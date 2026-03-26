Axi, 외환 전략가 캐시 리엔(Kathy Lien)이 진행하는 ‘The Strategy Room’ 팟캐스트 출시

시드니, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 트레이딩 기업인 Axi가 저명한 외환 전략가이자 BK Forex 매니징 디렉터인 캐시 리엔(Kathy Lien)이 진행하는 새로운 팟캐스트 시리즈 ‘The Strategy Room by Axi Select’를 출시했다고 오늘 밝혔다. 이 시리즈는 성과가 뛰어난 트레이더와 시장 전문가들의 전략, 사고 방식, 리스크 관리 접근법을 직접 접할 수 있도록 설계됐다.

활발한 트레이더와 시장 관심자들을 대상으로 하는 ‘The Strategy Room’은 실제 시장 경험에 기반한 인사이트를 제공함으로써 이론과 실제 실행 간의 간극을 줄이는 것을 목표로 한다.

Axi의 Axi Select 총괄 책임자인 그렉 루빈(Greg Rubin)은 다음과 같이 말했다.

“지속적인 트레이딩 성과는 단순한 시장 접근을 넘어 규율, 체계, 그리고 지속적인 학습을 요구한다. ‘The Strategy Room’을 통해 우리는 트레이더들이 Axi Select 프로그램의 우수 트레이더들과 업계 전문가들로부터 전략을 어떻게 정교화하고 변화하는 시장 환경에서 리스크를 관리하는지 직접 들을 수 있는 플랫폼을 제공하고자 한다.”

외환 시장과 글로벌 매크로 분석 분야에서 전문성을 인정받는 캐시 리엔(Kathy Lien)이 진행을 맡은 이 팟캐스트는 Axi Select 프로그램 소속 트레이더들과 금융 업계의 숙련된 전문가들을 조명할 예정이다. 각 에피소드에서는 시장 참여자들이 변동성, 변화하는 경제 사이클, 그리고 새로운 트레이딩 기회에 어떻게 대응하는지를 심층적으로 다룬다.

이러한 출시는 전략을 확장하는 과정에서 유망한 트레이더를 발굴하고 지원하기 위해 설계된 자사의 자본 배분 및 트레이더 육성 프로그램인 Axi Select를 통해 트레이더 교육과 커뮤니티 참여를 강화하려는 Axi의 broader한 의지를 반영한다.

‘The Strategy Room by Axi Select’는 주요 팟캐스트 플랫폼에서 제공되며, 새로운 에피소드는 정기적으로 공개될 예정이다. 주요 하이라이트와 독점 콘텐츠는 Axi의 디지털 채널을 통해서도 공유된다.

‘The Strategy Room’ 방송은 다음 유튜브 채널을 통해 시청이 가능하다: https://youtu.be/S2ZJbltwGIo

Axi 소개

Axi는 외환, 지수, 원자재, 디지털 자산 거래를 제공하는 글로벌 온라인 트레이딩 브랜드로, 100개국 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있다. Axi Select를 통해서는 자금을 지원받는 트레이딩 기회와 체계적인 트레이더 육성 프로그램을 제공한다.

언론 문의: mediaenquiries@axi.com

Axi Select 프로그램에 대한 자세한 내용은 다음에서 확인할 수 있다: https://www.axi.com/int/funded-trader-program

Axi Select 프로그램은 AxiTrader LLC 고객에게만 제공된다. CFD는 높은 투자 손실 위험을 수반한다. 본 콘텐츠는 일부 지역에서 제공되지 않을 수 있으며, 자세한 내용은 이용약관을 참고해야 한다. 표준 거래 수수료 및 최소 예치금이 적용된다.