26. marts 2026

Meddelelse nr. 04

BioPorto annoncerer årsrapporten for 2025

København, Danmark, 26. marts 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – BioPorto A/S CVR-nr. 17500317 (BioPorto eller selskab) (CPH:BIOPOR) offentliggjorde i dag de finansielle resultater for året 2025. De finansielle resultater for 2025 bekræfter de foreløbige, ureviderede finansielle tal for 2025, offentliggjort den 5. februar 2026.

Finansielle højdepunkter for regnskabsåret 2025

Den samlede omsætning udgjorde 40,3 mio. kr. – en vækst på 11% sammenlignet med 2024 og 13% vækst ved konstante valutakurser, og inden for den seneste guidance på 40-45 mio. kr.

Den samlede NGAL-omsætning steg til 28,2 mio. kr. med 22%, og 25% ved konstante valutakurser. Væksten blev primært drevet af en stigning i NGAL-indtægterne i USA fra Research Use Only (RUO) på 25% til 18,4 mio. kr. og 29% ved konstante valutakurser, samt ProNephro AKI® (NGAL) salg gennem distributører på 4,3 mio. kr.

Det justerede EBITDA-tab i 2025 udgjorde 76,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 8% i forhold til 2024, og inden for den seneste guidance på 75-80 mio. kr.

Pr. 31. december 2025 var selskabets likviditetsposition 54,9 mio. kr. sammenlignet med 59,7 mio. kr. pr. 31. december 2024.

Tal for 2025:

(Mio. kr.) Regnskabsåret 2025 Regnskabsåret 2024 Forandring (PCT) Forandring KV (PCT) Seneste guidance 2025 Samlet omsætning 40.3 36.2 11% 13% 40-45 Samlet NGAL-omsætning 28.2 23.1 22% 25% N/A NGAL-omsætning USA (RUO) 18.4 14.7 25% 29% N/A Justeret EBITDA-tab 76.5 70.6 8% N/A 75-80 Likvide midler 54.9 59.7 -8% N/A N/A

*KV = Konstante valutakurser

Vigtige strategiske resultater for regnskabsåret 2025

Vi sikrede med succes kommerciel tilgængelighed af ProNephroTM AKI (NGAL) til det amerikanske marked gennem vores distributør.

Den strategiske plan ”Forward” blev etableret i november 2025. Dette er en treårig plan med fokus på at opbygge markedsadoption, opnå høj vækst og udvide det adresserbare marked, inklusiv nye ambitioner mod 2028.

I april og november 2025 gennemførte BioPorto sin finansieringsstrategi med direkte aktieemissioner på henholdsvis 33,5 mio. kr. og 43,0 mio. kr. til eksisterende aktionærer samt nye institutionelle og private investorer.

I slutningen af oktober 2025 gennemførte BioPorto med succes patientindskrivning i det kliniske cut-off studie ProNephro AKI (NGAL) til voksenbrug. Som tidligere annonceret har selskabet besluttet at indsende en anmodning om en pre-submission til den amerikanske Food and Drug Administration (FDA), når datasættet er analyseret, hvilket forventes at ske i marts 2026.

Carsten Buhl, BioPortos koncerndirektør (CEO), kommenterer

"Vigtige strategiske og definerende milepæle blev nået i 2025. Jeg er tilfreds med resultaterne og de nåede milepæle. Med Forward-strategien etableret er planerne og ambitionerne for 2028 sat, og jeg ser frem til at gennemføre den plan, der er lagt frem, med fokus på at skabe yderligere kommerciel vækst og fremme vores ProNephro AKI-studie til for voksne.“

Guidance for 2026

Guidance for 2026 er uændret i forhold til den guidance, der blev offentliggjort den 5. februar 2026:

(Mio. kr.) Regnskabsåret 2026 Forandring (PCT) Samlet omsætning 48-58 20-45% Samlet NGAL-omsætning 33-42 20-50% Justeret EBITDA-tab 50-60 (22-35)%

Aspirationerne for 2028 er uændrede med en omsætning i regnskabsåret 2028 mellem 150-200 mio. kr. og en justeret EBITDA-margin på mindst 15%. Desuden forbliver forventningen til pengestrømmen uændret, da selskabet forventer, at pengestrømmen vil blive positiv i anden halvdel af 2027. De nuværende likvide midler forventes stadig at dække de forventede udgifter gennem 2026. Selskabets fremtidige finansieringsmuligheder fortsættes med at blive modnet for at sikre finansiering for 2027 i form af potentielle frasalg af ikke-kerneaktiver suppleret med kreditfaciliteter og andre finansieringsløsninger.

*) DKK/USD kurskurs ca. 6,35

Efterfølgende begivenheder

Den nye CFO og medlem af direktionen, Klaus Juhl Wulff, tiltrådte virksomheden den 1. marts 2026.

Dokumenter er vedhæftet den engelske version af denne selskabsmeddelelse.

For at modtage BioPortos virksomhedsmeddelelser, pressemeddelelser, nyhedsbreve og anden forretningsrelevant information, bedes du tilmelde dig på https://bioporto.com/investor-contact/.

Webcast

Selskabets ledelsesteam vil i dag afholde en webcast kl. 10:30 CET for investorer og analytikere med henblik på at præsentere resultaterne for 2025 efterfulgt af en Q&A-session.

Webcasten er hostet af HC Andersen Capital, tilmeld dig venligst her for at deltage i opkaldet.

Investor Relations-kontakter

Klaus Juhl Wulff, BioPorto A/S, investor@bioporto.com, C: +45 4529 0000

Om BioPorto

BioPorto er et in vitro-diagnostikfirma med fokus på at redde liv og forbedre livskvaliteten med handlingsrettede biomarkører – værktøjer designet til at hjælpe klinikere med at ændre patientbehandlingen. Virksomheden bruger sin ekspertise inden for udvikling af antistoffer og assay samt sin platform for assay-udvikling til at skabe en pipeline af nye og overbevisende produkter, der fokuserer på tilstande, hvor der er betydeligt uopfyldt medicinsk behov, og hvor virksomhedens tests kan hjælpe med at forbedre kliniske og økonomiske resultater for patienter, udbydere og sundhedsøkosystemet.

Selskabets flagskibsprodukter er baseret på NGAL-biomarkøren og designet til at hjælpe med risikovurdering og diagnosticering af akut nyreskade, et almindeligt klinisk syndrom, der kan have alvorlige konsekvenser, herunder betydelig sygelighed og dødelighed, hvis det ikke identificeres og behandles tidligt. Med hjælp fra NGAL-niveauer kan læger identificere patienter, der potentielt er i risiko for AKI, hurtigere end med nuværende standardbehandlinger, hvilket muliggør tidligere intervention og mere skræddersyede patientbehandlingsstrategier. Virksomheden markedsfører NGAL-tests under gældende registreringer, herunder CE-mærket, i flere lande verden over.

BioPorto har faciliteter i København, Danmark og Boston, MA, USA. BioPorto A/S' aktier er noteret på Nasdaq København. For mere information, besøg www.bioporto.com.

Ansvarsfraskrivelse for fremadskuende erklæring

Visse udsagn i denne pressemeddelelse er ikke historiske fakta og kan være fremadskuende udsagn. Fremadskuende udsagn omfatter udtalelser om hensigt, tro eller nuværende forventninger i forhold til selskabets forventninger, intentioner og prognoser for dets fremtidige resultater, herunder selskabets vejledning for 2025; valutakursudsving; forventede begivenheder eller tendenser og andre forhold, der ikke er historiske fakta, herunder med hensyn til implementering af produktions- og kvalitetssystemer, kommercialisering af NGAL-tests samt udvikling af fremtidige produkter og nye indikationer; bekymringer, der kan opstå fra yderligere data, analyser eller resultater opnået under kliniske forsøg; og selskabets evne til med succes at markedsføre både nye og eksisterende produkter. Disse fremadskuende udsagn, som kan bruge ord som "sigte", "forvente", "tro", "tilsigte", "estimere", "forvente" og ord med lignende betydning, omfatter alle forhold, der ikke er historiske fakta. Disse fremadskuende udsagn indebærer risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske driftsresultater, finansielle forhold, likviditet, udbyttepolitik og udviklingen af den branche, hvor selskabets forretning opererer, adskiller sig væsentligt fra det indtryk, de fremadskuende udsagn giver. Disse udsagn er ikke garantier for fremtidig præstation og er underlagt kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at faktiske resultater adskiller sig væsentligt fra dem, der udtrykkes eller antydes i sådanne fremadskuende udsagn. Givet disse risici og usikkerheder advares potentielle investorer mod at lægge for stor vægt på fremadskuende udsagn. Fremadskuende udsagn gælder kun på datoen for sådanne udsagn, og medmindre det kræves af gældende lov, påtager selskabet sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller revidere nogen fremadskuende udsagn, hverken som følge af ny information, fremtidige begivenheder eller andet. Faktorer, der kan påvirke BioPortos succes, er mere udførligt oplyst i BioPortos periodiske finansielle indberetninger, herunder årsrapporten for 2025, hos den danske finanstilsyn, især under overskriften "Risikofaktorer".