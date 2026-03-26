Totalkredit A/S - ordinær generalforsamling 2026

Til Nasdaq Copenhagen

På Totalkredits ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2026 blev:

Årsrapporten for 2025, herunder den foreslåede resultatdisponering, godkendt.

Decharge til direktion og bestyrelse godkendt.

Bestyrelsens forslag til lønpolitik, vederlagsrapport og vederlag til ledelsen godkendt.

Michael Rasmussen, David Hellemann, Anders Jensen samt Pernille Sindby genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgt som selskabets revisor.





Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af Michael Rasmussen som formand samt David Hellemann som næstformand.

København, den 26. marts 2026

Totalkredit A/S

Bestyrelsen

