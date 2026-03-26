SPIE dévoile les lauréats de l’Innovation Day 2026

Cergy, le 26 mars 2026 – Le Groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, dévoile les lauréats de l’édition 2026 de son Innovation Day. Organisé tous les deux ans, cet événement réunit collaborateurs et partenaires pour mettre en lumière les solutions les plus innovantes développées au sein des différentes filiales du Groupe. L'édition 2026, qui s’est tenue le 25 mars 2026 à Düsseldorf (Allemagne), a rassemblé plus de 600 participants et présenté plus de 100 innovations.

L’Innovation Day constitue un rendez-vous structurant de la stratégie d’innovation de SPIE. L’événement permet de partager des solutions développées par les équipes et de valoriser les axes d’innovation du Groupe, qui apportent des réponses concrètes aux enjeux de ses clients, notamment dans les domaines de la transition énergétique, de la digitalisation des infrastructures et de la performance industrielle.

Cette dynamique s’appuie sur un réseau de sept comités stratégiques Building Technology, City Networks, Digital, Industry, Information & Communication Services, Technical Facility Management et Wind Energy, ainsi que sur le comité Health and Safety. Ces comités accompagnent le développement des projets et favorisent le partage des bonnes pratiques au

sein du Groupe, en lien étroit avec les équipes innovation des filiales, qui jouent un rôle essentiel pour identifier, tester et déployer les initiatives sur le terrain.

Pour cette édition 2026, plus de 100 projets ont été présentés par les équipes de SPIE et leurs partenaires, l'accent étant mis sur les innovations ayant un impact positif sur l'environnement. Les innovations ont couvert un large éventail de thématiques, allant de l’intelligence artificielle appliquée aux opérations, à la gestion de l’énergie ou à la réduction de l’empreinte carbone des activités industrielles. Les lauréats ont été désignés par les comités stratégiques au regard de plusieurs critères : le caractère innovant des projets, leur valeur pour le Groupe et ses clients ainsi que leur potentiel d’industrialisation.

Chez SPIE, l’innovation se traduit avant tout par la capacité des équipes à concevoir et mettre en œuvre des solutions techniques créatrices de valeur pour les clients. Elle repose sur l’expertise des collaborateurs, le partage de connaissances entre les différentes entités du Groupe et une approche pragmatique visant à améliorer la performance, la sécurité et la durabilité des infrastructures.

Les lauréats de l’Innovation Day 2026 sont :

Prix Spécial du Jury : « Vérification de la conformité carbone des fournisseurs grâce à l’IA » par Aghiles Djellal (SPIE Belgium)

Le Sustainability Agent Checker est un assistant IA développé sur Microsoft Copilot, conçu pour automatiser la vérification des engagements environnementaux des fournisseurs. L’outil scanne les sources publiques, vérifie les certifications (SBTi, EcoVadis, ISO 50001…) et classe chaque fournisseur selon leur niveau de conformité à des critères définis. Cette solution est alignée avec la stratégie de développement durable de SPIE pour réduire son Scope 3, en facilitant le choix des partenaires ayant des engagements de diminution de leur impact carbone.

Sustainability Award : « Capture et valorisation du carbone dans la production de ciment » par Uwe Remmling, Andreas Kutzscher et Sebastian Albrecht (SPIE Germany Switzerland Austria)

Ce projet a permis le déploiement d’une installation industrielle de capture et d’utilisation du carbone (CCU) dans une cimenterie. L’installation, fruit d’un projet d’ingénierie complexe, permet de capter environ 70 000 tonnes de CO₂ par an, ce qui contribue à réduire l’empreinte carbone d’un secteur particulièrement émetteur.

Information & Communication Services Award : « Hub IA » par François Guéno, Marie-Camille Thiebaut, Laurent Maille, Fabien Benoliel, Baptiste Michel et Yannick Woetter (SPIE France)

Hub IA est une plateforme sécurisée permettant aux collaborateurs et aux clients de créer et d’utiliser des agents d’intelligence artificielle exploitant les données de l’entreprise. Celle-ci offre un cadre unifié pour déployer des assistants conversationnels et automatiser des processus complexes. Elle permet ainsi d’exploiter le potentiel de l’IA générative tout en garantissant la sécurité des données et l’intégration avec les outils métiers existants.

Tech FM Award : « Gestion des connaissances pour le Facility Management grâce à l’IA » une innovation issue de deux équipes internationales, SPIE Talents 2024 et ID Team 2025

Tech FM GPT préserve et structure les connaissances techniques des collaborateurs expérimentés pour faciliter leur transmission aux nouveaux entrants. Cette solution IA contribue à capitaliser sur le savoir-faire métier et à éviter la perte d’expertise lors, par exemple, des départs à la retraite, pour garantir une meilleure efficacité opérationnelle et une réduction des coûts.

Digital Award : « Compagnon de reporting » par Robin de Boer et Maarten Verhoeven (SPIE Nederland)

Reporting Buddy est un agent IA conçu pour automatiser l’analyse et le traitement des rapports de maintenance. Il extrait les informations clés et les associe automatiquement aux ordres de travail, ce qui améliore l’efficacité opérationnelle et la qualité des données recueillies.

Health & Safety Award : « Assistants QHSSE basés sur l’intelligence artificielle » par Nassim Bouregba (SPIE France)

Ces assistants intelligents accompagnent les équipes QHSSE (Qualité Hygiène Santé Sécurité et Environnement) dans la production, l’analyse et la mise à jour de documents liés à la sécurité et à l’environnement tels que les évaluations de risques ou les procédures d’intervention. Ils permettent d’automatiser les tâches chronophages des agents, de réduire les incohérences entre sites et contrats, et de renforcer la conformité aux standards du Groupe ainsi que la maîtrise des risques opérationnels.

Transmission & Distribution Award : « Dispositif Reelframe » par Tobias Wollschläger et Julian Fuß (SPIE Germany Switzerland Austria)

L’innovation Reelframe est un dispositif de déroulage des câbles conçu pour faciliter l’installation des lignes de transmission électrique. Le système développé permet de simplifier la manipulation des bobines, réduisant ainsi le temps d’intervention, les coûts opérationnels et le recours à la sous-traitance, tout en améliorant l’efficacité globale des chantiers.

Smart City Award : « Répondre à la congestion des réseaux électriques par des solutions intelligentes » par Folkert Gerritsen, Thomas Mulder et Rogier Paanakker (SPIE Nederland)

Cette initiative, née de la collaboration entre plusieurs partenaires, aide les clients à faire face aux contraintes liées à la congestion des réseaux électriques. Elle s’appuie pour cela sur l’utilisation de jumeaux numériques, d’outils d’analyse de données et de scénarios prospectifs pilotés par l’IA. Elle permet d’anticiper les pics de consommation, de mieux comprendre les contraintes du réseau et d’optimiser l’utilisation des infrastructures existantes.

Wind Energy Award : « Intelligence artificielle au service de la sécurité prédictive » par Ernesto Mora et Dilan Giles (SPIE Global Service Energy)

Cette solution s’appuie sur l’intelligence artificielle et l’analyse vidéo en temps réel pour renforcer la sécurité des personnes et des opérations. Elle détecte les comportements à risque (distraction, usage du téléphone, non-port de la ceinture de sécurité) lors de la conduite de véhicules, contribuant à la prévention des accidents.

D’autre part, un système d’analyse vidéo embarqué dans les nacelles d’éoliennes permet d’identifier les situations à risque lors des opérations de maintenance, de vérifier le respect du port d’équipements de protection individuelle et d’améliorer les pratiques de sécurité sur le terrain.

Industry Award : « Nouvelle approche pour les projets BESS à grande échelle » par Fuqiang Zhuang, Arnaud Stefaniak, Jérôme Viscaino, Pierre Saint-Girons et Jean Aerts (équipe internationale One SPIE)

Cette innovation, dédiée aux systèmes de stockage d'énergie sur batteries (BESS – Battery Energy Storage System), permet notamment de faciliter l’intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Elle propose une approche adaptée aux projets BESS de grande échelle afin de respecter les exigences strictes du grid code français, concernant la régulation ultra-rapide de la fréquence et de la tension. Elle s’appuie sur un Power Plant Controller (PPC) en boucle fermée, des protocoles de communication avancés IEC 61850, ainsi que sur des simulations et tests réels au labo avant la mise en service. Cette solution permet de piloter plus de 80 000 cellules de batterie à travers 400 onduleurs de différents sous-systèmes, délivrer ou absorber 65 MW en moins de 500 millisecondes, ce qui améliore la stabilité du réseau et facilite l’intégration des énergies renouvelables.

Daniel Cadet, responsable des processus commerciaux et de l’innovation du groupe SPIE, a commenté : « Cette édition 2026 est l’occasion de féliciter les lauréats et de saluer l’engagement de l’ensemble des collaborateurs qui contribuent au dynamisme de l’innovation chez SPIE. Les projets récompensés illustrent la capacité du Groupe à développer des solutions concrètes, créatrices de valeur pour ses clients et au service des grandes transitions énergétique, numérique et industrielle. »

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Avec 55 000 collaborateurs, SPIE s’engage auprès de ses clients pour conduire les transitions énergétique, numérique et industrielle. Acteur de la décarbonation, le Groupe déploie des solutions performantes et innovantes dans tous les secteurs de l’économie.

Le groupe SPIE a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 10,4 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 793 millions d’euros.

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