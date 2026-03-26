アクシ、キャシー・リエンがホストを務める『ストラテジー・ルーム』ポッドキャストを開始

シドニー発, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- グローバルな取引会社であるアクシは本日、著名な通貨ストラテジストでありBKフォレックス (BK Forex) のマネージング・ディレクターであるキャシー・リエン (Kathy Lien) がホストを務める新しいポッドキャストのシリーズ番組、『ストラテジー・ルーム・バイ・アクシ・セレクト (The Strategy Room by Axi Select)』の開始を発表した。 同シリーズ番組は、実績のあるトレーダーや高い評価を得ている市場の専門家の戦略、思考、リスク管理手法を、トレーダーが直接学ぶことができるようにすることを目的としている。

『ストラテジー・ルーム』は、アクティブトレーダーや市場愛好家を対象に、実践的な市場経験に基づいた洞察を提供することで、理論と実際の実行との間のギャップを埋めることを目指している。

アクシ・セレクト責任者のグレッグ・ルービン (Greg Rubin) は次のように述べている。

「持続的な取引実績のためには、市場へのアクセスだけでは不十分です。規律、体系、そして継続的な学習が求められます。 『ストラテジー・ルーム』が構築するプラットフォームで、トレーダーの皆様は、アクシ・セレクト・プログラムのトップトレーダーや業界をリードする専門家から、変動の激しい市場環境下でいかに戦略を磨き、リスクを管理しているかについて、直接話を聞くことができます」

通貨市場やグローバルマクロ分析の専門知識で広く知られるキャシー・リエンがホストを務めるこのポッドキャストでは、アクシ・セレクト・プログラムのトレーダーに加え、金融業界の各分野で活躍するベテランの専門家に焦点を当てる。 各エピソードでは、市場参加者がボラティリティや変化する景気サイクル、新たな取引機会にどのように適応していくかを検証する。

このシリーズ番組の開始は、アクシ・セレクトを通じたトレーダーの教育とコミュニティへの関与に対するアクシの幅広い取り組みを反映したものである。アクシ・セレクトは、才能あるトレーダーを発掘し、彼らが戦略を拡大していく過程を支援するために設計された、同社の資本配分およびトレーダー育成プログラムである。

『ストラテジー・ルーム・バイ・アクシ・セレクト』は主要なポッドキャストプラットフォームで配信され、定期的に新エピソードが公開される 特集や限定コンテンツも、アクシのデジタルチャンネルを通じて配信される。

『ストラテジー・ルーム』は、https://youtu.be/S2ZJbltwGIoにて視聴されたい。

アクシについて

アクシは、外国為替、株価指数、コモディティ、デジタル資産へのアクセスを提供するグローバルなオンライン取引ブランドであり、100か国以上の顧客にサービスを提供している。 アクシ・セレクトを通じて、同社は資金提供付きの取引機会と、体系的なトレーダー育成サポートを提供している。

報道関係者向け問い合わせ先: mediaenquiries@axi.com

アクシ・セレクト・プログラムの詳細情報については以下を参照されたい: https://www.axi.com/int/funded-trader-program

アクシ・セレクト・プログラムは、アクシ・トレーダーLLC (AxiTrader LLC) の顧客のみが利用できる。 CFDには高い投資損失リスクが伴われる。 本コンテンツは、居住地域により利用できない可能性がある。 詳細については、同社の利用規約を参照されたい。 標準取引手数料および最低入金額が適用される。