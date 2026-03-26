Investeringsforeningen IA Invest – Ophævelse af suspension i forbindelse med overflytning af afdelinger til Investeringsforeningen IA Invest

I forlængelse af meddelelse fra Investeringsforeningen Falcon Invest og Investeringsforeningen PortfolioManager den 20. marts 2026 vedrørende suspension som følge af overflytning bekræftes det hermed, at der igen kan stilles priser i afdelingerne herunder, og at afdelingerne har første handelsdag i regi af Investeringsforeningen IA Invest.

Overflytningen af afdelingerne er gennemført i henhold til den fremlagte og vedtagne overflytningsplan.

Afdeling ISIN-kode OMX Shortname Falcon Danske Aktier DK0060854313 IAIFDA Falcon Brighter Future DK0061152840



IAIFBF



Annox Kvant Globale Aktier KL DK0061272077



IAIKGA





Jyske Bank A/S varetager funktionen som market maker.

Der henvises i øvrigt til det offentliggjorte prospekt for Investeringsforeningen IA Invest af 25. marts 2026.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Invest Administration A/S

Daniel Ligaard

Investeringschef