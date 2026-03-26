Groupe Dynacor : un quatrième trimestre solide vient couronner une performance financière record et un pipeline de croissance accru en 2025

MONTRÉAL, 26 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et opérationnels1 pour l’exercice et le trimestre clos le 31 décembre 2025.

« 2025 a été une année de transformation pour Dynacor », a déclaré Jean Martineau, président et chef de la direction. « Outre des résultats financiers records, nous avons réussi à atteindre des jalons clés en matière de financement, d’exploitation, de gestion d’entreprise et d’expansion, pour terminer l’année avec une performance opérationnelle au-delà des attentes. Collectivement, ces assises renforcées nous permettent de prendre de l’ampleur et d’élargir notre champ d’action et ouvrent la voie à un accroissement de la valeur à long terme pour nos parties prenantes. En particulier, l’acquisition stratégique de l’usine Svetlana met à profit notre expertise en Amérique latine, crée des synergies et diversifie nos activités dans un marché distinct mais complémentaire. Grâce à l’intégration, à la rationalisation des opérations et à des initiatives d’efficacité, nous voulons maximiser la valeur de ces deux usines au cours des deux prochaines années. »

« Nous commençons l’année 2026 sans dette, avec un bilan solide, sur une forte lancée opérationnelle et avec une équipe renouvelée, bien placés pour tirer parti de notre pipeline de croissance. »

Faits saillants de l’exercice 2025¹

Production de 113 791 onces d’or équivalentes (« onces d’AuEq »), dépassant les prévisions annuelles révisées et en ligne avec les niveaux historiques récents.

de 113 791 onces d’or équivalentes (« onces d’AuEq »), dépassant les prévisions annuelles révisées et en ligne avec les niveaux historiques récents. Résultats financiers records portés par les cours de l’or élevés et une exécution solide : Ventes de 397,6 millions $ en 2025 (en hausse de 39,8 % par rapport à 2024) à un prix moyen réalisé de l’or de 3 497 $/once. Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant la variation des éléments du fonds de roulement de 25,4 millions $ (0,61 $ par action) comparativement à 21,0 millions $ (0,57 $ par action) en 2024. BAIIA 2 de 33,0 millions $ en 2025, comparativement à 29,5 millions $ en 2024. En excluant les dépenses non récurrentes de 4,2 millions $ (1,9 million $ hors trésorerie), le BAIIA aurait atteint un niveau record de 37,2 millions $. Résultat net de 21,3 millions $ comparativement à 16,9 millions $ en 2024 et un résultat par action dilué de 0,50 $.



Acquisition stratégique de l’usine Svetlana en Équateur réalisée grâce au financement de 22,1 millions $ (31,6 millions $ CA) conclu en T1-2025.

Expansion internationale accélérée : Lancement de l’intégration et de la mise à niveau opérationnelle à l’usine Svetlana. Le premier traitement de minerai est attendu en T4-2026. Avancement du projet d’usine pilote au Sénégal, de la phase de planification à la livraison des équipements sur le site. Premier traitement de minerai prévu en T2-2026. Signature d’un protocole d’accord avec un partenaire potentiel pour une coentreprise et proposition soumise au GoldBod au Ghana. Renforcement des capacités et des processus de gestion au Pérou.

Augmentation du dividende mensuel à 0,16 $ CA par action sur une base annuelle, en augmentation de 14,3 % par rapport à 2024.

à 0,16 $ CA par action sur une base annuelle, en augmentation de 14,3 % par rapport à 2024. Solide performance en matière de sécurité , avec une amélioration de 23 % des taux de fréquence d’accidents avec arrêt de travail. Priorité accordée aux mesures de prévention, avec 31 000 heures de formation en santé et sécurité dispensées à l’équipe de Veta Dorada ainsi que 8 500 heures à des mineurs artisanaux.

, avec une amélioration de 23 % des taux de fréquence d’accidents avec arrêt de travail. Renforcement de l’équipe de direction au Canada : Expansion de l’équipe de direction à Montréal avec des nominations clés visant à renforcer l’excellence opérationnelle et favoriser l’expansion de l’entreprise, ainsi qu’une transition prévue au poste de chef de la direction financière.



Faits saillants de T4-2025

Ventes records de 137,4 millions $, en hausse de 88,0 % par rapport à T4-2024.

Flux de trésorerie records liés aux activités opérationnelles avant la variation des éléments du fonds de roulement de 8,8 millions $ (ou 0,21 $ par action), en forte hausse comparativement à 2,8 millions $ (0,08 $ par action) à la même période de l’année précédente.

Résultat net record de 7,2 millions $ (+5,5 millions $ comparativement à T4-2024) et un résultat par action dilué de 0,17 $ (+0,13 $ par rapport à T4-2024).

Production de 32 838 onces d’AuEq, en hausse de 20,0 % comparativement à T4-2024.

« En 2025, nous avons livré une performance financière record et marqué notre 15e année consécutive de profits. Alors que nous passons d’un à trois sites d’exploitation sous notre gestion, nous procédons à une réorganisation de nos activités, renforçons nos contrôles et processus internes et bâtissons une nouvelle équipe dotée de l’expertise requise pour générer de nouveaux gains d’efficacité », a déclaré Stéphane Lemarié, chef de la direction financière.

« Nos réalisations en 2025 font en sorte que nous sommes exceptionnellement bien placés pour tirer pleinement profit du contexte favorable actuel sur les marchés. Bien que le cours record de l’or ait grandement amélioré nos performances financières, il accroît également nos besoins en fonds de roulement. Nos perspectives pour 2026 prévoient une production et des résultats financiers records, soutenus par un contrôle rigoureux des investissements et une optimisation opérationnelle visant à maximiser les marges et la génération de trésorerie. Malgré les prix records et notre bilan sain, l’allocation de capital continuera de se faire de façon disciplinée et directement liée à nos moteurs de valeur : croissance, efficacité et résilience. »

Prévisions pour 2026



Prévisions pour 2026 Ventes (en millions $) 530 – 580 Production (en milliers d’onces d’AuEq) 125 – 135 Résultat net (en millions $) 22 – 26



Investissements

Investissements de maintien (en millions $) – Pérou 6 – 8 Investissements (en millions $) - Sénégal 4 – 5 Investissements (en millions $) - Équateur 22 – 25 Investissements (en millions $) - Autres 0,5 – 1



Production

La fourchette de production de 125 000 à 135 000 onces d’AuEq comprend le traitement des premiers lots de minerai dans les usines du Sénégal et de l’Équateur. Cette estimation suppose que l’usine Svetlana traitera son premier lot de minerai en T4-2026 et que les opérations termineront l’année avec un débit d’environ 150 tpj. Les opérations à l’usine Svetlana reprendront à raison de 300 tpj, et la production commerciale devrait être atteinte en T1-2027. La Société prévoit une montée en cadence des installations jusqu’à une capacité de production de 300 tpj, avant d’augmenter progressivement à 500 tpj.



Investissements

Les dépenses d’investissement de maintien pour 2026 au Pérou devraient s’élever à environ 7 millions $, dont la majeure partie est liée à la mise à niveau du parc à résidus, des installations pour les employés et de l’approvisionnement en eau.

Les dépenses d’investissement en Équateur comprennent des investissements de 7 millions $ qui ont été reportés de 2025. La majeure partie des dépenses concerne la modernisation des cuves, des cyclones, du parc à résidus et du laboratoire de l’usine Svetlana. Les dépenses d’investissement ne comprennent pas la réhabilitation de deux parcs à résidus historiques.

Les dépenses d’investissement au Sénégal comprennent une partie des coûts d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (IAC) pour l’usine pilote et le laboratoire, ainsi que l’acquisition de matériel roulant pour l’usine pilote de 50 tpj.

Les autres dépenses d’investissement comprennent des dépenses d’investissement pour d’autres projets en Afrique de l’Ouest.

Résultat net

Les prévisions de résultat net tiennent compte de l’impact de l’augmentation de la production en Équateur et au Sénégal.



Autres besoins en capitaux

Retour aux actionnaires sous forme de dividendes mensuels de 0,01333 $ CA par action ordinaire (0,16 $ CA par an).



Un certain nombre d’hypothèses ont été retenues lors de la préparation des prévisions pour 2026, notamment :

Prix de l’or à 4 200 $/once.

Aucune augmentation de la capacité opérationnelle installée au Pérou et approvisionnement régulier en minerai.

La teneur du minerai approvisionné peut varier en fonction de l’évolution du prix de l’or et des conditions d’achat. Les conditions d’achat définitives en Équateur et au Sénégal restent à déterminer.



Comme la majeure partie du coût des ventes de la Société est liée à l’achat quotidien de minerai, sa marge (et son résultat net) est influencée par le niveau des stocks au début du trimestre, l’appréciation favorable et progressive du prix de l’or et l’approvisionnement en minerai au cours de la période.

Aperçu opérationnel





Pour les périodes de

trois mois closes les

31 décembre



Pour les exercices

clos les 31 décembre





2025

2024



2025

2024























Volumes traités (en tonnes)

44 926

41 210



165 898

175 872

Tonnes par jour (tpj)

488

448



455

481

Onces produites (en onces d’AuEq)

32 838

27 417



113 791

117 552







T4-2025 a été marqué par une solide performance opérationnelle, avec près de 45 000 tonnes traitées et 32 838 onces d’AuEq produites, au sommet de la fourchette de production historique.

Pour l’année 2025, la Société a traité plus de 165 000 tonnes (455 tpj en moyenne comparativement à 481 tpj en 2024). Au courant de l’année, les opérations ont été principalement affectées par un couvre-feu gouvernemental d’un mois imposé aux mineurs artisanaux dans la région et par l’entretien planifié en T2-2025, ainsi que par deux semaines de barrages routiers par des mineurs artisanaux en juillet 2025.

Aperçu financier



Pour les périodes de

trois mois closes

les 31 décembre





Pour les exercices

clos les 31 décembre



(en 000 $) 2025

2024



2025

2024













Ventes 137 406

73 060



397 595

284 405

Coût des ventes (121 942 )

(66 748 )

(354 287 )

(248 608 ) Marge brute d’opération 15 464

6 312



43 308

35 797

Frais généraux et d’administration (4 826 )

(2 434)



(14 058 )

(8 305 ) Autres projets (1 284 )

(516 )

(2 509 )

(1 377 ) Résultat opérationnel 9 354

3 362



26 741

26 115

Produits nets des charges financières (10 ) 253



721

864

Radiation d’actifs d’exploration et d’évaluation -

-



(8 ) (18 ) Gain (perte) de change 558

(30 )

2 236

(206 ) Résultat avant impôts sur le résultat 9 902

3 585



29 690

26 755

Impôts exigibles (3 282 )

(1 813 )

(9 385 )

(9 990 ) Impôts différés 595

(48 )

984

112

Résultat net et global 7 215

1 724



21 289

16 877













Résultat par action









De base 0,17 $ 0,05 $

0,51 $ 0,46 $ Dilué 0,17 $ 0,04 $

0,50 $ 0,45 $



Résultats annuels - 2025

En 2025, le prix de l’or est passé d’environ 2 700 $/once en janvier à environ 4 300 $/once en décembre, ce qui a eu un impact positif sur la performance financière de 2025.

Les ventes totales se sont élevées à 397,6 millions $, comparativement à 284,4 millions $ en 2024. L’augmentation de 113,2 millions $ s’explique par un prix moyen de vente de l’or plus élevé (+127,4 millions $), partiellement contrebalancé par une baisse des volumes d’onces d’or vendues

(-14,2 millions $) en raison du plus faible tonnage de minerai traité.

(-14,2 millions $) en raison du plus faible tonnage de minerai traité. La marge brute d’opération en 2025 a atteint 43,3 millions $ (10,9 % des ventes), comparativement à 35,8 millions $ (12,6 % des ventes) en 2024. L’augmentation reflète le cours moyen de l’or plus élevé et la tendance à la hausse des prix de l’or au courant de l’année. La marge brute d’opération en 2025 a été partiellement affectée par des dépenses non récurrentes, incluant des frais de réorganisation.

Les frais généraux et d’administration se sont élevés à 14,1 millions $ en 2025 comparativement à 8,3 millions $ en 2024. L’augmentation s’explique principalement par l’expansion de l’équipe de direction et la hausse des salaires reflétant les capacités et les processus de gestion renforcés dans le contexte de l’expansion internationale. L’augmentation est aussi attribuable aux dépenses non récurrentes liées à la réorganisation de la filiale péruvienne et aux frais juridiques et autres engagés en lien avec l’actionnaire dissident.

Les autres projets représentent les dépenses engagées par la Société pour dupliquer son modèle d’affaires unique dans la même juridiction ou dans d’autres juridictions et comprennent la radiation de certains coûts capitalisés.

Le gain de change reflète principalement la variation, tout au long de l’année, du cours du dollar canadien par rapport au dollar américain.

Une provision d’impôt de 8,4 millions $ a également été comptabilisée en 2025, comparativement à 9,9 millions $ en 2024. La charge d’impôt est affectée par les fluctuations, tout au long de la période, entre le sol péruvien et le dollar américain, qui est la monnaie fonctionnelle de la Société. Les fluctuations futures affecteront positivement ou négativement les charges d’impôts courants et différés à la fin de chaque période.



Résultats trimestriels - T4-2025

Au cours du quatrième trimestre de 2025, le prix de l’or est passé d’environ 4 100 $/once en octobre à environ 4 300 $/once en décembre. Cette hausse a eu un impact positif sur la performance financière de T4-2025.

Les ventes totales se sont élevées à 137,4 millions $, comparativement à 73,1 millions $ en T4-2024. L’augmentation de 64,3 millions $ s’explique par un prix moyen de vente de l’or plus élevé (+49,7 millions $), combiné à une hausse des volumes d’onces d’or vendues (+14,6 millions $).

Au cours du quatrième trimestre de 2025, les charges d’impôts courants et différés ont été favorablement affectées par les fluctuations, tout au long de la période, entre le sol péruvien et le dollar américain, qui est la monnaie fonctionnelle de la Société.



Aperçu des flux de trésorerie, du fonds de roulement et des liquidités

(en 000 $) Pour les périodes de

trois mois closes les

31 décembre





Pour les exercices

clos les 31 décembre





2025

2024



2025

2024

Activités opérationnelles











Résultat net, après ajustement des éléments sans impact sur l’encaisse 8 802

2 817



25 358

20 961

Variation des éléments du fonds de roulement (7 275 )

(16 294 )

(13 385 )

(4 826 ) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 1 527

(13 477 )

11 973

16 135















Activités d’investissement











Acquisition de l’usine Svetlana -

-



(9 948 )

-

Variation des placements à court terme -

(5 999 )

5 999

(5 999 ) Acquisitions d’immobilisations, nettes des cessions et autres (3 533 )

(1 535 )

(8 917 )

(5 157 ) Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (3 533 )

(7 534 )

(12 866 )

(11 156 )













Activités de financement











Émission d’actions ordinaires -

-



20 433

-

Rachats d’actions ordinaires -

(141 )

(1 703 )

(3 970 ) Dividendes payés (1 199 )

(921 )

(4 742 )

(3 762 ) Autres (100 ) 33



78

176

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (1 299 )

(1 029 )

14 066

(7 556 )













Variation de l’encaisse au cours de la période (3 305 )

(22 040 )

13 173

(2 577 ) Effet des fluctuations des taux de change sur l’encaisse (84 ) (93 )

496

(85 ) Encaisse à l’ouverture de la période 36 877

41 952



19 819

22 481

Encaisse à la clôture de la période 33 488

19 819



33 488

19 819





Activités d’investissement

Le 14 juillet 2025, la Société a conclu l’acquisition de 100 % des actions de l’usine de traitement Svetlana et des actifs liés pour une contrepartie totale, en espèces, de 9,75 millions $ et a engagé des frais de transaction de 0,2 million $.

En 2025, Dynacor a investi 8,9 millions $ en immobilisations, dont 3,9 millions $ consacrés à la construction de l’usine pilote de traitement de minerai au Sénégal et 4,6 millions $ au Pérou, principalement pour maintenir ou améliorer l’efficacité de l’usine.

La Société utilisera principalement le solde résiduel de 1,2 million $ du produit de l’émission d’actions ordinaires pour finaliser la construction de l’usine pilote au Sénégal.



Activités de financement

En 2025, des dividendes mensuels de 0,01333 $ CA totalisant un montant annuel de 0,16 $ CA par action ont été versés pour une contrepartie totale de 4,8 millions $ (6,7 millions $ CA). En 2024, des dividendes mensuels de 0,01167 $ CA totalisant un montant annuel de 0,14 $ CA par action avaient été versés pour une contrepartie totale de 3,8 millions $ (5,2 millions $ CA).

En 2025, 508 500 actions ordinaires ont été rachetées dans le cadre du programme de rachat d’actions dans le cours normal des activités de la Société pour une contrepartie monétaire totale de 1,7 million $ (2,3 millions $ CA) (1 244 800 actions ordinaires pour une contrepartie monétaire totale de 4,0 millions $ (5,4 millions $ CA) en 2024).

Fonds de roulement et liquidités

Au 31 décembre 2025, le fonds de roulement de la Société s’élevait à 81,9 millions $, incluant 33,4 millions $ en encaisse (58,9 millions $, incluant 25,8 millions $ en encaisse et placements à court terme au 31 décembre 2024).

La hausse du prix de l’or a contribué à l’augmentation des ventes, tout en entraînant une hausse des besoins en fonds de roulement, principalement en raison de la hausse des comptes d’IGV à recevoir et des stocks.

État de la situation financière

Au 31 décembre 2025, l’actif total s’élevait à 181,5 millions $ (125,3 millions $ au 31 décembre 2024). Les principales variations depuis la fin de l’exercice 2024 résultent de l’augmentation importante de l’encaisse à la suite de l’émission d’actions ordinaires en février 2025, de la hausse des recevables et des stocks découlant des cours de l’or plus élevés, ainsi que des ajouts aux immobilisations corporelles découlant de l’acquisition de l’usine de traitement Svetlana. L’augmentation du total des passifs découle principalement de la comptabilisation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations enregistrées dans le cadre de l’acquisition de Svetlana, tandis que l’augmentation des comptes créditeurs reflète les niveaux de stocks plus élevés.

(en 000 $) Au 31 décembre

Au 31 décembre



2025

2024

Encaisse 33 488

19 819

Placements à court terme -

5 999

Comptes recevables 37 221

23 747

Stocks 39 016

29 376

Frais payés d’avance et autres actifs 516

361

Impôts à recevoir 2 158

-

Immobilisations corporelles 49 442

26 160

Actifs au titre de la prospection et de l’évaluation 18 575

18 570

Actifs au titre des droits d’utilisation 625

1 070

Actifs d’impôts différés 418

-

Autres actifs non courants -

159

Total des actifs 181 459

125 261











Créditeurs et frais courus 30 417

18 185

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 14 830

3 732

Impôt à payer -

2 125

Passifs d’impôts différés -

565

Obligations locatives 520

1 108

Passifs liés aux régimes d’unités d’actions 790

389

Capitaux propres 134 902

99 157

Total des passifs et des capitaux propres 181 459

125 261





À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d’or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d’une chaîne d’approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d’audit pour l’industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l’usine Veta Dorada et possède une propriété d’exploration aurifère au Pérou. La société est en pleine expansion en Afrique de l’Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l’or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d’éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d’informations.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Contact :

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Ruth Hanna

Directrice, Relations Investisseurs

Téléphone : 514-393-9000 (poste 236)

Courriel : investors@dynacor.com

Site Web : http://www.dynacor.com

Renmark Financial Communications Inc.

Bettina Filippone

Téléphone : (416) 644-2020 ou (212) 812-7680

Courriel : bfilippone@renmarkfinancial.com

Site Web : renmarkfinancial.com

1 Tous les montants dans ce communiqué sont en dollars américains, à moins d’indication contraire. Les pourcentages (%) de variation ont été calculés à partir des nombres arrondis. Certaines additions peuvent être incorrectes du fait que les nombres ont été arrondis.

2 Le BAIIA (« bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ») est une mesure de rendement non conforme aux normes IFRS de comptabilité. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d’une autre société. La Société utilise cette information comme indicateur de la trésorerie générée par ses opérations et permet aux investisseurs de comparer la rentabilité de la Société avec d’autres en éliminant l’effet de différentes bases d’actifs, l’effet dû aux différentes structures fiscales et l’effet des différentes structures de capital. Le BAIIA est calculé à la page 20 du rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, et des informations supplémentaires sont présentées à la section 17, « Mesures non conformes aux IFRS ».



