Ársreikningar Akureyrarbæjar 2025

Rekstur Akureyrarbæjar gekk betur en áætlanir gerðu ráð fyrir
Ársreikningar Akureyrarbæjar fyrir árið 2025 voru lagðir fram í bæjarráði í dag. Rekstur samstæðu Akureyrarbæjar gekk vel og var í samræmi við það sem gert hafði verið ráð fyrir. Mikil hækkun lífeyrisskuldbindinga litar niðurstöðuna verulega. Niðurstaðan er jákvæð um 1.057 millj. króna en fjárhagsáætlun hafði gert ráð fyrir 846 millj. króna jákvæðri niðurstöðu. Sjóðstreymið var sambærilegt og árið áður og veltufé sem hlutfall af tekjum er gott, eða 13,81%.
Samstæða Akureyrarbæjar, þ.e. Aðalsjóður, Fasteignir Akureyrarbæjar, Eignasjóður gatna og Umhverfismiðstöð ásamt fyrirtækjum í eigu bæjarins, s.s. Félagslegum íbúðum, Strætisvögnum Akureyrar, Hlíðarfjalli, Hafnasamlagi Norðurlands og Norðurorku, var rekin með 1.057 millj. kr. afgangi. Rekstur samstæðu Akureyrarbæjar gekk nokkru betur en áætlun gerði ráð fyrir því í fjárhagsáætlun hafði verið gert ráð fyrir 846 millj. kr. jákvæðri niðurstöðu. Rekstrarniðurstaða samstæðunnar fyrir fjármagnsliði og tekjuskatt var jákvæð um 2.370 millj. kr. en áætlun hafði gert ráð fyrir 3.203 millj. kr. rekstrarafgangi. Meginskýringar á lakari rekstrarniðurstöðu samstæðunnar fyrir fjármagnsliði og tekjuskatt eru mikil áhrif hækkandi lífeyrisskuldbindinga á árinu. Gjaldfærð lífeyrisskuldbinding nemur 2.047 millj kr. Áætlun gerði ráð fyrir 800 millj kr. gjaldfærslu. Hækkun skuldbindinga er m.a. tilkomin vegna verulegrar hækkunar vísitölu lífeyrisskuldbindinga vegna kjarasamninga opinberra starfsmanna á síðasta ári.
Samkvæmt yfirliti um sjóðstreymi nam veltufé frá rekstri 5.677 millj. kr. sem var 512 millj. kr. hærra en áætlað var. Sambærileg fjárhæð árið áður var 5.736 millj. kr. Handbært fé frá rekstri nam 5.219 millj. kr. Fjárfestingahreyfingar námu samtals nettó 4.885 millj. kr. en fjármögnunarhreyfingar námu samtals nettó 697 millj. kr. Afborgun langtímalána nam 1.639 millj. kr. Ný langtímalán voru tekin fyrir 600 millj. kr.
Lækkun á handbæru fé á árinu nam 363 millj. kr. og var handbært fé samstæðunnar í árslok 2.588 millj. kr. Veltufé frá rekstri árið 2025 í hlutfalli við tekjur nam 13,81% í samstæðunni og 7,76% í A-hluta. Árið áður voru hlutföllin 15,13% í samstæðunni og 9,54% í A-hluta.
Heildarlaunagreiðslur með launatengdum gjöldum en án hækkunar lífeyrisskuldbindinga hjá samstæðunni voru 21.887 millj. kr. Fjöldi stöðugilda var að meðaltali 1.583 sem er fjölgun um 53 stöðugildi frá árinu áður. Laun og launatengd gjöld ásamt lífeyrisskuldbindingum samstæðunnar í hlutfalli við rekstrartekjur hennar voru 58,2%. Annar rekstrarkostnaður var 29,5% af rekstrartekjum. Skatttekjur og framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga voru 1.321 þús. kr. á hvern íbúa en tekjur voru samtals 2.026 þús. kr. á hvern íbúa. Árið 2024 voru skatttekjurnar 1.238 þús. kr. á hvern íbúa og heildartekjurnar 1.891 þús. kr. á hvern íbúa.
Niðurstaða rekstrar A-hluta var neikvæð um 422 millj. kr. en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu um 842 millj. kr.
Samkvæmt efnahagsreikningi voru eignir sveitarfélagsins í árslok 2025 bókfærðar á 77.301 millj. kr. en þar af voru veltufjármunir 7.231 millj. kr. Skuldir sveitarfélagsins með lífeyrisskuldbindingum námu samkvæmt efnahagsreikningi 46.699 millj. kr. en þar af voru skammtímaskuldir 7.755 millj. kr.
Fjárhagur Akureyrarbæjar er mjög traustur og nam skuldaviðmið samstæðunnar í árslok 76% samkvæmt reglum Eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga en það var 75% árið áður. Skuldaviðmið í A-hluta var 58% í árslok en var 54% árið áður.
Veltufjárhlutfallið var 0,93 í árslok 2025 en var 1,10 árið áður. Bókfært eigið fé nam 30.602 millj. kr. í árslok en var 30.534 millj. kr. í árslok árið áður. Eiginfjárhlutfall var 39,6% af heildarfjármagni á móti 42% árið áður.
Samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal fjalla um ársreikninginn á tveimur fundum í sveitarstjórn og verður hann til umfjöllunar í bæjarstjórn Akureyrar 31. mars og 14. apríl nk.
Ársreikningurinn er settur fram samkvæmt lögum um reikningsskil sveitarfélaga. Starfseminni er skipt upp í tvo hluta, A-hluta annars vegar og B-hluta hins vegar. Til A-hluta telst starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða að meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins en rekstur þeirra er að stofni til fjármagnaður með þjónustutekjum.
Akureyri, 26. mars 2026
Nánari upplýsingar veitir Dan Brynjarsson, sviðsstjóri fjársýslusviðs, í síma 460 1000.
