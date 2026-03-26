ELECSTER OYJ:N VUOSIKERTOMUS JA PALKITSEMISRAPORTTI VUODELTA 2025 ON JULKAISTU

ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.3.2026 klo 10:00
Elecster Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2025 on julkaistu tänään.
Vuosikertomus ja palkitsemisraportti ovat luettavissa PDF-versioina yhtiön internet-sivuilla osoitteessa Elecster.fi kohdassa Sijoittajat.
Elecster Oyj:n tilinpäätös julkaistaan myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö BDO Oy on toimittanut riippumattoman, kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Elecster Oyj:n XBRL-merkintöjä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti. XHTML-tiedosto löytyy osoitteesta Elecster.fi.
ELECSTER OYJ
Arto Kinnunen
toimitusjohtaja
