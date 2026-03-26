Axi Lança Podcast “The Strategy Room”, com Kathy Lien

SYDNEY, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A empresa global de negociação Axi anunciou hoje o lançamento de The Strategy Room by Axi Select, uma nova série de podcasts apresentada pela renomada estrategista de câmbio e Diretora Executiva da BK Forex, Kathy Lien. A série foi concebida para proporcionar aos traders acesso direto a estratégias, mentalidade e abordagens de gestão de risco para traders de alto desempenho e para respeitados profissionais do mercado.

Voltado para traders ativos e entusiastas do mercado, o The Strategy Room busca preencher a lacuna entre a teoria e a execução no mundo real, oferecendo insights fundamentados na experiência prática do mercado.

Greg Rubin, Diretor da Axi Select da Axi, disse:

“O desempenho de trading sustentado exige mais do que apenas acesso ao mercado — requer disciplina, estrutura e aprendizado contínuo. O The Strategy Room, é uma plataforma onde os traders podem ouvir diretamente os profissionais de maior destaque do programa Axi Select, bem como os principais experts do setor, sobre como eles aprimoram suas estratégias e gerenciam riscos em condições dinâmicas do mercado.”

Apresentado por Kathy Lien, vastamente reconhecida pela sua expertise nos mercados de câmbio e em análise macro global, o podcast dará destaque aos traders do programa Axi Select, juntamente com profissionais experientes de todo o setor financeiro. Os episódios examinam como os participantes do mercado se adaptam à volatilidade, aos ciclos econômicos em evolução e às oportunidades de negociação emergentes.

A nova série reflete o compromisso mais amplo da Axi com a educação dos traders e o engajamento da comunidade com o Axi Select, o programa de alocação de capital e desenvolvimento de traders da empresa, criado para identificar e apoiar traders de talento a ampliar suas estratégias.

O The Strategy Room, da Axi Select, estará disponível nas principais plataformas de podcast, com novos episódios lançados regularmente. Destaques e conteúdos exclusivos também serão compartilhados nos canais digitais da Axi.

Veja o The Strategy Room: https://youtu.be/S2ZJbltwGIo

Sobre a Axi

Axi é uma marca global de negociação online que oferece acesso a Forex, índices, commodities e ativos digitais, atendendo clientes em mais de 100 países. O programa Axi Select proporciona oportunidades de negociação com capital financiado e suporte estruturado para o desenvolvimento de traders.

Consultas da mídia: mediaenquiries@axi.com

Para informação completa sobre o programa Axi Select, visite: https://www.axi.com/int/funded-trader-program

O programa Axi Select está disponível somente para clientes da AxiTrader LLC. Os CFDs envolvem alto risco de perda de investimento. Este conteúdo pode não estar disponível na sua região. Para mais informações, consulte nossos Termos de Serviço. Taxas de negociação padrão e depósito mínimo são implementadas.