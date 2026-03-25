Mise à jour 2 : Air Canada fournit des renseignements supplémentaires sur le vol AC8646 d’Air Canada Express

MONTRÉAL, 25 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Équipe d’assistance spéciale d’Air Canada est toujours à New York et poursuit son travail de soutien aux passagers, à l’équipage et aux proches des personnes impliquées dans le vol AC8646 d’Air Canada Express, exploité par Jazz Aviation, le 22 mars.

À ce jour, quatre des passagers et membres d’équipage blessés se trouvent toujours à l’hôpital.

L’appareil nous a été remis et les équipes de maintenance d’Air Canada qui sont sur place à New York déplaceront l’appareil vers un hangar sécurisé dès qu’il sera prudent de le faire.

Une fois l’appareil arrivé dans le hangar, les équipes d’Air Canada commenceront à retourner les bagages et les effets personnels aux passagers de façon sécuritaire dès que possible. Néanmoins, le processus de tri et d’identification de tous les effets personnels de l’appareil nécessitera du temps.

Air Canada et Jazz Aviation collaborent avec le Bureau de la sécurité des transports du Canada et le Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis à l’enquête sur la cause de cet accident.

Les proches des passagers du vol AC8646 d’Air Canada Express qui souhaitent obtenir des renseignements peuvent téléphoner à Air Canada au 1 800 961-7099.

Renseignements : media@aircanada.ca

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