Síminn hf. - Breytingar á hlutafé

Í 19. gr. laga nr. 20/2021 um upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa og flöggunarskyldu segir að ef útgefandi lækkar hlutafé skuli hann við fyrsta tækifæri og í síðasta lagi á síðasta viðskiptadegi þess mánaðar er breytingar eiga sér stað, birta opinberlega heildarfjölda hluta og heildarfjölda atkvæða.
Á aðalfundi Símans hf. þann 12. mars sl. var samþykkt tillaga stjórnar félagsins um að lækka hlutafé félagsins um kr. 75.000.000 að nafnverði en eftir lækkun yrði hlutafé samtals kr. 2.400.000.000. Lækkunin tekur til eigin hluta sem félagið hefur eignast með kaupum á eigin hlutum samkvæmt endurkaupaáætlunum.
Þann 23. mars sl. var tilkynnt um að beiðni hafi verið send á Nasdaq CSD Iceland um lækkun hlutafjárins og að hún myndi koma til framkvæmdar fimmtudaginn 26. mars 2026.
Framangreind lækkun hefur nú komið til framkvæmdar og tilkynnist því hér með að heildarfjöldi hluta í Símanum hf. er í dag, 26. mars 2026, kr. 2.400.000.000 að nafnverði og fylgir eitt atkvæði hverjum hlut í félaginu. Félagið á 73.868.692 eigin hluti að teknu tilliti til lækkunarinnar.
Að öðru leyti er vísað til fyrri tilkynninga félagsins um niðurstöður aðalfundar frá 12. mars 2026 og um lækkun hlutafjár frá 23. mars 2026.