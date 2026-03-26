Nanterre, le 26 mars 2026

VINCI signe un accord avec Macquarie Asset Management pour l’acquisition de neuf autoroutes en concession en Inde

Acquisition du portefeuille Safeway Concessions : 9 autoroutes à péage représentant près de 700 km sur des axes structurants du réseau indien

: 9 autoroutes à péage représentant près de 700 km sur des axes structurants du réseau indien Prise de position de VINCI Highways dans une grande économie mondiale à fortes perspectives de croissance

Important potentiel de création de valeur

Closing financier attendu d’ici fin 2026

VINCI Highways, filiale de VINCI Concessions, a signé avec Macquarie Asia Infrastructure Fund 2, géré par Macquarie Asset Management, un accord en vue de l’acquisition du portefeuille Safeway Concessions, comprenant neuf concessions autoroutières à péage dans les États de l'Andhra Pradesh, dans le sud-est de l’Inde, et du Gujarat, à l’ouest du pays.

Ces neuf concessions totalisent près de 700 kilomètres de sections autoroutières situées sur des axes structurants du réseau national, reliant d’importantes zones industrielles, agricoles et logistiques. Les sections de l’État de l’Andhra Pradesh, composantes du Golden Quadrilateral reliant Kolkata à Chennai, s’inscrivent sur le corridor NH-16, l’un des principaux axes de transport du pays. Les actifs du Gujarat desservent l’un des États les plus industrialisés d’Inde.

Ces autoroutes sont exploitées dans le cadre de contrats TOT (Toll Operate Transfer) avec l’Autorité nationale des autoroutes de l’Inde (NHAI), avec des échéances contractuelles s’échelonnant entre 2048 et 2058. Le concessionnaire est rémunéré en fonction du trafic à travers la perception de péages.

L’acquisition d’un portefeuille autoroutier de cette taille et de cette qualité constitue une opportunité rare sur un marché en forte croissance. Elle s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’investissement de long terme de VINCI dans les infrastructures de mobilité.

À ce stade, VINCI Highways a identifié, au sein du portefeuille, des pistes d’optimisation tant dans le domaine financier qu’en matière opérationnelle (exploitation, sécurité routière, performance environnementale). Il s’y ajoutera des opportunités de digitalisation du péage dans la perspective de la transition engagée par l’Inde vers un système en flux libre. À cet égard, VINCI Highways dispose d’une expertise reconnue dans le pays à travers sa filiale ViaPlus, qui emploie près de 400 collaborateurs à Hyderabad.

La transaction valorise Safeway Concessions sur la base d’une valeur d’entreprise d’environ 150 milliards de roupies indiennes, soit un multiple de l’ordre de 15 x l’Ebitda. Le montant définitif de l’opération et celui de la mise en fonds propres seront déterminés après la prise en compte des ajustements usuels à la date de clôture et la finalisation de la structuration financière de l’opération.

Cette transaction est soumise à l’approbation des autorités indiennes compétentes pour un closing financier attendu d’ici fin 2026.

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

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