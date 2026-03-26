Indkaldelse til generalforsamling





Ordinær generalforsamling i

Prime Office A/S

Den ordinære generalforsamling afholdes

torsdag den 23. april 2026 kl. 14.00

Margrethepladsen 1 (Indgang fra, Thomas Jensens Allé 1, 8000 Aarhus.

Der henvises til side 5 for yderligere oplysninger.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen

4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport.

5. Godkendelse af honorar til bestyrelsen for regnskabsåret 2026.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Forslag fra aktionærer og bestyrelse

a. Forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.

b. Forslag om bemyndigelse til kapital-forhøjelse.

9. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

10. Eventuelt

Punkter på generalforsamlingen, herunder de fuldstændige forslag.

Ad punkt 1)

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om Prime Office A/S’ virksomhed i 2025 til efterretning.

Ad punkt 2)

Fremlæggelse af årsrapport for 2025 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Prime Office A/S’ årsrapport 2025, og meddeler decharge for bestyrelse og direktion.

Årsrapporten er tilgængelig på www.primeoffice.dk.

Ad punkt 3)

Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen.

Årets resultat på DKK 70,012 mio. er fordelt således mellem moderselskabet og ikke-kontrollerende interesser:

Moderselskabets aktionærer 45,068 mio. DKK

Ikke kontrollerende interesser 25,052 mio. DKK

Bestyrelsen foreslår, at udbetales udbytte på 3DKK pr. aktie.

Ad punkt 4)

Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport.

Prime Office har udarbejdet en vederlagsrapport for 2025, som i henhold til gældende lovgivning skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten 2025 ved vejledende afstemning.

Selskabets vederlagsrapport for 2025 er tilgængelig på www.primeoffice.dk

Ad punkt 5)

Godkendelse af honorar til bestyrelsen for regnskabsåret t2026.

Bestyrelsen foreslår et uændret bestyrelses-honorar på 300.000 DKK pr. medlem. Dog således, at formanden modtager 1,5 gange dette honorar svarende til 450.000 DKK, mens næstformanden modtager 1,25 af dette honorar svarende til 375.000.

Bestyrelsen finder, at det foreslåede honorarniveau er rimeligt og konkurrencedygtigt samt i overensstemmelse med selskabets aflønningspolitik og gældende corporate governance-principper. Der indstilles derfor, at generalforsamlingen godkender det foreslåede honorar.

Ad punkt 6)

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af Marie Vinther Møller, Søren Krarup.

Thomas Hjort og John Skovbjerg.

Kompetenceprofilen for bestyrelsen er tilgængelig på www.primeoffice.dk i selskabets årsrapport for 2025. Kandidaternes uafhængighed, kompetencer, uddannelse og faglige kvalifikationer, samt øvrige ledelseshverv er nærme beskrevet i bilag 1.

Ad punkt 7)

Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte som revisor på baggrund af en indstilling fra selskabets revisionsudvalg.

Revisionsudvalget har i udvælgelsesprocessen lagt vægt på følgende kriterier: besiddelse af relevante kompetencer og erfaring med revision af finansielle virksomheder og ejendomsselskaber, effektiv revisionsproces med erfaring om tyske forhold, stor erfaring med børsnoterede danske selskaber samt et konkurrencedygtigt honorar.

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftale med tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad punkt 8)

8. Forslag fra bestyrelsen og eventuelle forslag fra aktionærerne.

a). Forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.

Der stilles forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til 1. april 2031, at lade selskabet erhverve egne aktier. Det samlede antal egne aktier må ikke overstige 20% af selskabets samlede selskabskapital, og vederlaget må ikke fravige den på erhvervelsestidspunktet fastsatte kurs på Nasdaq Copenhagen A/S med mere end 5 %.

Forslaget er en forlængelse af den nuværende bemyndigelse, som udløber 1. april 2030.

Baggrunden for forslaget er at sikre selskabets bestyrelse størst mulig fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af selskabets kapitalstruktur.

b). Forslag om bemyndigelse til kapitalforhøjelse.

Der stilles forslag om at forlænge de eksisterende bemyndigelser til kapitalforhøjelse i vedtægternes §. 5.6 (fortegningsretsemissioner) og §. 5.7 (rettede emissioner).

Baggrunden for forslaget er at sikre selskabets bestyrelse størst mulig fleksibilitet i forhold til sikring af selskabets kapitalberedskab.

Vedtægternes §. 5.6 og § 5.7 foreslås ændret således at de har følgende ordlyd:

5.6. Bestyrelsen er indtil den 1.4.2031 bemyndiget til ad en eller flere omgange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 37.933.000 kr. aktier (svarende til 758.660 aktier a DKK 50 pr. aktie) ved tegning af nye aktier til markedskurs eller en lavere kurs, som fastsat af bestyrelsen, dog ikke under kurs pari. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling, som på anden måde. Delvis indbetaling er ikke muligt. De eksisterende aktionærer skal have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes. For de nye aktier skal gælde samme regler som for de nuværende aktier, herunder at aktierne er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S og registreret i en værdipapircentral i andele på DKK 50, og at aktierne lyder på navn. De nye aktier skal være omsætningspapirer.

5.7 Bestyrelsen er indtil den 1.4.2031 bemyndiget til ad en eller flere omgange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 37.933.000 (svarende til 758.660 aktier a DKK 50 pr. aktie) ved tegning af nye aktier til en kurs, der ikke er lavere end markedskursen. Forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling. Delvis indbetaling er ikke muligt. De eksisterende aktionærer skal ikke have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes. For de nye aktier skal gælde samme regler som for de nuværende aktier, herunder at aktierne er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S og registreret i en værdipapircentral i andele på DKK 50, og at aktierne lyder på navn. De nye aktier skal være omsætningspapirer.

Ad punkt 9)

Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til (med substitutionsret) af anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage de ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere eller godkende de vedtagne beslutninger.

Ad punkt 10)

Eventuelt.

Oplysninger til brug for deltagelse i og tilmelding til den ordinære generalforsamling

Prime Office A/S' aktiekapital på nominelt DKK 189.665.700 er fordelt på aktier a DKK 50. Hvert aktiebeløb på DKK 50 giver én stemme jf. vedtægternes § 10.1. Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har indløst adgangskort jf. nedenfor.

I henhold til selskabets finanskalender for 2025 er selskabets årsrapport for 2025 offentliggjort 26. marts 2026, hvor den sammen med alle dokumenter relateret til generalforsamlingen kan downloades fra selskabets hjemmeside, www.primeoffice.dk.

Indkaldelsen, dagsorden og de fuldstændige forslag, oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder, formularer vedrørende tilmelding samt afgivelse af fuldmagt og brevstemme, dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.primeoffice.dk, fra den 17. marts 2025 og frem til generalforsamlingen den 23. april i 2026.

Forslag under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 5, 6,7, og kan vedtages med simpel majoritet, mens forslaget under pkt. 8 litra a) og b) kræver vedtagelse med kvalificeret flertal, jf. selskabslovens § 106.

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål om forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt, eller om punkter, hvorom beslutning skal træffes på generalforsamlingen, ved skriftlig henvendelse til Prime Office A/S.

Selskabet vil bestræbe sig på at besvare sådanne skriftlige spørgsmål forud for generalforsamlingen. Spørgsmål og svar vil blive publiceret på selskabets hjemmeside.



Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 16. april 2026 kl. 23:59 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse og adgangskort

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest 17. april 2026, kl. 23:59, har løst adgangskort, jf. vedtægternes §. 10. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig.

Adgangskort rekvireres via Euronext Securities A/S' hjemmeside, www.euronext.com/cph-agm, eller ved at returnere tilmeldingsformularen, der kan downloades på selskabets hjemmeside, www.primeoffice.dk, enten pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København, eller pr. e-mail til Cph-investor@euronext.com

Fuldmagt

Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til Deres aktier.

Fuldmagt skal være Euronext Securities A/S i hænde senest 17. april 2026, kl. 23:59 enten via Euronext Securities A/S hjemmeside, www. euronext.com/cph-agm, eller ved at returnere fuldmagtsformularen, der kan downloades på selskabets hjemmeside, www.primeoffice.dk, enten pr. brev til Euronext Securities A/S, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København, eller pr. e-mail til Cph-investor@euronext.com

Brevstemme

De har desuden mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes.

Brevstemme skal være Euronext Securities A/S i hænde senest 22. april 2026, kl. 12:00 enten via Euronext Securities A/S A/S' hjemmeside, euronext.com/cph-agm, eller ved at returnere brevstemmeformularen, der kan downloades på selskabets hjemmeside, www.primeoffice.dk, enten pr. brev til VP Services A/S, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København, eller pr. e-mail til Cph-investor@euronext.com

Årsrapport for 2025, dagsordenen for generalforsamlingen, herunder de fuldstændige forslag, vedtægter, vederlagsrapport, og vederlagspolitik er fremlagt til gennemsyn på selskabets adresse Søndergade 6, 2, 8000 Aarhus C og er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.primeoffice.dk under ”Investor Relations > Generalforsamling” og vil kunne rekvireres per e-mail ved henvendelse til selskabet (e-mail info@primeoffice.dk eller telefon +(45) 87 33 89 89.

Bestyrelsen i Prime Office A/S

23. marts 2026

Sønder Alle 6,2

DK-8000 Aarhus C

Cvr.nr 3055 8642

www.primeoffice.dk

Bilag 1 Kandidater til bestyrelsen

GENVALG

Marie Vinther Møller

Dansk nationalitet

Kvinde, født 1986

Valgt til bestyrelsen i 2021





Nuværende valgperiode

2025-2026

Ny valgperiode

2026-2027

Uddannelse

HD Økonomistyring og Procesledelse

Erhvervserfaring

2022 - Afdelingsdirektør – Nykredit International Real Estate.

Siden 2008 ansat i Nykredit indenfor finansiel rådgivning og international finansiering af fast ejendom.

Bestyrelsesposter i Prime Office koncernen.

Kompetencer

Indgående kendskab til økonomistyring og regnskabsmæssige forhold. Har særlige kompetencer inden for det internationale ejendomsmarked, rådgivning og strukturering af ejendomstransaktioner, lånefinansiering og ESG-rådgivning.

Ikke uafhængig

GENVALG

Søren Krarup

Dansk nationalitet

Mand, født 1975

Valgt til bestyrelsen i 2024





Nuværende valgperiode

2025-2026

Ny valgperiode

2026-2027

Uddannelse

Cand.jur. og advokat.

Erhvervserfaring

2007-2009 Direktør i Tækker Group (Berlin)

2009-2011 adm.direktør i Berin III A/S

2009-2015 Adm.direktør i Berlin IV A/S

2016- adm.direktør I Reit Management Aps og tilknyttede selskaber

2021- bestyrelsesformand i Esplanaden Berlin Holding A/S og Berlin KGI A/S og tilknyttede selskaber

Kompetencer

Med afsæt i en baggrund som advokat udledes mere end 15 års erfaring med drift og udvikling af større ejendomsporteføljer og virksomheder generelt. Ejerled i børsnoterede virksomheder med særlig fokus på komplekse finansierings-, investerings- og M&A transaktioner fra identifikation til eksekution.

Uafhængig

GENVALG

John Skovbjerg

Dansk nationalitet

Mand, født 1956

Valgt til bestyrelsen i 2025





Nuværende valgperiode

2025-2026

Ny valgperiode

2026-2027

Uddannelse

Cand.jur. og advokat

Erhvervserfaring

Juridisk chef hos Arla Foods 1988 – 1998 og Ejendomsdirektør 1999 - 2007

Administrerende direktør i AGF 1998 - 1999

Storkundechef hos CB Richard Ellis 2007-2008

Direktør i Byggeselskab Olav de Linde 2008-2017

CEO i Domis 2017 – 2021 og projektdirektør i Domis 2021 -.

Direktør og bestyrelsesmedlem i en lang række tilknyttede selskaber under alle ansættelsesforhold

Kompetencer

Mangeårig erfaring med ledelse af danske ejendomsselskaber og projektstyring af større byggerier. Stor indsigt i og erfaring med ejendomsjuridiske kontraktforhold.

Uafhængig

GENVALG

Thomas Hjort

Dansk nationalitet

Mand, født 1981

Valgt til bestyrelsen i 2025





Nuværende valgperiode

2025-2026

Ny valgperiode

2026-2027

Uddannelse

Cand.merc.FIR

Erhvervserfaring

Direktør AHJ A/S og CatPen A/S.

Bestyrelsesformand Refima Capital Partners A/S, Refima Credit Basis, Bright Equity ApS og Gladsaxe Butikscenter A/S

Bestyrelsesmedlem Ejendomsselskabet Kildebjerg ApS, REK Berlin investor Holding ApS, Nordic Corporate Investments A/S, Åvænget Retail A/S, AMBright A/S, RealBright A/S, Enorm ApS, Falen 2022 ApS og Scandinavian Investment Group A/S

Kompetencer

15 års erhvervserfaring med særligt fokus på investering i selskaber, corporate finance og bestyrelsesarbejde, herunder danske og tyske ejendomsselskaber.

Uafhængig

