEI: 5493007050SJVMXN6L29

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 148750/8/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-25

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000459

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 14778 Yksikköhinta: 0 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 14778 Keskihinta: 0 EUR

