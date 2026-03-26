維泰瑞隆宣佈委任王舒展先生為董事會董事

馬薩諸塞州沃爾瑟姆, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 維泰瑞隆是一家處於臨床階段的全球化生物科技公司，致力於開發用於治療神經退行性疾病、炎症免疫性疾病、代謝性疾病以及罕見病的變革性療法。公司今日宣佈，雲峰基金董事總經理王舒展已正式加入公司董事會。王先生擁有深厚的投資與營運領導經驗，推動了多家生命科學企業的成長。

“在公司發展令人振奮的關鍵時期，我們非常高興歡迎王舒展先生加入董事會，”維泰瑞隆總裁兼行政總裁Dr. Shefali Agarwal表示。“王先生在全球生命科學領域的豐富經驗將與現有董事會形成優勢互補，助力我們推進具有同類首創（first-in-class）或同類最佳（best-in-class）潛力的創新管線的臨床開發。同時，我們亦感謝黃瀟博士在近四年董事會任期內為維泰瑞隆作出的卓越貢獻。”

王先生負責雲峰基金醫療健康領域的投資業務。此前，他曾任百利天恒藥業投融資副總裁以及晨壹基金（Firstlight Capital）董事總經理。更早之前，他曾任 OrbiMed 執行董事，並曾在 IDG Capital 以及麥肯錫任職。

“我很高興加入維泰瑞隆董事會。公司已建立堅實的科學基礎並擁有令人期待的研發管線，”王舒展先生表示。“我期待與管理團隊及各位董事攜手，支持公司持續成長，推動創新療法加速惠及患者。”

王先生於復旦大學獲得生物科學學士學位，並先後獲得芝加哥大學統計學碩士學位，以及梅奧診所生物醫學科學研究生院分子藥理學與實驗治療學（molecular pharmacology and experimental therapeutics）碩士學位。

關於維泰瑞隆

維泰瑞隆是一家臨床階段的生物科技公司，致力於開發神經退行性疾病、炎症免疫性疾病、代謝性疾病以及罕見病的變革性療法。自2017年成立以來，維泰瑞隆已構建起一個多元化項目研發管線，聚焦衰老、退行性病變、代謝功能障礙和炎症的關鍵致病機理。維泰瑞隆正在開展多個項目的臨床研究，包括SARM1抑制劑SIR2501、NAMPT激動劑SIR4156和RIPK1抑制劑SIR9900，同時持續推進臨床前研究。公司入選2025年度Endpoints 11最具潛力生物技術初創公司榜單。如需了解更多資訊，請訪問sironax.com。

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