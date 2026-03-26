Groupe Dynacor : un quatrième trimestre solide vient couronner une performance financière record et un pipeline de croissance accru en 2025

MONTRÉAL, 26 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et opérationnels1 pour l’exercice et le trimestre clos le 31 décembre 2025.
« 2025 a été une année de transformation pour Dynacor », a déclaré Jean Martineau, président et chef de la direction. « Outre des résultats financiers records, nous avons réussi à atteindre des jalons clés en matière de financement, d’exploitation, de gestion d’entreprise et d’expansion, pour terminer l’année avec une performance opérationnelle au-delà des attentes. Collectivement, ces assises renforcées nous permettent de prendre de l’ampleur et d’élargir notre champ d’action et ouvrent la voie à un accroissement de la valeur à long terme pour nos parties prenantes. En particulier, l’acquisition stratégique de l’usine Svetlana met à profit notre expertise en Amérique latine, crée des synergies et diversifie nos activités dans un marché distinct mais complémentaire. Grâce à l’intégration, à la rationalisation des opérations et à des initiatives d’efficacité, nous voulons maximiser la valeur de ces deux usines au cours des deux prochaines années. »
« Nous commençons l’année 2026 sans dette, avec un bilan solide, sur une forte lancée opérationnelle et avec une équipe renouvelée, bien placés pour tirer parti de notre pipeline de croissance. »
Faits saillants de l’exercice 2025¹
- Production de 113 791 onces d’or équivalentes (« onces d’AuEq »), dépassant les prévisions annuelles révisées et en ligne avec les niveaux historiques récents.
- Résultats financiers records portés par les cours de l’or élevés et une exécution solide :
- Ventes de 397,6 millions $ en 2025 (en hausse de 39,8 % par rapport à 2024) à un prix moyen réalisé de l’or de 3 497 $/once.
- Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant la variation des éléments du fonds de roulement de 25,4 millions $ (0,61 $ par action) comparativement à 21,0 millions $ (0,57 $ par action) en 2024.
- BAIIA2 de 33,0 millions $ en 2025, comparativement à 29,5 millions $ en 2024.
- En excluant les dépenses non récurrentes de 4,2 millions $ (1,9 million $ hors trésorerie), le BAIIA aurait atteint un niveau record de 37,2 millions $.
- Résultat net de 21,3 millions $ comparativement à 16,9 millions $ en 2024 et un résultat par action dilué de 0,50 $.
- Acquisition stratégique de l’usine Svetlana en Équateur réalisée grâce au financement de 22,1 millions $ (31,6 millions $ CA) conclu en T1-2025.
- Expansion internationale accélérée :
- Lancement de l’intégration et de la mise à niveau opérationnelle à l’usine Svetlana. Le premier traitement de minerai est attendu en T4-2026.
- Avancement du projet d’usine pilote au Sénégal, de la phase de planification à la livraison des équipements sur le site. Premier traitement de minerai prévu en T2-2026.
- Signature d’un protocole d’accord avec un partenaire potentiel pour une coentreprise et proposition soumise au GoldBod au Ghana.
- Renforcement des capacités et des processus de gestion au Pérou.
- Augmentation du dividende mensuel à 0,16 $ CA par action sur une base annuelle, en augmentation de 14,3 % par rapport à 2024.
- Solide performance en matière de sécurité, avec une amélioration de 23 % des taux de fréquence d’accidents avec arrêt de travail.
- Priorité accordée aux mesures de prévention, avec 31 000 heures de formation en santé et sécurité dispensées à l’équipe de Veta Dorada ainsi que 8 500 heures à des mineurs artisanaux.
- Renforcement de l’équipe de direction au Canada : Expansion de l’équipe de direction à Montréal avec des nominations clés visant à renforcer l’excellence opérationnelle et favoriser l’expansion de l’entreprise, ainsi qu’une transition prévue au poste de chef de la direction financière.
Faits saillants de T4-2025
- Ventes records de 137,4 millions $, en hausse de 88,0 % par rapport à T4-2024.
- Flux de trésorerie records liés aux activités opérationnelles avant la variation des éléments du fonds de roulement de 8,8 millions $ (ou 0,21 $ par action), en forte hausse comparativement à 2,8 millions $ (0,08 $ par action) à la même période de l’année précédente.
- Résultat net record de 7,2 millions $ (+5,5 millions $ comparativement à T4-2024) et un résultat par action dilué de 0,17 $ (+0,13 $ par rapport à T4-2024).
- Production de 32 838 onces d’AuEq, en hausse de 20,0 % comparativement à T4-2024.
« En 2025, nous avons livré une performance financière record et marqué notre 15e année consécutive de profits. Alors que nous passons d’un à trois sites d’exploitation sous notre gestion, nous procédons à une réorganisation de nos activités, renforçons nos contrôles et processus internes et bâtissons une nouvelle équipe dotée de l’expertise requise pour générer de nouveaux gains d’efficacité », a déclaré Stéphane Lemarié, chef de la direction financière.
« Nos réalisations en 2025 font en sorte que nous sommes exceptionnellement bien placés pour tirer pleinement profit du contexte favorable actuel sur les marchés. Bien que le cours record de l’or ait grandement amélioré nos performances financières, il accroît également nos besoins en fonds de roulement. Nos perspectives pour 2026 prévoient une production et des résultats financiers records, soutenus par un contrôle rigoureux des investissements et une optimisation opérationnelle visant à maximiser les marges et la génération de trésorerie. Malgré les prix records et notre bilan sain, l’allocation de capital continuera de se faire de façon disciplinée et directement liée à nos moteurs de valeur : croissance, efficacité et résilience. »
Prévisions pour 2026
|Prévisions pour 2026
|Ventes (en millions $)
|530 – 580
|Production (en milliers d’onces d’AuEq)
|125 – 135
|Résultat net (en millions $)
|22 – 26
|Investissements
|Investissements de maintien (en millions $) – Pérou
|6 – 8
|Investissements (en millions $) - Sénégal
|4 – 5
|Investissements (en millions $) - Équateur
|22 – 25
|Investissements (en millions $) - Autres
|0,5 – 1
Production
- La fourchette de production de 125 000 à 135 000 onces d’AuEq comprend le traitement des premiers lots de minerai dans les usines du Sénégal et de l’Équateur. Cette estimation suppose que l’usine Svetlana traitera son premier lot de minerai en T4-2026 et que les opérations termineront l’année avec un débit d’environ 150 tpj. Les opérations à l’usine Svetlana reprendront à raison de 300 tpj, et la production commerciale devrait être atteinte en T1-2027. La Société prévoit une montée en cadence des installations jusqu’à une capacité de production de 300 tpj, avant d’augmenter progressivement à 500 tpj.
Investissements
- Les dépenses d’investissement de maintien pour 2026 au Pérou devraient s’élever à environ 7 millions $, dont la majeure partie est liée à la mise à niveau du parc à résidus, des installations pour les employés et de l’approvisionnement en eau.
- Les dépenses d’investissement en Équateur comprennent des investissements de 7 millions $ qui ont été reportés de 2025. La majeure partie des dépenses concerne la modernisation des cuves, des cyclones, du parc à résidus et du laboratoire de l’usine Svetlana. Les dépenses d’investissement ne comprennent pas la réhabilitation de deux parcs à résidus historiques.
- Les dépenses d’investissement au Sénégal comprennent une partie des coûts d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (IAC) pour l’usine pilote et le laboratoire, ainsi que l’acquisition de matériel roulant pour l’usine pilote de 50 tpj.
- Les autres dépenses d’investissement comprennent des dépenses d’investissement pour d’autres projets en Afrique de l’Ouest.
Résultat net
- Les prévisions de résultat net tiennent compte de l’impact de l’augmentation de la production en Équateur et au Sénégal.
Autres besoins en capitaux
- Retour aux actionnaires sous forme de dividendes mensuels de 0,01333 $ CA par action ordinaire (0,16 $ CA par an).
Un certain nombre d’hypothèses ont été retenues lors de la préparation des prévisions pour 2026, notamment :
- Prix de l’or à 4 200 $/once.
- Aucune augmentation de la capacité opérationnelle installée au Pérou et approvisionnement régulier en minerai.
- La teneur du minerai approvisionné peut varier en fonction de l’évolution du prix de l’or et des conditions d’achat. Les conditions d’achat définitives en Équateur et au Sénégal restent à déterminer.
Comme la majeure partie du coût des ventes de la Société est liée à l’achat quotidien de minerai, sa marge (et son résultat net) est influencée par le niveau des stocks au début du trimestre, l’appréciation favorable et progressive du prix de l’or et l’approvisionnement en minerai au cours de la période.
Aperçu opérationnel
|Pour les périodes de
trois mois closes les
31 décembre
|Pour les exercices
clos les 31 décembre
|2025
|2024
|2025
|2024
|Volumes traités (en tonnes)
|44 926
|41 210
|165 898
|175 872
|Tonnes par jour (tpj)
|488
|448
|455
|481
|Onces produites (en onces d’AuEq)
|32 838
|27 417
|113 791
|117 552
- T4-2025 a été marqué par une solide performance opérationnelle, avec près de 45 000 tonnes traitées et 32 838 onces d’AuEq produites, au sommet de la fourchette de production historique.
- Pour l’année 2025, la Société a traité plus de 165 000 tonnes (455 tpj en moyenne comparativement à 481 tpj en 2024). Au courant de l’année, les opérations ont été principalement affectées par un couvre-feu gouvernemental d’un mois imposé aux mineurs artisanaux dans la région et par l’entretien planifié en T2-2025, ainsi que par deux semaines de barrages routiers par des mineurs artisanaux en juillet 2025.
Aperçu financier
|Pour les périodes de
trois mois closes
les 31 décembre
|Pour les exercices
clos les 31 décembre
|(en 000 $)
|2025
|2024
|2025
|2024
|Ventes
|137 406
|73 060
|397 595
|284 405
|Coût des ventes
|(121 942
|)
|(66 748
|)
|(354 287
|)
|(248 608
|)
|Marge brute d’opération
|15 464
|6 312
|43 308
|35 797
|Frais généraux et d’administration
|(4 826
|)
|(2 434)
|(14 058
|)
|(8 305
|)
|Autres projets
|(1 284
|)
|(516
|)
|(2 509
|)
|(1 377
|)
|Résultat opérationnel
|9 354
|3 362
|26 741
|26 115
|Produits nets des charges financières
|(10
|)
|253
|721
|864
|Radiation d’actifs d’exploration et d’évaluation
|-
|-
|(8
|)
|(18
|)
|Gain (perte) de change
|558
|(30
|)
|2 236
|(206
|)
|Résultat avant impôts sur le résultat
|9 902
|3 585
|29 690
|26 755
|Impôts exigibles
|(3 282
|)
|(1 813
|)
|(9 385
|)
|(9 990
|)
|Impôts différés
|595
|(48
|)
|984
|112
|Résultat net et global
|7 215
|1 724
|21 289
|16 877
|Résultat par action
|De base
|0,17
|$
|0,05
|$
|0,51
|$
|0,46
|$
|Dilué
|0,17
|$
|0,04
|$
|0,50
|$
|0,45
|$
Résultats annuels - 2025
- En 2025, le prix de l’or est passé d’environ 2 700 $/once en janvier à environ 4 300 $/once en décembre, ce qui a eu un impact positif sur la performance financière de 2025.
- Les ventes totales se sont élevées à 397,6 millions $, comparativement à 284,4 millions $ en 2024. L’augmentation de 113,2 millions $ s’explique par un prix moyen de vente de l’or plus élevé (+127,4 millions $), partiellement contrebalancé par une baisse des volumes d’onces d’or vendues
(-14,2 millions $) en raison du plus faible tonnage de minerai traité.
- La marge brute d’opération en 2025 a atteint 43,3 millions $ (10,9 % des ventes), comparativement à 35,8 millions $ (12,6 % des ventes) en 2024. L’augmentation reflète le cours moyen de l’or plus élevé et la tendance à la hausse des prix de l’or au courant de l’année. La marge brute d’opération en 2025 a été partiellement affectée par des dépenses non récurrentes, incluant des frais de réorganisation.
- Les frais généraux et d’administration se sont élevés à 14,1 millions $ en 2025 comparativement à 8,3 millions $ en 2024. L’augmentation s’explique principalement par l’expansion de l’équipe de direction et la hausse des salaires reflétant les capacités et les processus de gestion renforcés dans le contexte de l’expansion internationale. L’augmentation est aussi attribuable aux dépenses non récurrentes liées à la réorganisation de la filiale péruvienne et aux frais juridiques et autres engagés en lien avec l’actionnaire dissident.
- Les autres projets représentent les dépenses engagées par la Société pour dupliquer son modèle d’affaires unique dans la même juridiction ou dans d’autres juridictions et comprennent la radiation de certains coûts capitalisés.
- Le gain de change reflète principalement la variation, tout au long de l’année, du cours du dollar canadien par rapport au dollar américain.
- Une provision d’impôt de 8,4 millions $ a également été comptabilisée en 2025, comparativement à 9,9 millions $ en 2024. La charge d’impôt est affectée par les fluctuations, tout au long de la période, entre le sol péruvien et le dollar américain, qui est la monnaie fonctionnelle de la Société. Les fluctuations futures affecteront positivement ou négativement les charges d’impôts courants et différés à la fin de chaque période.
Résultats trimestriels - T4-2025
- Au cours du quatrième trimestre de 2025, le prix de l’or est passé d’environ 4 100 $/once en octobre à environ 4 300 $/once en décembre. Cette hausse a eu un impact positif sur la performance financière de T4-2025.
- Les ventes totales se sont élevées à 137,4 millions $, comparativement à 73,1 millions $ en T4-2024. L’augmentation de 64,3 millions $ s’explique par un prix moyen de vente de l’or plus élevé (+49,7 millions $), combiné à une hausse des volumes d’onces d’or vendues (+14,6 millions $).
- Au cours du quatrième trimestre de 2025, les charges d’impôts courants et différés ont été favorablement affectées par les fluctuations, tout au long de la période, entre le sol péruvien et le dollar américain, qui est la monnaie fonctionnelle de la Société.
Aperçu des flux de trésorerie, du fonds de roulement et des liquidités
|(en 000 $)
|Pour les périodes de
trois mois closes les
31 décembre
|Pour les exercices
clos les 31 décembre
|2025
|2024
|2025
|2024
|Activités opérationnelles
|Résultat net, après ajustement des éléments sans impact sur l’encaisse
|8 802
|2 817
|25 358
|20 961
|Variation des éléments du fonds de roulement
|(7 275
|)
|(16 294
|)
|(13 385
|)
|(4 826
|)
|Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
|1 527
|(13 477
|)
|11 973
|16 135
|Activités d’investissement
|Acquisition de l’usine Svetlana
|-
|-
|(9 948
|)
|-
|Variation des placements à court terme
|-
|(5 999
|)
|5 999
|(5 999
|)
|Acquisitions d’immobilisations, nettes des cessions et autres
|(3 533
|)
|(1 535
|)
|(8 917
|)
|(5 157
|)
|Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
|(3 533
|)
|(7 534
|)
|(12 866
|)
|(11 156
|)
|Activités de financement
|Émission d’actions ordinaires
|-
|-
|20 433
|-
|Rachats d’actions ordinaires
|-
|(141
|)
|(1 703
|)
|(3 970
|)
|Dividendes payés
|(1 199
|)
|(921
|)
|(4 742
|)
|(3 762
|)
|Autres
|(100
|)
|33
|78
|176
|Flux de trésorerie liés aux activités de financement
|(1 299
|)
|(1 029
|)
|14 066
|(7 556
|)
|Variation de l’encaisse au cours de la période
|(3 305
|)
|(22 040
|)
|13 173
|(2 577
|)
|Effet des fluctuations des taux de change sur l’encaisse
|(84
|)
|(93
|)
|496
|(85
|)
|Encaisse à l’ouverture de la période
|36 877
|41 952
|19 819
|22 481
|Encaisse à la clôture de la période
|33 488
|19 819
|33 488
|19 819
Activités d’investissement
- Le 14 juillet 2025, la Société a conclu l’acquisition de 100 % des actions de l’usine de traitement Svetlana et des actifs liés pour une contrepartie totale, en espèces, de 9,75 millions $ et a engagé des frais de transaction de 0,2 million $.
- En 2025, Dynacor a investi 8,9 millions $ en immobilisations, dont 3,9 millions $ consacrés à la construction de l’usine pilote de traitement de minerai au Sénégal et 4,6 millions $ au Pérou, principalement pour maintenir ou améliorer l’efficacité de l’usine.
- La Société utilisera principalement le solde résiduel de 1,2 million $ du produit de l’émission d’actions ordinaires pour finaliser la construction de l’usine pilote au Sénégal.
Activités de financement
- En 2025, des dividendes mensuels de 0,01333 $ CA totalisant un montant annuel de 0,16 $ CA par action ont été versés pour une contrepartie totale de 4,8 millions $ (6,7 millions $ CA). En 2024, des dividendes mensuels de 0,01167 $ CA totalisant un montant annuel de 0,14 $ CA par action avaient été versés pour une contrepartie totale de 3,8 millions $ (5,2 millions $ CA).
- En 2025, 508 500 actions ordinaires ont été rachetées dans le cadre du programme de rachat d’actions dans le cours normal des activités de la Société pour une contrepartie monétaire totale de 1,7 million $ (2,3 millions $ CA) (1 244 800 actions ordinaires pour une contrepartie monétaire totale de 4,0 millions $ (5,4 millions $ CA) en 2024).
Fonds de roulement et liquidités
- Au 31 décembre 2025, le fonds de roulement de la Société s’élevait à 81,9 millions $, incluant 33,4 millions $ en encaisse (58,9 millions $, incluant 25,8 millions $ en encaisse et placements à court terme au 31 décembre 2024).
- La hausse du prix de l’or a contribué à l’augmentation des ventes, tout en entraînant une hausse des besoins en fonds de roulement, principalement en raison de la hausse des comptes d’IGV à recevoir et des stocks.
État de la situation financière
Au 31 décembre 2025, l’actif total s’élevait à 181,5 millions $ (125,3 millions $ au 31 décembre 2024). Les principales variations depuis la fin de l’exercice 2024 résultent de l’augmentation importante de l’encaisse à la suite de l’émission d’actions ordinaires en février 2025, de la hausse des recevables et des stocks découlant des cours de l’or plus élevés, ainsi que des ajouts aux immobilisations corporelles découlant de l’acquisition de l’usine de traitement Svetlana. L’augmentation du total des passifs découle principalement de la comptabilisation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations enregistrées dans le cadre de l’acquisition de Svetlana, tandis que l’augmentation des comptes créditeurs reflète les niveaux de stocks plus élevés.
|(en 000 $)
|Au 31 décembre
|Au 31 décembre
|2025
|2024
|Encaisse
|33 488
|19 819
|Placements à court terme
|-
|5 999
|Comptes recevables
|37 221
|23 747
|Stocks
|39 016
|29 376
|Frais payés d’avance et autres actifs
|516
|361
|Impôts à recevoir
|2 158
|-
|Immobilisations corporelles
|49 442
|26 160
|Actifs au titre de la prospection et de l’évaluation
|18 575
|18 570
|Actifs au titre des droits d’utilisation
|625
|1 070
|Actifs d’impôts différés
|418
|-
|Autres actifs non courants
|-
|159
|Total des actifs
|181 459
|125 261
|Créditeurs et frais courus
|30 417
|18 185
|Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
|14 830
|3 732
|Impôt à payer
|-
|2 125
|Passifs d’impôts différés
|-
|565
|Obligations locatives
|520
|1 108
|Passifs liés aux régimes d’unités d’actions
|790
|389
|Capitaux propres
|134 902
|99 157
|Total des passifs et des capitaux propres
|181 459
|125 261
À propos de Dynacor
Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d’or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d’une chaîne d’approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d’audit pour l’industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l’usine Veta Dorada et possède une propriété d’exploration aurifère au Pérou. La société est en pleine expansion en Afrique de l’Ouest et en Amérique latine.
La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l’or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d’éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d’informations.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.
Contact :
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :
Ruth Hanna
Directrice, Relations Investisseurs
Téléphone : 514-393-9000 (poste 236)
Courriel : investors@dynacor.com
Site Web : http://www.dynacor.com
Renmark Financial Communications Inc.
Bettina Filippone
Téléphone : (416) 644-2020 ou (212) 812-7680
Courriel : bfilippone@renmarkfinancial.com
Site Web : renmarkfinancial.com
1 Tous les montants dans ce communiqué sont en dollars américains, à moins d’indication contraire. Les pourcentages (%) de variation ont été calculés à partir des nombres arrondis. Certaines additions peuvent être incorrectes du fait que les nombres ont été arrondis.
2 Le BAIIA (« bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ») est une mesure de rendement non conforme aux normes IFRS de comptabilité. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d’une autre société. La Société utilise cette information comme indicateur de la trésorerie générée par ses opérations et permet aux investisseurs de comparer la rentabilité de la Société avec d’autres en éliminant l’effet de différentes bases d’actifs, l’effet dû aux différentes structures fiscales et l’effet des différentes structures de capital. Le BAIIA est calculé à la page 20 du rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, et des informations supplémentaires sont présentées à la section 17, « Mesures non conformes aux IFRS ».