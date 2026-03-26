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Eviden IAM obtient le label Cybersecurity Made In Europe de la part de l’Organisation Européenne de Cybersécurité, ECSO

Paris, France – 26 mars 2026 – Eviden, la branche produits d’Atos Group, leader dans les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission et l’analyse vidéo augmentée par l’IA, annonce aujourd’hui avoir reçu le label Cybersecurity Made In Europe de la part de l’Organisation Européenne de Cybersécurité, ECSO.

Ce label récompense la localisation européenne de l’entreprise, la conformité aux normes et valeurs européennes, le respect de la Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD), l’investissement en R&D cyber en Europe, la contribution à la souveraineté numérique et à la visibilité de l’écosystème cyber européen.

David Leporini, directeur, produits de gestion des identités et des accès (IAM), Eviden, Atos Group, a déclaré : « Nous sommes fiers d’avoir reçu le label Cybersecurity Made in Europe. Cette récompense de la part d’ECSO marque notre engagement à fournir une cybersécurité fiable et enracinée en Europe, ainsi que notre contribution à la souveraineté numérique européenne. »

Les solutions IAM d’Eviden se distinguent par :

une couverture fonctionnelle complète (IGA + AM + WAM + IDaaS),

une authentification avancée (MFA, passwordless, Zero Trust),

un SSO puissant et une expérience utilisateur fluide,

une architecture souveraine, certifiée et hautement sécurisée,

une modernisation cloud via Orbion, leader en IDaaS,

une conformité complète aux standards européens.

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L’European Cyber Security Organisation (ECSO) est une organisation européenne à but non lucratif créée en 2016 et qui réunit acteurs publics et privés pour renforcer la cybersécurité en Europe. L’ECSO a pour mission de développer un écosystème européen compétitif, soutenir la souveraineté numérique et est partenaire de la Commission européenne pour structurer les initiatives et investissements en cybersécurité.

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À propos d’Eviden

Eviden est la branche d’Atos Group pour les produits logiciels et matériels avec environ 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, opérant dans 36 pays et rassemblant 4 activités : le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’intelligence artificielle (vision AI). En tant que leader technologique, Eviden offre aux entreprises, organisations du secteur public et de défense et centres de recherche, une combinaison unique de technologies à la fois logicielles et matérielles pour les aider à tirer parti de leurs données. Fort de plus de 4 500 talents répartis dans le monde et de plus de 2 100 brevets technologiques, Eviden dispose d’un solide portefeuille de solutions innovantes et éco-performantes d’intelligence artificielle, de calcul avancé, de sécurité, de données et d’applications.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 63 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 8 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | Tél : +33 (0) 6 64 56 74 88

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