Ilkka Oyj Pörssitiedote 26.3.2026, klo 8.30



ILKKA OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2025 ON JULKAISTU



Ilkka Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2025 on julkaistu. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, vastuullisuusosion, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin.



Tilinpäätös julkaistaan myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin Ilkka Oyj:n ESEF-tilinpäätöksestä. Varmennus on suoritettu ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.



Vuosikertomus vuodelta 2025 on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä pdf- että XHTML-muodossa, sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ilkka.com > Sijoittajille.



ILKKA OYJ





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja







Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418







JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka.com





Ilkka lyhyesti

Ilkka on markkinointi- ja teknologiayhtiö, joka tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija-, data- ja teknologiapalveluja. Ilkan liiketoiminnan ytimen muodostavat markkinointi- ja viestintäteknologian edelläkävijänä toimiva ohjelmistoyritys Liana ja sen Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Ungapped, dataohjatun myynnin ja markkinoinnin johtava asiantuntija Profinder, Suomen johtava WordPress-digitoimisto Evermade, Suomen johtava some-markkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.

Liitteet