Bombardier célèbre la première livraison de l’avion Global 8000 à son estimé client NetJets

NetJets est le client de lancement de la flotte Global 8000, et avec cette livraison inaugurale, reçoit le premier de 24 jets d’affaires de ce type qu’il prévoit exploiter (1)

La livraison de l’avion Global 8000 a eu lieu devant des centaines d’employés et d’invités spéciaux

Le Global 8000 de Bombardier est l’avion civil le plus rapide depuis le Concorde, avec une vitesse maximale à l’avant-garde de l’industrie de Mach 0,95 (1 009 km/h), une distance franchissable de 8 000 milles marins (NM) (16,75 heures) et l’altitude en cabine la plus basse en production dans l’aviation d’affaires, à seulement 2 691 pi(2), ce qui en fait l’avion d’affaires par excellence



MONTRÉAL, 26 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a célébré la livraison du premier avion Global 8000 à NetJets, client de lancement de la flotte. NetJets est un précieux client de longue date et le chef de file mondial de l’aviation privée. La livraison s’est déroulée au Centre de finition Laurent Beaudoin de Bombardier, en présence d’employés, de membres de la direction de NetJets et d’invités spéciaux. Avec sa distance franchissable de 8 000 NM (16,75 heures) et une vitesse maximale de Mach 0,95 (1 009 km/h)(3), le jet d’affaires Global 8000 de Bombardier élargit les possibilités en matière d’itinéraires tout en permettant aux clients de NetJets d’atteindre leurs destinations plus rapidement et dans un confort inégalé.

Dans la foulée de cet ajout, NetJets prévoit se constituer une flotte solide de 24 avions Global 8000 et collaborera avec Bombardier pour moderniser l’ensemble de sa flotte Global 7500 en service en y substituant les jets Global 8000. NetJets pourrait par la suite accroître sa flotte grâce à une série d’options qui pourraient être exercées progressivement au cours des prochaines années(1).

« L’avion Global 8000 redéfinit le paysage de l’aviation d’affaires grâce à ses performances inégalées, à son vol en douceur emblématique et à sa conception novatrice, et nous sommes ravis d’offrir à notre précieux partenaire de longue date NetJets son premier avion Global 8000 », a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « Grâce à cette première livraison historique, les clients de NetJets pourront désormais faire l’expérience des attributs de performance révolutionnaires et du luxe inégalé qu’offre l’avion Global 8000, le jet d’affaires le plus impressionnant dans le ciel. »

« Notre partenariat de longue date avec Bombardier repose sur une vision commune de l’excellence et de l’innovation dans le secteur de l’aviation d’affaires », a déclaré Patrick Gallagher, président de NetJets Aviation. « L’avion Global 8000 est l’aboutissement ultime de ce partenariat, et nous sommes fiers d’être les premiers à intégrer cet avion remarquable à notre flotte. La distance franchissable et les caractéristiques de l’avion Global 8000 s’inscrivent parfaitement dans l’engagement de NetJets à offrir un niveau exceptionnel de sécurité, de service et d’accessibilité, et à permettre aux propriétaires de ne jamais rien manquer. »

L’avion Global 8000 est le seul jet d’affaires à quatre véritables zones à offrir une distance franchissable de 8 000 NM (16,75 heures) qui permet d’assurer sans escale un plus grand nombre de liaisons que jamais. Outre ses capacités long-courriers, l’avion demeure remarquablement agile, avec des performances au décollage et à l’atterrissage comparables à celles d’un avion léger. Le profil évolué de son aile, dotée de becs de bord d’attaque, permet à ses passagers d’atterrir à jusqu’à 30 % plus d’aéroports que son plus proche rival, ce qui équivaut à plus de 2 000 destinations.

À l’intérieur, l’avion Global 8000 place la barre très haut sur le plan du luxe et du confort. Cet avion d’affaires unique offre l’espace de cabine le plus généreux de sa catégorie, en plus de ses caractéristiques distinctives en cabine, comme le système Pũr Air de Bombardier et le système d’éclairage circadien Soleil ainsi que l’altitude en cabine la plus basse en production, afin de maximiser le confort et de prévenir les effets du décalage horaire – ce qui permet aux passagers d’arriver à destination frais et dispos.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information



Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

À propos de NetJets

Fondée en 1964 sous le nom d’Executive Jet Airways, NetJets fixe – et dépasse – les normes de l’industrie depuis plus de 60 ans. Aujourd’hui, NetJets est fière d’être une société de Berkshire Hathaway réputée pour son engagement inébranlable en matière de sécurité et de service. Le portefeuille d’entreprises à caractère distinctif NetJets, qui englobe NetJets, Executive Jet Management, QS Partners et QS Security, offre une variété de solutions de voyage personnalisables, y compris la multipropriété d’avions, les options de crédit-bail et de carte avion, la gestion d’avions, les services de nolisement, de courtage et d’acquisition d’avions privés, et les services de sécurité spécialisés. Cette suite complète de solutions est la raison pour laquelle tant de voyageurs parmi les plus exigeants du monde entier choisissent NetJets au fil des générations. Cette fidélité s’explique aussi par le fait que NetJets possède la flotte d’avions privés la plus grande et la plus diversifiée du monde, ce qui permet d’avoir accès à volonté à toutes les destinations, même les plus éloignées, sur toute la planète. Pour en savoir plus sur le chef de file de l’aviation privée, visitez netjets.com dès aujourd’hui.

Ressources pour les médias

Formulaire générique de relations médias

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Matthew.Nicholls@aero.bombardier.com

Équipe de presse NetJets

NetJetsPress@apcoworldwide.com

(1) Veuillez consulter le communiqué de presse du 29 novembre 2022 pour plus de détails sur la commande d’avions Global 8000 de NetJets.

(2) Toutes les spécifications et données sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions, comparativement aux avions commerciaux et d’affaires actuellement en service.

(3) Toutes les spécifications et données sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions.

Bombardier, Global, Global 7500, Global 8000, Pũr Air et Soleil sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f4c25582-7c86-49c8-a31e-9391891c493c/fr