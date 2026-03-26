26. März 2026

MEDIENMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR:

GAM gibt Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 bekannt

GAM vollständig auf Wachstum fokussiert – mit gestärkter Plattform, neuen Partnerschaften und etablierter Führungsspitze.

Wichtigste Finanzkennzahlen für das Gesamtjahr 2025

IFRS-Nettoverlust nach Steuern von CHF 74.2 Millionen gegenüber CHF 77.2 Millionen im Geschäftsjahr 2024 (angepasst).

Operativer Verlust vor Steuern von CHF 60.2 Millionen gegenüber CHF 67.7 Millionen im Geschäftsjahr 2024 (angepasst).

Verwaltetes Vermögen von CHF 12.5 Milliarden gegenüber CHF 16.3 Milliarden per 31. Dezember 2024.

Die Investmentperformance ist weiterhin gut: 61 % des verwalteten Vermögens übertreffen ihre Dreijahres-Benchmark und 54 % ihre Fünfjahres-Benchmark.

Strategische Highlights 2025

Unter der Leitung von Albert Saporta, Group CEO, konzentriert sich GAM vollständig auf Wachstum, Innovation und eine kundenorientierte Investmentexzellenz. Die Investmentplattform von GAM wurde durch neue strategische Partnerschaften und Führungsteams deutlich gestärkt.

Abschluss einer wegweisenden Co-Investment-Partnerschaft mit Swiss Re (SRILIAC) im Bereich Insurance-Linked Securities, die GAMs Position in Katastrophenanleihen und ILS stärkt.

Start einer strategischen Partnerschaft mit Gramercy für Emerging Market Debt, wodurch spezialisierte Fixed-Income-Strategien in die GAM-Plattform integriert wurden.

Partnerschaft mit PEO Partners für KI-gestützte Private-Equity-Replikation, mit einem UCITS-Fonds mit täglicher Liquidität, der im Februar 2026 aufgelegt wurde.

Ergänzend zu GAMs eigenen Alternative Funds vervollständigen die Partnerschaften mit den bereits angekündigten Arcus Investment, Liberty Street Advisors, Avenue Capital Group und Galena Asset Management die GAM Alternatives-Plattform.

Onboarding eines hochkarätigen europäischen Aktien-Investmentteams bestehend aus Tom O'Hara, Jamie Ross und David Barker, zuvor bei Janus Henderson.

Abschluss des Verkaufs von GAM Italia SGR an AcomeA.

Abschluss der Migration aller Investmentaktivitäten auf SimCorp sowie der Auslagerung der Tätigkeiten der Management Company.

Ernennung von Albert Saporta zum Group Chief Executive Officer, Tim Rainsford zum Group Chief Distribution and Product Officer und Gerhard Lohmann zum Group Chief Financial Officer.

Albert Saporta, Group CEO von GAM, sagt: «Das Ausmass der Transformation von GAM in den vergangenen zwei Jahren sollte nicht unterschätzt werden. Wir haben bewahrt, was GAM auszeichnet – ein wegweisendes 40-jähriges Erbe, institutionelle Investmentkompetenzen und tief verankerte Kundenbeziehungen – während wir an anderer Stelle Komplexität reduziert haben. Das Ergebnis ist eine fokussierte Plattform mit einem markanten Alternatives-Angebot im Kern, ergänzt durch High-Conviction-Aktienstrategien und Wealth Management. Dieses Fundament steht nun fest. Unser gesamter Fokus liegt darauf, nachhaltiges Wachstum zu erreichen.»

Anthony Maarek, Managing Director von NJJ, ergänzt: «GAM wurde aus einer einfachen Überzeugung heraus gegründet: den Zugang zu herausragendem Investmenttalent zu ermöglichen. Dieser Zweck besteht fort, und heute ist die Plattform von GAM stärker, fokussierter und besser positioniert als zu jedem anderen Zeitpunkt in der jüngeren Geschichte. Wir sind stolz auf das Erreichte, überzeugt vom Wert, den GAM repräsentiert, und verpflichtet, die nächste Phase seiner Entwicklung zu unterstützen.»

Finanzkennzahlen im Überblick

Der operative Verlust vor Steuern belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf CHF 60.2 Millionen, gegenüber CHF 67.7 Millionen im Geschäftsjahr 2024 (angepasst). Die Verbesserung wurde in erster Linie durch Kostensenkungen erzielt, die teilweise durch einen Rückgang der Nettoerträge aus Gebühren und Provisionen kompensiert wurden. Dieser operative Verlust steht einem IFRS-Verlust vor Steuern von CHF 74.2 Millionen gegenüber. Die Differenz von CHF 14.4 Millionen betrifft verschiedene Umstrukturierungsaufwendungen.

Weitere Details zu den Finanzergebnissen der Gruppe für das Gesamtjahr 2025 finden Sie im vollständigen Jahresbericht von GAM, insbesondere im Finanzteil auf den Seiten 17 bis 22 (www.gam.com/results-centre).

Finanzielle Stärke

Die Kreditfazilität von GAM über CHF 100 Millionen, bereitgestellt von Rock Investment SAS (einer Tochtergesellschaft von NJJ), bleibt bis Dezember 2027 bestehen. Zum 31. Dezember 2025 waren CHF 38.5 Millionen abgerufen. Rock Investment SAS hat eine Absichtserklärung unterzeichnet, in der klar festgehalten ist, dass sie GAM bei Bedarf zusätzliche finanzielle Unterstützung bereitstellen werden.

Strategie-Update

GAMs Strategie ist vollständig darauf ausgerichtet, nachhaltiges Wachstum und Profitabilität zu erreichen – durch starke Investmentperformance und erstklassigen Service für Investorinnen und Investoren. Mit der Unterstützung seines Mehrheitsaktionärs NJJ profitiert GAM von der strategischen Stärke und der langfristigen Vision eines Partners mit nachweislicher Erfolgsbilanz in der Wertschöpfung über verschiedene Sektoren hinweg.

Nach Abschluss einer umfassenden geschäftlichen und organisatorischen Transformation ist GAM nun als fokussierter, reiner aktiver Investment- und Wealth-Manager mit Hauptsitz in der Schweiz positioniert. Die globale Plattform der Gruppe bietet Kunden lokalen Zugang zu High-Conviction-Investmenttalent – sowohl intern als auch über hochwertige Partnerschaften in den Bereichen Alternatives, Specialist Active und Wealth Management. Gemeinsam mit einem vereinfachten Operating Model ist diese Plattform eine starke Grundlage für Wachstum der verwalteten Vermögen.

Mit einer schlankeren Kostenbasis, vereinfachten Strukturen und einer modernen operativen Infrastruktur ist die Gruppe nun aus der Restrukturierungsphase heraus und in die nächste Phase übergegangen: kommerzielle Umsetzung und nachhaltiges Wachstum der verwalteten Vermögen über die Zeit.

Diversifizierung und Ausbau des Alternatives-Geschäfts

Der Ausbau der Alternatives-Plattform bleibt eine zentrale strategische Priorität. GAM hat GAM Alternatives als eigenständigen Geschäftsbereich etabliert, um der wachsenden Nachfrage von Investoren nach Zugang zu hochwertigen Alternative-Managern mit spezialisierten, oft schwer zugänglichen Absolute-Return-Kompetenzen gerecht zu werden. Im Jahr 2025 wurde die Plattform durch eine Reihe strategischer Partnerschaften und Innovationen wesentlich erweitert:

Swiss Re, Insurance‑Linked Securities (ILS).

Eine bedeutende Co‑Investment‑Partnerschaft, die GAMs Position in Katastrophenanleihen und ILS stärkt und Zugang zu Swiss Res Underwriting‑Expertise, Risikomanagement und globalen Fähigkeiten bietet. Swiss Re fungiert über die Tochtergesellschaft SRILIAC als Co‑Investment‑Manager der ILS‑Fonds von GAM, darunter auch des GAM Star Cat Bond UCITS Fund. Seit Beginn der Partnerschaft wurden verbesserte Liquidität und optimierte Handelsbedingungen über die gemeinsam verwalteten ILS‑Vermögen im multimilliardenschweren US‑Dollar‑Bereich eingeführt. Dr. Rom Aviv ist als Head of ILS zu GAM gekommen, um den Ausbau des Geschäfts voranzutreiben und die Zusammenarbeit mit Swiss Re zu führen.

Gramercy, Emerging Market Debt.

Spezialisierte Fixed‑Income‑Strategien in Schwellenländern wurden in die GAM‑Plattform integriert und bieten differenzierten Zugang zu öffentlichen und privaten Kreditmärkten. Gramercy ist ein globaler Emerging‑Markets‑Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von USD 6 Milliarden, dessen Vorsitzender Mohamed A. El‑Erian ist und dessen CIO Robert Koenigsberger ist.

PEO Partners, Private‑Equity‑Replikation.

Eine strategische Partnerschaft, die die Expertise von PEO Partners in KI‑gestützter Private‑Equity‑Replikation mit GAMs institutioneller Plattform verbindet. Der im Februar 2026 aufgelegte GAM Star Private Equity LiquidRep Fund zielt darauf ab, Private‑Equity‑ähnliche Renditen bei täglicher Liquidität innerhalb einer UCITS‑Struktur zu bieten.

Neben externen Partnerschaften baute GAM seine internen Absolute-Return-Kompetenzen weiter aus – insbesondere über die wachsende Event-Driven- und Special-Situations-Franchise, die von Albert Saporta und Randy Freeman als Co-CIOs von GAM Alternatives gemeinsam geleitet wird.

Stärkung und Ausbau der zentralen aktiven Strategien

Die spezialisierten aktiven Aktienkompetenzen von GAM wurden weiter ausgebaut durch das Onboarding eines hochkarätigen europäischen Aktien-Investmentteams im Mai 2025, zuvor bei Janus Henderson. Das Team unter der Leitung von Tom O’Hara, gemeinsam mit Jamie Ross und David Barker, bringt einen stilunabhängigen High-Conviction-Ansatz sowie einen Track Record in der Verwaltung von über EUR 6.5 Milliarden an europäischen Aktienvermögen mit. Im Verlauf des Jahres hat GAM zudem eine UK-OEIC-Version des European Equity Fund aufgelegt und damit die Zugänglichkeit für britische Investoren verbessert.

Kundenfokussierung

Die Kundenbetreuung war 2025 ein klarer Schwerpunkt. GAM hat den Distribution-Leadership-Ausbau weiter gestärkt, unter anderem durch die Einstellung erfahrener Senior-Client-Facing Professionals in nahezu allen Regionen – darunter Amerika, Kontinentaleuropa, die Schweiz, das Vereinigte Königreich und Australien. Zudem eröffnete GAM Niederlassungen in Frankreich und Mailand, nach dem Verkauf der italienischen SGR an AcomeA, und schuf damit ein konsistenteres und skalierbareres globales Operating Model.

Die Kundenaktivität verbesserte sich in allen Regionen weiter. Neben einer erhöhten Frequenz im täglichen Relationship-Management führte GAM weltweit mehr als 200 Kundenveranstaltungen durch. Zu den besonderen Initiativen gehörte der erste GAM & Swiss Re Insurance-Linked Securities Summit in Zürich, der den erneuten Fokus der Gruppe auf Kundennähe und Thought Leadership unterstreicht.

Leadership

Die im Laufe des Jahres umgesetzten Veränderungen im Leadership stärken GAMs Fähigkeit, die Strategie konsequent umzusetzen. Mit der Ernennung von Albert Saporta zum Group Chief Executive Officer kehrte GAM zu einem Investor-geführten Leadership-Modell zurück, das eng mit der eigenen Tradition und den langfristigen Zielen des Unternehmens verknüpft ist. Ergänzt wurde dies durch die Rückkehr von Tim Rainsford als Group Chief Distribution and Product Officer, wodurch die globale Client Engagement- und Vertriebskapazität weiter gestärkt wurde, sowie durch die Ernennung von Gerhard Lohmann zum Group Chief Financial Officer. Diese Ernennungen werden gemeinsam dazu beitragen, die finanziellen Grundlagen von GAM weiter zu festigen und die nächste Phase von Wachstum und Performance zu unterstützen.

Steigerung der Effektivität

GAM hat sein Programm zur operativen Vereinfachung abgeschlossen und verfügt nun über eine schlankere und skalierbarere Plattform. Dazu gehörten der Verkauf von GAM Italia SGR an AcomeA, die Migration aller Investmentteams und -prozesse auf die cloudbasierte SimCorp-Investmentplattform sowie das Outsourcing der ManCo-Tätigkeiten an Apex Group und 1741 Group.

GAM operiert nun als reiner aktiver Investment- und Wealth-Management-Anbieter auf einer schlanken, skalierbaren globalen Plattform, die klar auf Investment Management und Client Service ausgerichtet ist.

Geschäftsbereiche

GAM Investments konzentriert sich auf drei zentrale Geschäftsbereiche, um nachhaltiges Wachstum und Profitabilität voranzutreiben:

GAM Alternatives: Zugang zu internen und externen Alternative-Managern mit Fokus auf Absolute-Return-Strategien und Best-in-Class-Talente.

Zugang zu internen und externen Alternative-Managern mit Fokus auf Absolute-Return-Strategien und Best-in-Class-Talente. GAM Specialist Active: Tiefgehende Expertise, Erfahrung und spezialisierte Ansätze zur Erzielung von Kern- und Nischenrenditen in Aktien, Fixed Income und Multi-Asset-Investments.

Tiefgehende Expertise, Erfahrung und spezialisierte Ansätze zur Erzielung von Kern- und Nischenrenditen in Aktien, Fixed Income und Multi-Asset-Investments. GAM Wealth Management: Multi-Asset-Lösungen mit massgeschneiderten Portfolios für vermögende Privatpersonen, Stiftungen und Trusts, unter Nutzung von Best-of-Breed-Produkten von GAM und Drittanbietern.

Diese drei zentralen Geschäftsbereiche nutzen und profitieren gemeinsam von GAMs globaler Plattform, dem agilen Operating Model und moderner Technologie.

Investmentperformance

GAM erzielte weiterhin eine insgesamt gute Investmentperformance über sein vielfältiges und charakteristisches Produktangebot hinweg: Zum 31. Dezember 2025 übertrafen 61 % der verwalteten Vermögen ihre Dreijahres-Benchmark und 54 % ihre Fünfjahres-Benchmark.

Prozentsatz des GAM-Fondsvermögens, das die Benchmark übertraf

Geschäftsbereich Anlageklasse 3 Jahre 31. Dez 2025 3 Jahre 31. Dez 2024 5 Jahre 31. Dez 2025 5 Jahre 31. Dez 2024 Alternatives Alternatives 92 % 60 % 83 % 75 % Specialist Active Fixed income 85 % 94 % 84 % 95 % Specialist Active Equity 17 % 1 % 8 % 79 % Gesamt 61 % 64 % 54 % 89 %

% des verwalteten Fondsvermögens, das seine Benchmark übertraf (ohne Mandate und segregierte Konten). Die Drei- und Fünfjahres-Investmentperformance basiert auf einem jeweils relevanten AuM von CHF 5.5 Milliarden. Bestimmte Strategien wurden von Specialist Active zu Alternatives umklassifiziert. Infolgedessen wurde die Investmentperformance beider Kategorien entsprechend angepasst.

Im Vergleich zu unserer Peergroup übertrafen 43 % des verwalteten Vermögens deren dreijährige Morningstar‑Peergroup und 49 % deren fünfjährige Morningstar‑Peergroup, jeweils per 31. Dezember 2025.

Prozentsatz des GAM-Fondsvermögens, das die Morningstar-Peergroup übertraf

Geschäftsbereich Anlageklasse 3 Jahre 31. Dez 2025 3 Jahre 31. Dez 2024 5 Jahre 31. Dez 2025 5 Jahre 31. Dez 2024 Alternatives Alternatives 82 % 91 % 96 % 95 % Specialist Active Fixed income 5 % 61 % 22 % 60 % Specialist Active Equity 47 % 20 % 39 % 89 % Gesamt 43 % 66 % 49 % 82 %

% des verwalteten Fondsvermögens, das seine Morningstar-Peergroup übertraf (ohne Mandate und segregierte Konten).

GAM wurde auch 2025 erneut für seine Investmentperformance ausgezeichnet, darunter:

LSEG Lipper’s 2025 Overall Best European Small Group über drei Jahre (Kategorie: Small Company).

Citywire Switzerland Portfolio Manager & Group Awards 2025:

– Best Portfolio Manager of Bonds – Swiss Franc

– Best Fund Group Award – Equity: Switzerland Small & Medium Companies

– Best Portfolio Manager of Bonds – Swiss Franc – Best Fund Group Award – Equity: Switzerland Small & Medium Companies Anthony Smouha (Atlanticomnium) wurde in die FE Fundinfo Alpha Manager Hall of Fame 2025 aufgenommen.

Der GAM Sustainable Climate Bond Fund wurde bei den Environmental Finance Sustainable Debt Awards 2025 als Green Bond Fund of the Year ausgezeichnet.

GAM gewann den PAM Award 2025: Investment Performance – Growth Portfolios.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Auszeichnungen finden Sie unter www.gam.com/awards.

Verwaltetes Vermögen und Nettomittelzuflüsse nach Geschäftsbereichen

Das insgesamt verwaltete Vermögen belief sich per 31. Dezember 2025 auf CHF 12.5 Milliarden, gegenüber CHF 16.3 Milliarden per 31. Dezember 2024. Dieser Rückgang wurde durch Nettomittelabflüsse von CHF 3.7 Milliarden sowie durch veräusserte Vermögen in Höhe von CHF 0.5 Milliarden verursacht und teilweise durch positive Markt- und Währungseffekte von CHF 0.4 Milliarden kompensiert.

Geschäftsbereich Anfangs-bestand verwaltetes Vermögen 1. Jan 2025 Nettomittel-zuflüsse Veräusserung Markt-/

Wechselkurs-entwicklungen Schluss-bestand verwaltetes Vermögen 31. Dez 2025 Alternatives 4.3 (2.3) (0.3) (0.1) 1.6 Specialist Active 11.1 (1.4) (0.2) 0.5 10.0 Wealth Management 0.9 - - - 0.9 Gesamt 16.3 (3.7) (0.5) 0.4 12.5

Hinweis: Die Anfangsbestände der verwalteten Vermögen spiegeln die Umklassifizierung bestimmter Strategien von Specialist Active zu Alternatives wider, wie in den Halbjahresergebnissen 2025 offengelegt. Die Anfangsbestände per 1. Januar 2025 wurden entsprechend angepasst, wobei CHF 3.8 Milliarden von Specialist Active zu Alternatives übertragen wurden.

Ausblick

GAMs Prioritäten für 2026 sind klar auf Wachstum ausgerichtet. Insbesondere wird sich die Gruppe darauf konzentrieren, die verbesserte Client-Engagement‑Dynamik in nachhaltige Nettomittelzuflüsse über das gestärkte Produktangebot hinweg zu überführen.

Trotz der guten strategischen Fortschritte im Jahr 2025 erkennt der Verwaltungsrat an, dass eine Rückkehr zur Profitabilität im Jahr 2026 voraussichtlich länger dauern wird als ursprünglich geplant. GAM bleibt jedoch überzeugt, dass die nun geschaffenen strategischen Grundlagen und das bestehende Leadership eine starke Basis bilden, um nachhaltiges Wachstum zu realisieren.

Zusätzliche Informationen

Results Centre | FY2025 Annual Report | FY2025 Investor Presentation | FY2025 Investor Workbook

2025 Sustainability Report | GAM Corporate Calendar

Investor Relations

Magdalena Czyzowska

T +44 (0) 207 917 2508 Media Relations

Colin Bennett

T +44 (0) 207 393 8544

Besuchen Sie uns auf: www.gam.com | Folgen Sie uns auf: X und LinkedIn

Über GAM Investments

GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Wir sind ein aktiver, globaler Vermögensverwalter, der seinen Kunden in den Bereichen Investment und Wealth Management unverwechselbare und differenzierte Anlagelösungen bietet. Unser Ziel ist es, die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu schützen und zu verbessern. Wir ziehen die besten Talente an und befähigen sie, im Anlagebereich führend und innovativ zu sein und einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Die verwalteten Vermögen beliefen sich per 31. Dezember 2025 auf CHF 12.5 Milliarden. GAM verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 15 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf nahezu allen Kontinenten. GAM Investments wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201 in 8005 Zürich, Schweiz. Weitere Informationen über GAM Investments finden Sie unter www.gam.com.

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Anhang