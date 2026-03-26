AgriRÉCUP annonce la retraite de son directeur général, Barry Friesen

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 25 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Organisme de gestion reconnu en responsabilité élargie des producteurs, chargé de la gestion des déchets agricoles à travers le Canada, AgriRÉCUP annonce aujourd’hui que son fondateur et directeur général, Barry Friesen, prendra sa retraite le 2 avril 2026. Il occupait ce poste depuis la fondation d’AgriRÉCUP.

Ingénieur de profession et figure respectée du secteur des déchets solides, Barry Friesen a fait preuve d’un leadership visionnaire dans la création et le développement de l’organisme AgriRÉCUP, en place depuis quinze ans.

« Barry a été plus qu’un simple dirigeant ; c’est un mentor, un bâtisseur et une voix de confiance dans ce secteur. Sous sa gouvernance, AgriRÉCUP est passée d’une entreprise en démarrage comptant un seul employé et un seul programme. C’est maintenant une entité de premier plan au service des agriculteurs d’un océan à l’autre » de déclarer Boyd Bergstrom, président du conseil d’administration d’AgriRÉCUP. Il ajoute : « Sa vision, son intégrité et son engagement à bâtir une organisation rigoureuse et progressiste, dotée d’une gouvernance solide, ont contribué à la reconnaissance nationale et internationale d’AgriRÉCUP. »

AgriRÉCUP propose dix programmes. Ils aident les agriculteurs à recycler et à gérer de manière durable les outils agricoles utilisés sur leurs exploitations. L’industrie agricole finance ces programmes dans le cadre du modèle de responsabilité élargie des producteurs.

Outre les programmes permanents, les projets pilotes d’AgriRÉCUP introduisent de nouvelles approches pour les déchets agricoles émergents. Sous la direction de Barry Friesen, l’accent mis sur l’innovation a contribué à des réalisations majeures. Notons, entre autres, le programme de recyclage des petits contenants. Celui-ci affiche maintenant des taux de recyclage supérieurs à 80 %. Pour l’ensemble des programmes depuis leur lancement, l’organisme inscrit un nouveau record de collecte de plus de 100 millions de kilogrammes.

La carrière de Barry Friesen couvre plusieurs décennies au service des secteurs public et privé, axées sur la promotion du recyclage et de la valorisation des ressources. Avant de rejoindre AgriRÉCUP, il a occupé le poste de vice-président régional au sein de la Product Care Association. À ce poste, il a contribué à la mise en place du programme municipal de gestion des déchets dangereux et spéciaux de l’Ontario. Il a aussi occupé le poste de directeur des services de gestion des déchets pour la région de Niagara. À divers postes de direction au sein du ministère de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse, il a œuvré à l’élaboration de la stratégie provinciale de gestion des déchets solides et des ressources.

« Travailler avec la grande famille d’AgriRÉCUP a été l’une des expériences les plus enrichissantes de ma carrière », de dire Barry Friesen. Il ajoute : « J’ai eu le privilège d’échanger avec les membres d’AgriRÉCUP, les agriculteurs, les partenaires de l’industrie et les intervenants à travers le Canada et au-delà. Ces gens partagent un engagement profond envers la gestion responsable de l’environnement. Dans tout cela, je suis particulièrement fier de l’équipe que nous avons constituée et des résultats que nous avons obtenus ensemble. »

Boyd Berstrom précise : « En 2022, CropLife Canada a décerné à Barry le prix Cam Davreux Stewardship Award. Ce prix souligne son engagement de longue date envers la gestion responsable en agriculture. Son héritage perdure à travers les programmes offerts par AgriRÉCUP et les bases solides qu’il laisse derrière lui. Nous lui sommes profondément reconnaissants pour ses nombreuses contributions et lui souhaitons le meilleur pour sa retraite. »

Titulaire d’un MBA, directeur de la région ouest d’AgriRÉCUP, Shane Hedderson assumera le rôle de directeur général par intérim à compter de vendredi 3 avril 2026. Shane Hedderson apporte à AgriRÉCUP plus de quinze ans d’expérience en gestion des activités commerciales et des occasions de développement sur les marchés internationaux. S’y ajoutent l’établissement de contrats avec les fournisseurs, le développement commercial et les ventes, ainsi que la mise en œuvre et la gestion des systèmes de santé, de sécurité et de l’environnement. Vous pouvez le contacter à heddersons@cleanfarms.ca | LinkedIn

À propos d’AgriRÉCUP

AgriRÉCUP est l’organisme de l’industrie agricole dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et produits en plastique de l’industrie. L’organisme est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la phytoprotection, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires, de l’industrie des plastiques agricoles et acéricoles. Les membres de son équipe occupent des bureaux en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, et dans les Maritimes.

Contact pour les médias

Brian Naud

Conseiller en communication

514-556-3523 | naudb@agrirecup.ca

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