Lleida.net obtiene su novena patente en Estados Unidos para su método de notificación eIDAS

Madrid, 26 de marzo.- La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) ha concedido a Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) su novena patente en el país. La patente, con número US 12.563.028 B2, cubre el método de la compañía para la certificación de notificaciones electrónicas bajo el marco eIDAS, la normativa europea que regula la identificación y los servicios de confianza para transacciones electrónicas.

La patente, fechada el 24 de febrero de 2026, protege un método mediante el cual un operador de telecomunicaciones puede enviar notificaciones certificadas por correo electrónico o SMS, verificando la identidad del destinatario a través de un servidor proxy conectado a una autoridad de certificación. El sistema garantiza que solo el destinatario previsto pueda acceder a la notificación, utilizando el certificado digital instalado en el navegador del receptor.

El método patentado puede actuar como un escudo verificado contra la suplantación de identidad generada por inteligencia artificial y el fraude impulsado por deepfakes. Ningún tercero, humano o automatizado, puede interceptar ni falsificar una comunicación certificada bajo este sistema.

El método figura bajo el título "Plataforma y método de certificación de una notificación electrónica para servicios de identificación electrónica y confianza (eIDAS)." Es una continuación de patentes anteriores concedidas a la compañía, incluidas la US 10.938.802 y la US 11.750.592. La invención se atribuye a Francisco Sapena Soler, fundador y CEO de Lleida.net.

El método de notificación eIDAS cobra relevancia a medida que las firmas digitales se convierten en una defensa de primera línea contra el fraude impulsado por inteligencia artificial en las comunicaciones electrónicas. El sistema patentado impide la suplantación de terceros en la notificación, una salvaguarda con peso en jurisdicciones donde las notificaciones certificadas son un requisito previo obligatorio para la litigación civil, como en España, bajo la Ley Orgánica 1/2025.

España tramita actualmente unos 3,5 millones de procedimientos judiciales al año afectados por dicha ley. Se prevé que la exigencia de notificaciones certificadas con validez legal antes de cualquier acción judicial civil se extienda a jurisdicciones adicionales en los próximos años, lo que ampliará el mercado potencial de la tecnología.

Lleida.net también posee la patente europea equivalente al mismo método eIDAS. La compañía ha acumulado más de 300 patentes en más de 60 países por sus innovaciones en firma electrónica certificada, notificación y contratación.

"Las firmas digitales son la barrera más fuerte contra el uso de la inteligencia artificial en procesos fraudulentos. Esta patente protege un método que garantiza que una notificación solo pueda ser recibida por su destinatario previsto y tenga plena validez legal ante los tribunales," declaró Sisco Sapena, CEO y fundador de Lleida.net.

Fundada en 1995, Lleida.net es uno de los principales proveedores europeos de notificación certificada, contratación electrónica y firma digital. La compañía posee más de 300 patentes en más de 60 países que abarcan tecnologías de notificación certificada, contratación electrónica y firma digital. Sus acciones cotizan en BME Growth en Madrid, donde llevan diez años, así como en Euronext París y en las bolsas de Stuttgart y Frankfurt.

En 2018, Lleida.net se convirtió en la primera empresa española en obtener la certificación eIDAS. La compañía comenzó 2026 con 8.886 clientes activos, un incremento del 55,62% respecto al año anterior, y cerró 2025 con un EBITDA récord de 4,05 millones de euros y un beneficio antes de impuestos de 1,40 millones de euros, ambos máximos históricos.