SATOn vastuullisuusraportti 2025 on julkaistu: Merkittävää kasvua paikallisesti tuotetun, uusiutuvan energian käytössä

SATO Oyj, Lehdistötiedote 26.3.2026 klo 12.15

SATO on julkaissut tänään vuoden 2025 vastuullisuusraporttinsa, joka kertoo edistymisestä kaikilla vastuullisuusohjelman osa-alueilla. Viime vuoden aikana yhtiö investoi määrätietoisesti paikallisesti tuotettuun, uusiutuvaan energiaan, edisti luonnon monimuotoisuustyötä, vahvisti työturvallisuuskulttuuriaan ja määritteli vastuullisuuskriteerit keskeisiin hankintakategorioihin. Syksyllä SATO sai kansainvälistä tunnustusta, kun sen vastuullisuuden johtaminen arvioitiin Euroopan ykköseksi kiinteistöalan vastuullisuusarvioinnissa.

SATOn tuore vastuullisuusraportti osoittaa vahvaa kehitystä useilla vastuullisuusohjelman osa-alueilla. Yhtiö jatkoi energiatehokkuustoimenpiteitään ja lisäsi merkittävästi uusiutuvan, paikallisesti tuotetun energian käyttöä nykyisissä kiinteistöissään. SATOn hiilitiekartan mukaiset investoinnit aurinkopaneeleihin ja maalämpöön etenivät aikataulussa ja vuoden 2025 aikana yhtiön päästöttömän energian piirissä olevien asuntojen määrä kasvoi noin 6 000:sta lähes 9 200:aan.

Erinomainen kehitys näkyi myös yhtiön asuntoportfolion energiatehokkuudessa: energialuokkiin A, B ja C kuuluvien asuntojen määrä kasvoi vuoden aikana 1 105 asunnolla. Nyt jo yli 9 300 SATOn vuokrakotia eli 35 prosenttia kaikista SATO:n asunnoista kuuluu korkeimpiin energialuokkiin. Yhtiön tavoitteena on olla hiilineutraali vuoden 2030 loppuun mennessä käytönaikaisen energiankulutuksen osalta ja tavoitteen saavuttamisessa määrätietoisilla investoinneilla on tärkeä roolinsa.

SATOssa edistettiin viime vuoden aikana myös luontotyötä ja koulutettiin henkilöstöä huomioimaan mahdollisuudet luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi rakennetussa ympäristössä. Kiinteistöjen suunnittelu- ja ylläpito-ohjeet päivitettiin ja oppia kerättiin SATOkotien pihamaiden pilottikohteista, joissa kokeiltiin luontopohjaisia ratkaisuja kuten niityttämistä. Pilotit ovat saaneet asukkailta myönteistä palautetta, ja työtä jatketaan ja laajennetaan edelleen vuonna 2026.

Tärkeä työkalu rahoittajille

SATOn vuoden 2025 vastuullisuusraportti on laadittu ensimmäistä kertaa ESRS-standardia mukaillen, vaikka yhtiö ei kuulu pakollisen kestävyysraportoinnin piiriin.

”Vastuullisuusraportti on ollut meille jo vuosia tärkeä kanava kertoa vastuullisuustyöstämme eri sidosryhmille. Olimme jo aloittaneet valmistautumisen kestävyysraportointidirektiivin mukaisten vaatimusten täyttämiseen ja työtä päätettiin jatkaa, vaikka SATO putosi pois pakollisen raportoinnin piiristä. Olemme hyödyntäneet ESRS-standardia vastuullisuuden johtamisen välineenä, ei pelkästään raportointikehikkona. Se ohjaa tekemistämme eteenpäin ja varmistaa, että vastuullisuustyömme on systemaattista ja jatkuvasti kehittyvää”, SATOn vastuullisuuspäällikkö Jenni Rantanen kertoo.

Rahoittajille vastuullisuusraportti tarjoaa vertailukelpoista tietoa vastuullisuudesta, riskeistä ja pitkän aikavälin arvonluonnista.

“Vastuullisuusraportti on meille erinomainen työkalu vuoropuhelussamme rahoittajiemme kanssa, sillä se antaa luotettavan kuvan toiminnastamme sekä edistymisestämme vastuullisuustavoitteidemme täyttämisessä. Raportin taustalla on valtava määrä työtä eri puolilla organisaatiota ja haluan kiittää satolaisia määrätietoisesta työstä datan kokoamisessa”, toteaa SATOn talousjohtaja Markku Honkasalo.

SATOn vuoden 2025 vastuullisuusraportti on riippumattoman kolmannen osapuolen, Deloitte Oy:n, osittain varmentama. Raportti on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä sekä SATOn verkkosivuilla: SATOn vuosi 2025

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 27 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.

SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. Vuonna 2025 SATO täytti 85 vuotta. www.sato.fi

