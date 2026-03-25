CATANA GROUP : PLAN STRATEGIQUE 2030 : LANCEMENT DU BALI 7.0

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 26 mars 2026 à 8h

PLAN STRATEGIQUE 2030 : LANCEMENT DU BALI 7.0

Entrée du Groupe sur le segment des grandes unités

CATANA GROUP (Euronext Growth Paris – ALCAT - FR0010193052) annonce le lancement de son nouveau vaisseau amiral, le BALI 7.0, un catamaran de prestige qui marque l’entrée du Groupe sur le segment des super-yachts, comme prévu dans le plan stratégique 2030. Véritable quintessence du concept BALI, le BALI 7.0 (22 mètres) transpose à la mer les codes de la villa privée, du grand hôtel et du super-yacht.

Une quintessence du concept BALI en totale harmonie avec l’univers des super-yachts…

Le concept BALI a profondément marqué le marché avec sa porte oscillo-basculante arrière, devenue un marqueur identitaire, qui crée une continuité directe entre le carré et le cockpit arrière.

Avec le BALI 7.0, cette logique d’ouverture franchit une nouvelle étape : le décloisonnement s’étend désormais à l’avant du bateau. Le carré s’ouvre directement sur le lounge avant grâce à une ouverture panoramique intégrale, transformant cet espace en prolongement naturel du salon. L’avant du bateau devient ainsi une composante à part entière de l’espace de vie. Cockpits et carré s’organisent désormais dans une continuité fluide, tel un loft ouvert sur la mer.

Le BALI 7.0 adopte un positionnement résolument « owner’s yacht ». L’une des coques peut être entièrement dédiée au propriétaire et se transforme en véritable suite privée inspirée des grands hôtels.

La cuisine de chef intégrée dans la coque babord libère un vaste espace bar et réception dans le carré tout en permettant une préparation culinaire élaborée en toute discrétion. Un monte-plats relie les différents niveaux du bateau et facilite le service entre la cuisine, le carré et le rooftop.

Enfin, la montée en gamme du BALI 7.0 s’accompagne d’une organisation optimisée des espaces d’équipage. Le bateau peut accueillir confortablement 6 à 8 passagers et les membres d’équipage, avec des cabines dédiées et un mess indépendant, garantissant un service fluide et discret à bord.

Performance, confort et autonomie du BALI 7.0 : des qualités « made in Catana Group » pour la grande croisière

Le BALI 7.0 associe qualité de vie à bord et véritable capacité de navigation.

Son plan de voilure de 280 m² au près (grand-voile et génois) lui assure puissance et efficacité sous voile, avec une réelle aptitude aux navigations hauturières.

Le bateau réunit ainsi deux héritages complémentaires : l’intelligence d’usage propre à la marque BALI et la culture de la navigation au large, issue de l’expertise de la marque CATANA.

L’ergonomie du poste de navigation et l’automatisation des manœuvres ont été conçues pour offrir une prise en main intuitive et permettre à un équipage réduit d’en exploiter pleinement le potentiel.

Le BALI 7.0 répond également aux exigences d’autonomie propres aux grandes navigations (2 000 litres de carburant • jusqu’à 1 520 litres d’eau douce • batteries lithium de grande capacité et parc solaire • climatisations silencieuses pouvant fonctionner sans groupe dans certaines configurations. Cette architecture énergétique privilégie le silence, l’autonomie et la liberté de mouillage.

Une étape majeure dans le plan stratégique 2030

Le lancement du BALI 7.0 marque une étape importante dans la volonté du Groupe d’étendre ses zones d’influence sur le marché des catamarans, objectif majeur du plan stratégique 2030.

En entrant sur le marché très porteur, et globalement acyclique du segment des grandes unités, le Groupe s’offre une capacité nouvelle de croissance rentable.

Grâce à l’agilité industrielle du Groupe, cette unité pourra démarrer dans les prochains mois dans le site actuel de Canet-en-Roussillon, en attendant la mise à disposition d’une nouvelle usine totalement dédiée à la fabrication de grandes unités, le Groupe ne limitant pas son ambition à ce seul modèle de 70 pieds.

Cette nouvelle usine, dont la livraison n’interviendra pas avant 2028, sera basée également à Canet-en-Roussillon.

« Le lancement du BALI 7.0 marque notre détermination à poursuivre notre cap et l’ambition du plan stratégique 2030, dont les contours sont totalement adaptés aux enjeux futurs de notre marché, et ce en dépit du contexte actuel peu favorable pour notre secteur. Cette nouvelle force de frappe, sur un compartiment de marché puissant, montre notre capacité à créer des unités toujours plus innovantes et de plus en plus luxueuses »

Aurélien PONCIN, Président Directeur Général de CATANA GROUP

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur Euronext Growth Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

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