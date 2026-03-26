Axi Melancarkan Podcast “The Strategy Room” yang Dihoskan oleh Kathy Lien

SYDNEY, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Firma dagangan global Axi hari ini mengumumkan pelancaran The Strategy Room oleh Axi Select, sebuah siri podcast baharu yang dihoskan oleh pakar strategi mata wang terkemuka serta Pengarah Urusan BK Forex, Kathy Lien. Siri ini direka untuk menyediakan akses langsung kepada pedagang terhadap strategi, perspektif pemikiran serta pendekatan pengurusan risiko daripada pedagang berprestasi tinggi serta profesional pasaran yang dihormati.

Ditujukan khas kepada pedagang aktif dan peminat pasaran, The Strategy Room berusaha untuk merapatkan jurang antara teori dan pelaksanaan sebenar dengan menawarkan pandangan yang berasaskan pengalaman praktikal pasaran.

Greg Rubin, Ketua Axi Select di Axi, berkata:

“Prestasi dagangan yang berterusan memerlukan lebih daripada sekadar akses kepada pasaran — ia menuntut disiplin, struktur dan pembelajaran berterusan. Dengan The Strategy Room, kami mewujudkan platform di mana pedagang boleh mendengar secara langsung daripada pelaku terbaik dalam program Axi Select dan pakar industri terkemuka tentang cara mereka memperhalusi strategi dan mengurus risiko dalam keadaan pasaran yang dinamik.”

Dihoskan oleh Kathy Lien, yang diiktiraf secara meluas atas kepakarannya dalam pasaran mata wang dan analisis makro global, podcast ini akan menampilkan pedagang daripada program Axi Select bersama para profesional berpengalaman dari seluruh industri kewangan. Episod-episod akan meneliti cara peserta pasaran menyesuaikan diri dengan volatiliti, kitaran ekonomi yang berkembang dan peluang dagangan baharu.

Pelancaran ini mencerminkan komitmen strategik Axi yang lebih luas terhadap pendidikan pedagang dan penglibatan komuniti melalui Axi Select, iaitu program peruntukan modal dan pembangunan pedagang yang direka untuk mengenal pasti serta menyokong pedagang berbakat dalam mengembangkan dan menskalakan strategi mereka.

The Strategy Room oleh Axi Select akan tersedia di platform podcast utama, dengan episod baharu diterbitkan secara berkala. Sorotan dan kandungan eksklusif juga akan dikongsi melalui saluran digital Axi.

Tonton The Strategy Room: https://youtu.be/S2ZJbltwGIo

Perihal Axi

Axi ialah jenama dagangan dalam talian global yang menawarkan akses kepada forex, indeks, komoditi dan aset digital, serta memberi perkhidmatan kepada pelanggan di lebih daripada 100 buah negara. Melalui Axi Select, firma ini menawarkan peluang dagangan berbiaya serta sokongan pembangunan pedagang yang berstruktur.

