Cannabis et alcool après 50 ans : un angle mort de la prévention ?

MONTRÉAL, 26 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les campagnes de prévention sur l’alcool et le cannabis ciblent principalement les jeunes, les réalités des personnes de 50 ans et plus demeurent largement absentes du discours public. L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) lance aujourd’hui une série de quatre capsules vidéo dans lesquelles des personnes citoyennes de 50 ans et plus témoignent ouvertement de leur consommation d’alcool et de cannabis, de leurs effets et des enjeux qui l’accompagnent en vieillissant.

À travers ces témoignages, l’ASPQ souhaite ouvrir un dialogue essentiel sur un sujet encore tabou : comment évoluent les habitudes de consommation au fil des grandes transitions de vie telles que la retraite, le deuil, l’isolement, la maladie et comment soutenir des choix éclairés dans un contexte de vieillissement ?

Des réalités peu visibles, mais bien réelles

Les capsules abordent notamment :

La stigmatisation persistante entourant la consommation chez les personnes de 50 ans et plus ;

L’évolution des motivations à consommer au fil du temps ;

Le besoin d’information pour prendre des décisions éclairées ;

L’importance d’un dialogue ouvert et sans jugement avec les professionnelles et professionnels de la santé.





L’approche se veut non moralisatrice. Elle invite plutôt à porter un regard critique, nuancé et informé sur sa propre réalité, afin de favoriser des décisions éclairées et adaptées à son contexte de vie.

Des données qui soulèvent des questions

Selon un sondage réalisé auprès de personnes de 50 ans et plus ayant consommé du cannabis ou de l’alcool dans la dernière année, par la firme Léger pour le compte de l’ASPQ en novembre 2024 :

Une personne qui consomme du cannabis sur quatre a ressenti du jugement de la part des autres, soit quatre fois plus que chez celles qui consomment de l’alcool ;

44 % des personnes qui consomment du cannabis et 36 % de celles qui consomment de l’alcool disent consommer même lorsqu’elles vivent des émotions négatives, bien que plus de la moitié consomme pour le plaisir ;

36 % des personnes qui se questionnent sur leur consommation de cannabis n’ont pas consulté de sources d’information à ce sujet, alors que 46 % de celles qui consomment de l’alcool s’informent rarement ou jamais sur ses effets et ses risques ;

Seulement 7 % des personnes qui consomment du cannabis et 2 % de celles qui consomment de l’alcool demandent de l’aide professionnelle lorsqu’elles en ressentent le besoin.





Ces constats révèlent un besoin important d’information accessible, adaptée et non stigmatisante, tenant compte des réalités propres au vieillissement.

Briser les tabous pour soutenir des choix éclairés

« Il est essentiel de reconnaître que la consommation de cannabis et d’alcool chez les personnes de 50 ans et plus existe et qu’elle s’inscrit dans des parcours de vie variés. Pour soutenir des choix éclairés, il faut d’abord écouter, comprendre et dialoguer sans jugement », souligne Laurence Ruel, chargée de projet à l’ASPQ.

Le projet Cannabis et Alcool : soutenir des choix éclairés chez les personnes aînées

Ces capsules et le sondage s’inscrivent dans le cadre du projet Cannabis et Alcool : soutenir des choix éclairés chez les personnes aînées, piloté par l’ASPQ avec la collaboration des Directions de santé publique de la Montérégie et de la Capitale-Nationale, ainsi que de l’Institut universitaire sur les dépendances. Ce projet vise à mieux comprendre les réalités entourant l’usage de cannabis et d’alcool chez les personnes aînées et à développer, avec leur participation, des outils et des pistes d’action en prévention adaptés à leurs besoins.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ est une association autonome regroupant citoyen·nes et partenaires pour faire de la santé durable une priorité. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à toutes et à tous, s’assure aussi de garder la population québécoise en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact

Véra Ferret, Directrice des communications et responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 – Courriel : vferret@aspq.org