KH Group Oyj

Pörssitiedote 26.3.2026 klo 14.30

KH Group Oyj:n vuosikertomus 2025 on julkaistu

KH Groupin vuosikertomus vuodelta 2025 julkaistiin tänään. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin. Toimintakertomus ja tilinpäätös kokonaisuudessaan sisältäen kestävyysraportin on julkaistu yhtiön verkkosivuilla.

KH Group julkaisee tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena, suomenkielisenä xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitteet on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on antanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin ESEF-tilinpäätöksestä. Varmennus on suoritettu ISAE 3000 (uudistettu) -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Vuosikertomus, toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportti sekä xHTML-tiedosto ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.khgroup.com sekä tämän tiedotteen liitteinä.

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Carl Haglund, puh. 040 500 6898

KH Group Oyj on Pohjoismaissa toimiva konserni, joka tukee vastuullista rakentamista ja ylläpitää yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Konsernin kaksi liiketoiminta-aluetta ovat rakennus- ja maansiirtokonekauppaan keskittyvä KH-Koneet ja pelastusajoneuvoja valmistava Nordic Rescue Group. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.khgroup.com.

