BIC : Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025

Mise à disposition du

Document d’Enregistrement Universel 2025

Clichy, France - 26 mars 2026 - Le Document d’Enregistrement Universel 2025 a été déposé aujourd’hui auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Il peut être consulté sur le site internet de BIC en français et en anglais dans la rubrique Investisseurs sous Document d’Enregistrement Universel, ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le Document d’Enregistrement Universel 2025 contient des balises XBRL (eXtensible Business Reporting Language) pour ses états financiers, BIC ayant adopté le format électronique unique européen ESEF (European Single Electronic Format).

Ce document comprend notamment :

le rapport financier annuel,

le rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice 2025,

le rapport du Conseil d’Administration sur le Gouvernement d’entreprise (y compris la politique de rémunération des mandataires sociaux),

les informations en matière de durabilité (y compris le plan de vigilance),

le descriptif du programme de rachat d’actions,

les rapports des Commissaires aux Comptes et leurs honoraires,

les projets des résolutions qui seront présentés par le Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2026 ainsi que le rapport du Conseil d’Administration sur ces projets.







Contacts

Brice Paris

VP Relations Investisseurs

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com







Relations Investisseurs

investors.info@bicworld.com











Apolline Celeyron

Directrice de la Communication Groupe

+33 6 13 63 44 43

apolline.celeyron@bicworld.com









Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





Agenda

Toutes les dates restent à confirmer

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 28 avril 2026 Assemblée Générale 20 mai 2026 Résultats du 1er semestre 2026 29 juillet 2026 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2026 28 octobre 2026

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 11 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, Cristal®, BIC Kids®, Lucky™, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

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