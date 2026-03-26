Nova klúbburinn hf.: Nova og Rafal sameina krafta sína með stofnun nýs hátæknifélags

Nova og Rafal stefna að því að stofna nýtt félag sem mun sameina reynslu Rafal í stafrænni þróun og öflugt fjarskiptakerfi Nova með það að markmiði að bjóða fyrirtækjum og stórnotendum framúrskarandi lausnir sem byggja á nýjustu fjarskiptatækni.
Nova klúbburinn hf. og Rafal ehf. hafa undirritað viljayfirlýsingu um stofnun nýs sameiginlegs félags sem mun sérhæfa sig í IoT-lausnum (Internet of Things), eins og snjallvöktun, orkustjórnun og gagnastýrðri þjónustu. Með fyrirvara um endanlegan frágang samninga verður félagið byggt á styrkleikum beggja fyrirtækja: annars vegar öflugu fjarskiptakerfi Nova, sem er meðal þeirra fullkomnustu í Evrópu, og hins vegar yfir 40 ára reynslu Rafal í hönnun, smíði og rekstri raforku- og tæknilegra innviða. Nova mun fara með meirihlutaeign í nýju félagi.
Markmið félagsins verður að gefa viðskiptavinum tækifæri á að nýta sér nýjustu tækni til vöktunar og stýringar á sínum auðlindum, en með fjarvöktun og stýringu má spara verulegan tíma, kostnað og bæta ákvarðanatöku í rekstri. Lausnirnar spila jafnframt stórt hlutverk í umhverfismálum og skapa grunn fyrir gagnadrifnari nálgun í nýtingu auðlinda. Þetta fellur vel að stefnu og framtíðarsýn Nova að bjóða tæknibúnað og lausnir fyrir innviði fyrirtækja og samfélagsins, og er rökrétt framhald af kaupum Nova á Ofar.
Félaginu er ætlað að hraða þróun á markaði hlutanetslausna á Íslandi, en markaður fyrir IoT-lausnir á Norðurlöndum hefur farið vaxandi á undanförnum árum og þó svo að markaðurinn sé að hluta til frábrugðinn, þá eru tækifærin samhliða því fjölmörg á Íslandi. Með sameiginlegri nálgun telja Nova og Rafal sig vel í stakk búin til að styðja við þróun snjallari, skilvirkari, öruggari og sjálfbærari innviða hér á landi.
„Nova og Rafal hafa verið að vinna að ýmsum IoT lausnum fyrir fyrirtæki síðustu misseri og eru því vel kunnug hvoru öðru og þeim tækifærum sem eru á þessum markaði í dag. Með því að sameina krafta Nova og Rafal með þessum hætti fæst enn meiri slagkraftur á þessu sviði. Þjónusta Nova til stórnotenda í gegnum sérlausnir hefur aukist ár frá ári og sjáum við aukna þörf viðskiptavina á breiðara vöruframboði á þessum grunni.
Með þessu fæst enn betri nýting á innviðum Nova í gegnum þrjá sölukanala; Nova á einstaklingsmarkaði, Ofar á fyrirtækjamarkaði og nýtt félag sem þjónustar stórnotendur, gagnaver, ríki og sveitarfélög. Rafal hefur þegar sýnt hvað er hægt að gera á þessu sviði og við sjáum mikil tækifæri í að þróa þessar lausnir áfram saman með markvissari hætti.“ segir Sylvía Kristín Ólafsdóttir, forstjóri Nova klúbbsins.
Valdimar tekur undir með Sylvíu,
“Undanfarin ár höfum við hjá Rafal umbreytt fyrirtækinu í leiðandi þekkingar- og þjónustumiðstöð á sviði orku-, rafmagns- og fjarskiptainnviða. Við höfum byggt upp mikla reynslu og þekkingu á sviði snjallra innviðalausna sem bæta vöktun og stýringar, auka öryggi og stuðla að betri nýtingu á auðlindum.
Framtíðin kallar á enn snjallari og sjálfbærari innviði og með þessu samstarfi við Nova erum við að taka mikilvægt næsta skref og skapa öflugan vettvang fyrir þróun snjallra innviða á Íslandi. Fyrir núverandi viðskiptavini okkar þýðir þetta samstarf að þjónustan heldur áfram óskert með okkar frábæra stafsfólki en með auknum styrk til að þróa og innleiða enn betri lausnir.
Rafal mun áfram vinna að því að umbreyta orku í tækifæri og byggja upp orku- og rafmagnsinnviði sem styðja við örugga og skilvirka orkunýtingu fyrir komandi kynslóðir.” segir Valdimar að lokum.
