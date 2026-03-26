Axi 推出由 Kathy Lien 主持的播客节目《The Strategy Room》

悉尼, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球交易公司 Axi 今日宣布推出由 Axi Select 呈现的全新播客系列《The Strategy Room》，由知名货币策略师、BK Forex 董事总经理 Kathy Lien 主持。 该系列节目旨在为交易员提供直接触达优秀交易员及资深市场专业人士的交易策略、思维方式与风险管理方法。

《The Strategy Room》面向活跃交易员与市场爱好者，通过输出基于实用市场经验的洞察，力求弥合理论与实际执行之间的差距。

Axi 旗下 Axi Select 负责人 Greg Rubin 表示：

“稳健的交易表现，不仅需要市场准入——更需要纪律、架构与持续学习。 通过《The Strategy Room》，我们打造了一个平台，让交易员能够直接聆听 Axi Select 计划内的业内顶尖交易员以及领军专家分享他们如何在动态市场环境中优化策略、管理风险。”

该播客由 Kathy Lien 主持——她在货币市场与全球宏观分析领域的专业能力广受认可，并将聚焦 Axi Select 计划中的交易者，以及来自金融行业的资深专业人士。 各单集将探讨市场参与者如何应对波动、不断变化的经济周期以及新兴交易机会。

此次播客的推出，体现了 Axi 通过 Axi Select 致力于交易者教育与社区建设的更广泛承诺。Axi Select 是该公司旗下的资金配置与交易员发展计划，旨在发掘并支持有才华的交易者扩大其策略规模。

由 Axi Select 呈现的《The Strategy Room》将在各大主流播客平台上线，新单集将定期发布。 精彩片段与独家内容也将通过 Axi 的数字渠道同步分享。

观看《The Strategy Room》：https://youtu.be/S2ZJbltwGIo

关于 Axi

Axi 是一家全球在线交易品牌，提供外汇、指数、大宗商品及数字资产的交易渠道，服务全球 100 多个国家和地区的客户。 该公司通过 Axi Select 提供资助交易机会和结构化的交易员发展扶持。

媒体垂询：mediaenquiries@axi.com

如需了解关于 Axi Select 计划的更多信息，请访问：https://www.axi.com/int/funded-trader-program

Axi Select 计划仅面向 AxiTrader LLC 的客户开放。 差价合约属于投资损失高风险交易类型。 此内容在您所在的地区可能无法查看， 如需了解更多信息，请参阅我们的《服务条款》。 适用标准交易费及最低入金要求。