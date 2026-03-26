Axi lanza el pódcast "The Strategy Room", presentado por Kathy Lien

SÍDNEY, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La firma global de trading Axi anunció hoy el lanzamiento de The Strategy Room by Axi Select, una nueva serie de pódcast presentada por la reconocida estratega de divisas y directora general de BK Forex, Kathy Lien. La serie está diseñada para proporcionar a los traders acceso directo a las estrategias, el pensamiento y los enfoques de gestión de riesgos de traders de alto rendimiento y otros profesionales del mercado respetados.

Dirigida a traders activos y entusiastas de los mercados, The Strategy Room busca cerrar la brecha entre la teoría y la ejecución en el trading en el mundo real, ofreciendo perspectivas basadas en la experiencia práctica en el trading.

Greg Rubin, director de Axi Select en Axi, dijo:

“Un rendimiento sostenido en el trading requiere más que acceso a los mercados: exige disciplina, estructura y aprendizaje continuo. Con The Strategy Room, estamos creando una plataforma donde los traders pueden escuchar directamente a los participantes más destacados del programa Axi Select y a expertos líderes del sector de trading sobre cómo perfeccionan sus estrategias y gestionan el riesgo en condiciones de trading dinámicas”.

Presentado por Kathy Lien, ampliamente reconocida por su experiencia en mercados de divisas y análisis macroeconómico global, el pódcast contará con traders del programa Axi Select junto con profesionales experimentados del sector financiero. Los episodios explorarán cómo los participantes del mercado se adaptan a la volatilidad, a los ciclos económicos cambiantes y a nuevas oportunidades de trading.

El lanzamiento refleja el compromiso más amplio de Axi con la educación de traders y la participación de la comunidad a través de Axi Select, el programa de trading de asignación de capital y desarrollo de traders de la firma, diseñado para identificar y apoyar a traders talentosos a medida que escalan sus estrategias.

The Strategy Room by Axi Select estará disponible en las principales plataformas de pódcast, con nuevos episodios publicados regularmente. También se compartirán destacados y contenido exclusivo en los canales digitales de Axi.

Vea The Strategy Room: https://youtu.be/S2ZJbltwGIo

Acerca de Axi

Axi es una marca global de trading en línea que ofrece acceso a divisas, índices, materias primas y activos digitales, y presta servicios a clientes en más de 100 países. A través de Axi Select, la firma ofrece oportunidades de trading financiado y apoyo estructurado para el desarrollo de traders.

Consultas de medios: mediaenquiries@axi.com

Para más detalles sobre el programa Axi Select, visite: https://www.axi.com/int/funded-trader-program

El programa Axi Select solo está disponible para clientes de AxiTrader LLC. Los CFD conllevan un alto riesgo de pérdida de inversión. Es posible que este contenido no esté disponible en su región. Para más información, consulte nuestros Términos de Servicio. Se aplican comisiones estándar de trading y depósito mínimo.