SYDNEY, 26 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société de trading internationale Axi annonce ce jour le lancement de « The Strategy Room by Axi Select », une nouvelle série de podcasts animée par Kathy Lien, stratégiste de devises de renom et directrice générale de BK Forex. Cette série vise à offrir aux traders un accès direct aux stratégies, aux réflexions et aux approches de gestion des risques de traders performants et de professionnels des marchés reconnus.

Destiné aux traders actifs et aux passionnés de marchés, « The Strategy Room » entend combler le fossé entre la théorie et la pratique en proposant des analyses fondées sur une expérience concrète des marchés.

Greg Rubin, responsable d’Axi Select chez Axi, a déclaré :

« Pour maintenir une performance de trading optimale, il faut bien plus qu’un simple accès au marché : il est indispensable de faire preuve de discipline, d’adopter une approche structurée et d’apprendre en continu. Avec "The Strategy Room", nous créons une plateforme où les traders peuvent échanger directement avec les meilleurs performeurs du programme Axi Select et des experts reconnus du secteur sur la manière dont ils affinent leurs stratégies et gèrent les risques dans un contexte de marché dynamique. »

Animé par Kathy Lien, experte reconnue des marchés des changes et de l’analyse macroéconomique mondiale, ce podcast mettra en lumière les traders du programme Axi Select ainsi que des professionnels chevronnés de l’ensemble du secteur financier. Les épisodes analyseront la façon dont les acteurs du marché s’adaptent à la volatilité, à l’évolution des cycles économiques et aux nouvelles opportunités de trading.

Ce lancement témoigne de l’engagement plus large d’Axi en faveur de la formation des traders et l’animation de sa communauté à travers Axi Select, son programme d’allocation de capital et de développement des traders, conçu pour identifier et accompagner les traders talentueux dans le développement de leurs stratégies.

« The Strategy Room by Axi Select » sera disponible sur les principales plateformes de podcasts et proposera régulièrement de nouveaux épisodes. Des contenus exclusifs et des temps forts seront également diffusés sur les canaux numériques d’Axi.

Regardez « The Strategy Room » sur https://youtu.be/S2ZJbltwGIo

À propos d’Axi

Plateforme de trading en ligne internationale, Axi offre un accès au Forex, aux indices, aux matières premières et aux actifs numériques, et dessert des clients dans plus de 100 pays. Via Axi Select, elle propose des opportunités de trading financées et un accompagnement structuré pour le développement des traders.

Contact presse : mediaenquiries@axi.com

Pour en savoir plus sur le programme Axi Select, rendez-vous sur https://www.axi.com/int/funded-trader-program

Le programme Axi Select est exclusivement réservé aux clients d’AxiTrader LLC. Les CFD comportent un risque élevé de perte en capital. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Pour en savoir plus, consultez nos Conditions générales. Hors frais de trading standard et de dépôt minimum.