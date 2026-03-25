Groupe Casino : Publication des données financières estimées 2025 le 30 mars 2026

Publication des données financières estimées 2025
le 30 mars 2026
Paris, le 25 mars 2026
Dans le prolongement de son communiqué du 18 février 20261, le Groupe annonce qu’il publiera des données financières estimées 2025 le 30 mars 2026 (après bourse). A cette occasion, il tiendra une conférence téléphonique le même jour.
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1 Communiqué du 18 février 2026
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