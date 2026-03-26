Selskabsmeddelelse nr. 06

Ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S

På Spar Nord Bank A/S’ ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2026 blev:

Årsrapporten for 2025, herunder den foreslåede resultatdisponering, godkendt.

Decharge til direktion og bestyrelse godkendt.

Bestyrelsens forslag til vederlagsrapport godkendt.

Michael Rasmussen, Anders Jensen, Tonny Thierry Andersen, David Hellemann samt Pernille Sindby genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består herefter af: Michael Rasmussen, Anders Jensen, Tonny Thierry Andersen, David Hellemann og Pernille Sindby samt tre medarbejderrepræsentanter, Kent Brix Larsen, Jannie Merete Thorsø Skovsen og Gitte Holmgaard Sørensen.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgt som selskabets revisor og EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgt som selskabets bæredygtighedsrevisor.





Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af Michael Rasmussen som formand samt Anders Jensen som næstformand.

Aalborg, den 26. marts 2026

Spar Nord Bank A/S

Bestyrelsen

Eventuelle spørgsmål kan rettes på telefon +45 21 82 01 65.

