Reisilaeva Superfast IX prahtimine

AS Tallink Grupp on sõlminud pikaajalise prahilepingu (bareboat charter) reisilaeva Superfast IX prahtimiseks.
Reisilaev Superfast IX prahitakse välja 36 kuuks alates 1. maist 2026. Leping sisaldab võimalust pikendada prahiperioodi kahe täiendava 12-kuulise perioodi võrra (12+12 kuud) ja laeva väljaostuoptsiooni. Tehing avaldab positiivset mõju AS-i Tallink Grupp majandustulemustele.
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail: Anneli.simm@tallink.ee
Tel.: +372 56157170