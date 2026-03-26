阿拉食品原料集團Lacprodan® IF-3070於嬰兒配方奶粉中的應用獲臨床研究驗證

COPENHAGEN, Denmark, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 項發表於《Nutrients》期刊的臨床研究顯示，添加阿拉食品原料集團Lacprodan® IF-3070水解乳清蛋白的嬰兒配方奶粉，在嬰兒族群中展現良好的耐受性，且生長發育指標均維持於適宜範圍內[1]。該研究為嬰幼兒營養領域的配方研發提供了科學依據。

本研究旨在評估Lacprodan® IF-3070水解乳清蛋白於嬰兒配方奶粉中的應用效果，主要關注安全性與生長結果。研究人員自中國六家醫院招募251名出生未滿14天的新生兒，並將其隨機分配至兩組：一組食用以完整蛋白為基礎的標準配方奶粉，另一組則食用同時含有完整蛋白與約40% Lacprodan® IF-3070的配方奶粉；另納入母乳哺餵嬰兒作為參考組。本研究成果將陸續發表多篇論文，本文為首篇。

研究結果顯示：

• 在為期六個月的干預期結束時，Lacprodan® IF-3070組與母乳哺餵組之間，嬰兒平均每日體重增加差異僅為0.4克/天；而標準配方組與母乳哺餵組之間的差異為1.1克/天，顯示攝取Lacprodan® IF-3070配方的嬰兒，其生長軌跡更接近母乳哺餵參考組。

• 在耐受性方面，Lacprodan® IF-3070組與母乳哺餵組於不良事件發生率上未見顯著差異，包括腸胃道疾病（如嘔吐或拒食）、呼吸道疾病（如咳嗽）以及一般性疾病（如發燒），顯示該配方具有良好的安全性。相較之下，標準配方組的腸胃道疾病發生率則顯著高於母乳哺餵組。

阿拉食品原料集團中國營養科學負責人尹婧表示：「健康成長是影響嬰兒配方奶粉選購的重要因素之一，在中國市場尤為受到關注。阿拉食品原料集團在研發應用於嬰兒配方奶粉的高品質水解乳蛋白方面，已累積數十年經驗，並持續加大科研投入，以確保原料的安全性與高品質標準。我們非常高興看到，Lacprodan® IF-3070的首項臨床研究證實其在嬰兒配方奶粉中的安全性與耐受性，並能支持健康成長。」

自20世紀40年代問世以來，水解乳蛋白因其在過敏管理與消化舒適方面的應用價值，已廣泛應用於嬰幼兒營養領域。Lacprodan® IF-3070為一種部分水解乳清蛋白原料，專為提升健康嬰兒的腸胃舒適度而設計。

憑藉先進的生產設施、試驗工廠及分析實驗室，阿拉食品原料集團在水解物生產領域處於領先地位。Lacprodan® IF-3070作為其水解物產品組合的一部分，目前可於中國與美國使用。2024年，美國食品藥品監督管理局（FDA）已批准水解乳清蛋白應用於嬰兒配方奶粉。

本研究由北京大學與君樂寶乳業集團合作完成，並由布魯塞爾大學醫院（UZ Brussel）兒童醫院KidZ Health Castle之知名兒科營養專家Yvan Vandenplas教授（MD，PhD）擔任顧問及共同研究者。

聲明：

阿拉食品原料集團響應世界衛生組織建議，倡導嬰兒出生後前六個月採純母乳哺餵，並持續哺餵至兩歲或以上，同時搭配營養均衡之副食品。

論文連結：

https://www.mdpi.com/2072-6643/18/5/770

關於阿拉食品原料集團

阿拉食品原料集團為全球領先的營養解決方案供應商，與全球客戶、研究機構、供應商及非政府組織密切合作，共同研發並提供高品質乳清原料，協助全球消費者實現全生命週期的營養優化。

我們專注於生命早期營養、臨床營養、運動營養、健康食品及其他食品與飲料領域，為全球知名品牌提供卓越產品。

選擇阿拉食品原料集團的五大理由：

• 致力推動營養創新

• 匯聚全球頂尖科研資源

• 在研發與交付領域均處於領先地位

• 與合作夥伴建立長期穩固關係

• 堅定實踐永續發展承諾

阿拉食品原料集團總部位於丹麥，隸屬於阿拉集團，並由其全資擁有。

參考文獻：

[1] Shen Q, Jiang H, Mao S, Luo S, Hao Y, Liang W, He T, Jacobsen LN, Sheng N, Yin J, et al. An Infant Formula with Partially Hydrolyzed Whey and Intact Protein Demonstrates Adequate Growth and Safety: A 6-Month Randomized, Triple-Blind, Controlled Trial. Nutrients. 2026; 18(5):770.

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