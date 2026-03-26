Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Det meddeles hermed, at Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling med Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Index torsdag den 23. april 2026, kl. 16.00 på Bella Sky Conference & Event, Martha Christensens Vej 10, 2300 København S.

Dagsorden er vedhæftet og kan desuden findes på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelstrup

Adm. direktør

Vedhæftede filer


Attachments

DI, DIS og DIX - Dagsorden til generalforsamling 2026 - final Bilag 3 Danske Invest Select vedtægter med rettelsesmarkeringer
