NIOB reçoit l’autorisation clé pour le projet Seigneurie

Vancouver, Colombie-Britannique, 26 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FSE: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) (« North American Niobium », « NIOB » ou la « Société ») se prépare à lancer son premier programme de forage à son projet Seigneurie après avoir reçu l’autorisation de travaux d'exploration à impacts (ATI) du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec (MRNF). L'ATI autorise la Société à procéder à des activités de forage au diamant conçues pour tester le potentiel en niobium et en éléments de terres rares du projet.

« Cette étape marque le début d'une nouvelle phase stimulante pour la Société alors que nous nous préparons à lancer notre premier programme de forage ciblant la minéralisation en niobium et en terres rares à Seigneurie », a déclaré Murray Nye, chef de la direction de la Société. « À la suite d'un processus d'engagement et de communication approfondi avec les parties prenantes et les communautés locales, nous sommes heureux d'avoir reçu l'ATI nécessaire pour commencer le forage au projet Seigneurie. »

Faits saillants

Autorisation ATI accordée par le MRNF du Québec , permettant les activités d'exploration à impacts, y compris le forage au diamant.

, permettant les activités d'exploration à impacts, y compris le forage au diamant. Le projet Seigneurie est détenu à 100 % par North American Niobium et est situé dans la région de la Haute-Côte-Nord au Québec.

L'engagement auprès des parties prenantes a été complété avec les communautés locales et les intervenants concernés dans le cadre du processus d'autorisation ATI du Québec.

Des forages historiques réalisés dans les années 1970 ont recoupé des intervalles significatifs de pegmatite, mais n'ont jamais fait l'objet d'analyses pour les éléments critiques ou les terres rares.

Une réinterprétation géologique indique une intrusion de pegmatite pouvant dépasser 250 mètres de largeur, représentant une cible d'exploration significative pour les minéraux critiques.





ATI du Québec

L'autorisation ATI permet à la Société de mener des activités d'exploration causant des impacts, y compris la construction de chemins d'accès pour le forage et l'exécution de programmes de forage au diamant, au projet Seigneurie détenu à 100 %. L'ATI a été accordée le 23 mars 2026 et est valide pour une période de deux ans, expirant le 22 mars 2028.

En vertu du cadre d'ATI du Québec, les promoteurs doivent compléter un processus d'information et d'engagement auprès des parties prenantes identifiées avant de recevoir l'autorisation pour certaines activités d'exploration. North American Niobium a complété des discussions avec plusieurs groupes, incluant le Conseil de la Première Nation des Innus d'Essipit, la Municipalité de Longue-Rive et d'autres intervenants concernés. Parmi les éléments abordés figuraient des considérations logistiques et des routes d'accès potentielles.

La Société entend utiliser l'autorisation ATI pour faire progresser sa stratégie d'exploration et lancer le premier programme de forage ciblant la minéralisation en niobium et en terres rares à Seigneurie.

Interprétation géologique et cible d'exploration

Le projet Seigneurie est situé au sein de la province géologique de Grenville, une région reconnue pour abriter une variété d'occurrences d'éléments de terres rares et de minéraux critiques.

L'exploration historique menée dans les années 1970 a recoupé des corps de pegmatite substantiels lors de campagnes de forage, avec des intervalles rapportés atteignant environ 50 à 70 mètres de pegmatite. À l'époque, les programmes d'exploration analysaient principalement les échantillons pour l'uranium et le thorium, et aucun travail analytique n'a été effectué pour les éléments de terres rares ou le niobium.

Une revue récente des données historiques de surface et de forage, combinée à l'interprétation des données magnétiques de la première dérivée verticale (1VD) réalisée par l'équipe géologique de la Société, suggère que l'intrusion de pegmatite pourrait représenter un dyke dépassant 300 mètres de largeur dans certaines zones et d'orientation est-ouest. L'étendue de cette intrusion est ouverte dans toutes les directions. Cette interprétation est appuyée par la cartographie de surface, les données historiques de forage, les données magnétiques 1VD et l'analyse structurale du système intrusif.

Le programme de forage à venir sera conçu pour tester l'envergure, la continuité et le potentiel de minéralisation du système de pegmatite interprété.

Figure 1: Coupe transversale montrant l'interprétation géologique de l'intrusion de pegmatite de Seigneurie.

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Figure 2: Carte en plan de l'indice Seigneurie montrant les emplacements prévus des trous de forage au diamant superposés au levé magnétique de la dérivée verticale première. L'intrusion de pegmatite interprétée pourrait dépasser 300 mètres de largeur et demeure ouverte dans toutes les directions.

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Personne qualifiée

L'information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué a été préparée conformément au Règlement 43-101 – Normes de l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »). Clyde McMillan, géo., consultant pour la Société et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101, a examiné et approuvé l'information technique contenue dans les présentes.

À propos de North American Niobium and Critical Minerals Corp.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. est une société d'exploration minière nord-américaine axée sur l'acquisition et le développement d'actifs de métaux précieux, de métaux de base et de minéraux critiques. Son portefeuille comprend la propriété Silver Lake dans la division minière d'Omineca en Colombie-Britannique et un ensemble de terrains récemment acquis dans la province de Grenville au Québec. Les propriétés québécoises ajoutent une exposition aux éléments de terres rares, au niobium et aux occurrences de nickel-cuivre, élargissant l'empreinte de la Société dans les minéraux critiques qui sont stratégiquement importants pour les applications énergétiques et de défense.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Murray Nye

Chef de la direction

info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Tous les énoncés dans le présent communiqué, autres que les énoncés de faits historiques, qui traitent d'événements, de résultats, d'issues ou de développements que la Société prévoit, anticipe ou a l'intention de réaliser dans le futur, ou qui reflètent autrement les attentes ou les croyances de la direction concernant des événements futurs, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'utilisation de mots et d'expressions tels que « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « projette », « potentiel », « opportunité », « stratégie », « cible », « prévision » et des expressions similaires, ou des énoncés selon lesquels des événements, des conditions ou des résultats « seront », « seraient », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints.

Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué incluent, sans s'y limiter : (i) les énoncés concernant les propriétés et leur prospectivité minérale; (ii) les activités d'exploration, de développement et d'évaluation prévues par la Société sur les propriétés; et (iii) le potentiel de la province de Grenville d'abriter des gisements significatifs d'éléments de terres rares, de niobium, de nickel-cuivre ou d'autres minéraux critiques. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les plans, intentions, attentes et croyances actuels de la Société et sont assujettis à certaines hypothèses, y compris, sans limitation, l'hypothèse que les résultats d'exploration continueront d'appuyer la prospectivité des propriétés.

Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés ne constituent pas des garanties de performance ou de résultats futurs et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux anticipés comprennent, sans s'y limiter : le calendrier et l'obtention des approbations réglementaires requises; les variations des prix des matières premières et des conditions du marché; la disponibilité de capitaux et de financement à des conditions acceptables; les conditions économiques, commerciales et politiques générales; les risques inhérents à l'exploration et au développement miniers, y compris les risques opérationnels, les incertitudes géologiques, les risques environnementaux et les accidents; les changements dans la réglementation ou les politiques gouvernementales; et la nature spéculative de l'exploration et du développement miniers. Des renseignements supplémentaires concernant les risques et incertitudes auxquels fait face la Société sont disponibles dans le dossier de divulgation publique de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Les lecteurs sont avisés que les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performance future et qu'il ne faut pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits en date des présentes et sont fondés sur l'information actuellement disponible et les croyances, estimations, attentes et opinions de la direction à ce moment. Sauf si les lois applicables en valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

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La Bourse des valeurs canadiennes n'accepte aucune responsabilité quant à la suffisance ou à l'exactitude du présent communiqué et n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué.