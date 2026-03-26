Volatus Aerospace annonce une collaboration stratégique avec Sentinel R&D pour soutenir la capacité des UAV souverains canadiens

TORONTO, 26 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSX : FLT) (OTCQB : TAKOF) (Francfort : ABB) (« Volatus » ou la « Compagnie »), une entreprise mondiale de l'aérospatiale et de la défense contrôlée par le Canada fournissant des systèmes intégrés non habités, du renseignement aérien et des services opérationnels critiques, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un protocole d'entente (MOU) avec Sentinel R&D Inc. (« Sentinel »), une entreprise canadienne de technologie aérospatiale spécialisée dans les domaines avancés des structures composites de véhicules aériens sans pilote (UAV).

L'accord établit un cadre de collaboration combinant les capacités d'ingénierie des cellules et de fabrication de composites de Sentinel avec l'expertise de Volatus en intégration de systèmes, logiciels d'autonomie, tests opérationnels et commercialisation mondiale. Les entreprises ont l'intention de collaborer pour faire progresser une plateforme d'intercepteurs UAV développée au Canada, alignée sur l'évolution des besoins en matière de défense et de sécurité.

La collaboration soutient la stratégie à long terme de Volatus visant à renforcer la capacité aérospatiale nationale et s'aligne avec les domaines prioritaires identifiés dans la Stratégie industrielle de la défense du Canada, qui met l'accent sur la capacité industrielle souveraine dans des domaines clés de la technologie de la défense.

« Volatus continue d'exécuter sa stratégie de combiner la fabrication canadienne, les logiciels d'autonomie et les capacités opérationnelles dans une plateforme aérospatiale intégrée – bâtissant une capacité intégrée en aérospatiale et défense couvrant la fabrication, l'autonomie et les opérations », a déclaré Glen Lynch, chef de la direction de Volatus Aerospace. « Des collaborations comme celle-ci soutiennent le développement des capacités canadiennes de systèmes sans pilote tout en renforçant nos investissements dans des initiatives de fabrication avancée, y compris l'installation aérospatiale Mirabel de la société et notre plateforme d'autonomie IA V-Cortex™. »

Dans le cadre de la collaboration :

On s'attend à ce que Sentinel apporte son expertise en ingénierie de plateformes UAV, conception de cellules et fabrication de composites

Volatus devrait diriger les activités d'intégration des systèmes, de systèmes de mission et d'autonomie, de développement, de tests et de commercialisation

Les parties ont l'intention d'explorer des opportunités soutenant une capacité de production canadienne évolutive



« Volatus apporte une forte intégration, autonomie et expertise opérationnelle qui complètent les capacités d'ingénierie de plateforme de Sentinel », a déclaré la Dre Katheron Intson, chef de la direction de Sentinel R&D. « Nous croyons que cette collaboration représente une occasion significative de renforcer l'innovation et la capacité de fabrication des systèmes sans pilote au Canada. »

Le protocole d'entente non contraignant établit un cadre de collaboration pour la coopération en ingénierie et d'éventuels futurs accords commerciaux. L'entente ne crée pas d'obligations d'achat contraignantes et reste sujette à d'autres discussions techniques et commerciales.

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Volatus Aerospace Inc. est une entreprise canadienne intégrée de l'aérospatiale offrant des systèmes aériens sans pilote, des services de renseignement aérien, des logiciels d'autonomie et des solutions avancées de formation soutenant les marchés des infrastructures civiles, de la sécurité publique et de la défense. Grâce à sa combinaison de fabrication, d'opérations et de développement technologique, Volatus Aerospace fait progresser l'adoption de systèmes autonomes tout en soutenant le développement des capacités aérospatiales souveraines au Canada et sur les marchés connexes.

L'entreprise exploite une plateforme mondiale soutenant les opérations de drones, la formation des pilotes, la vente d'équipements et les services de données tout en continuant d'élargir ses capacités en autonomie, opérations à distance et technologies aériennes de nouvelle génération.

À propos de Sentinel R&D

Sentinel R&D est une entreprise de technologie de la défense et de l'aérospatiale qui construit des UAV modulaires grâce à la fabrication composite automatisée de nouvelle génération, offrant des configurations rapides spécifiques à la mission et des performances prêtes à l'exportation.

L'entreprise est une organisation de drones prêts au combat construite par des ingénieurs qui conçoivent d'abord pour les combattants – offrant la plateforme de drones à voilure fixe la plus abordable, modulaire et indépendante de la charge utile du marché.

Informations prospectives

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Volatus Aerospace Inc.

Rob Walker, directeur commercial

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Recherche et développement Sentinel

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