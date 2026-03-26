Aduro Clean Technologies s’associe à Water Tower Research

LONDON, Ontario, 26 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société spécialisée dans les technologies propres qui recycle chimiquement les matières premières de faible valeur telles que les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, annonce ce jour la conclusion d’un accord (l’« Accord ») avec Water Tower Research LLC (« WTR »), une société de recherche institutionnelle et de relations avec les investisseurs, afin de fournir une couverture de recherche complète et des services stratégiques de relations avec les investisseurs pour soutenir les objectifs de croissance d’Aduro et accroître sa visibilité auprès de la communauté des investisseurs institutionnels.

Aux termes de cet Accord, WTR fournira à la Société des services de recherche et de communication sur les marchés financiers pour une durée initiale de six mois, à compter du 1er avril 2026. Ces services comprennent la production de contenu, notamment des rapports de recherche diffusés via l’infrastructure de diffusion numérique propriétaire de WTR et ses canaux numériques et marketing. En contrepartie de ces services, la Société s’engage à verser à WTR une rémunération totale de 39 000 USD (plus les taxes applicables), payable à la signature de l’Accord. La Société pourra renouveler l’Accord pour une nouvelle période de six mois (la « Période de renouvellement ») à tout moment après le 31 août 2026, en adressant à WTR une notification écrite de son intention de renouvellement (la « Notification »). Cette Période de renouvellement prendra effet le 30 septembre 2026. Si la Société adresse la Notification à WTR, elle lui versera une rémunération totale de 48 000 USD (plus les taxes applicables) au titre des services fournis pendant la Période de renouvellement.

WTR est une entité indépendante de la Société et ne détient aucun titre d’Aduro à la date du présent communiqué ; toutefois, WTR pourrait acquérir une participation dans les titres de la Société à l’avenir. Hormis la mission de recherche et de communication auprès des marchés financiers décrite ici, WTR n’entretient aucune autre relation avec la Société. Aucune rémunération liée à la performance ni aucun titre ne sont attribués dans le cadre de cette mission.

La mission de WTR vise à accroître la visibilité des technologies émergentes d’Aduro aux États-Unis et à l’international.

À propos de Water Tower Research LLC

Water Tower Research est une société de communication spécialisée dans la recherche et l’engagement des investisseurs, qui vise à moderniser les pratiques d’engagement. Elle propose des études institutionnelles en libre accès, ainsi que des services stratégiques d’engagement des investisseurs, notamment des événements et une diffusion numérique, afin de faciliter une communication efficace entre les entreprises et la communauté financière. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.watertowerresearch.com

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur, et transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures et à des coûts relativement bas. Cette approche novatrice permet de convertir des matières premières à faible valeur ajoutée en ressources adaptées au XXIe siècle.

Pour plus d’informations, contactez :

Abe Dyck, responsable du développement Corporate/Relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Water Tower Research LLC

Michael McCormack

mike.mccormack@watertowerresearch.com

+1 212 472 2424

Agence KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats sensiblement différents de ceux évoqués. Dans le présent communiqué, les déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, les attentes relatives à la mise en œuvre des services de recherche et de communication sur les marchés financiers de Water Tower Research LLC, et plus particulièrement les effets anticipés des services proposés, notamment une meilleure notoriété de la Société et de ses technologies en développement aux États-Unis et à l’international. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives soient raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et les attentes de la Société comprennent, sans toutefois s’y limiter, la non-fourniture des services de recherche et de communication sur les marchés financiers comme prévu, l’absence de résultats escomptés suite à la prestation de ces services, des conditions de marché défavorables et d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties.

Il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Aduro ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l’exige.