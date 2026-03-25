JCDecaux remporte le contrat exclusif de mobilier urbain publicitaire de Rostock

Paris, 25 mars 2026 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que Wall GmbH, filiale de JCDecaux, s’est vu attribuer, à l’issue d’un appel d’offres, le contrat exclusif portant sur le mobilier urbain publicitaire analogique et digital de la ville de Rostock. Wall rénovera les Abribus® existants et digitalisera les emplacements stratégiques de la ville.

Plus grande ville du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, avec 175 000 habitants, et principal port de la mer Baltique, Rostock est un pôle économique et scientifique majeur du nord de l’Allemagne. Elle abrite également la station balnéaire emblématique de Warnemünde, l’une des destinations touristiques les plus prisées d’Allemagne.

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co‑Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Je tiens à remercier la Ville hanséatique de Rostock pour la poursuite de notre partenariat fructueux, initié il y a 35 ans, quelques mois après la chute du mur de Berlin. La décision de conserver les infrastructures existantes, tout en les rénovant, illustre concrètement notre trajectoire de réduction de nos émissions de CO₂, en particulier sur le scope 3, un levier déterminant pour atteindre notre objectif de Net Zéro en 2050. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2025 : 3 967,1 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans 79 pays

1 105 906 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 895 villes de plus de 10 000 habitants

11 894 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,1) et classé Or par EcoVadis

Membre du Global Compact ONU depuis 2015 et du RE100 depuis 2019

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (636 625 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (374 718 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (94 562 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (740 067 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (168 815 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (103 865 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (31 364 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 852 faces publicitaires)





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