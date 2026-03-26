更正 -- 维泰瑞隆宣布委任王舒展先生为董事会董事

马萨诸塞州沃尔瑟姆, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 维泰瑞隆是一家处于临床阶段的全球化生物科技公司，致力于开发用于治疗神经退行性疾病，炎症免疫性疾病，代谢疾病以及罕见病的变革性疗法。公司今日宣布云锋基金董事总经理王舒展已正式加入公司董事会。王先生拥有深厚的投资与运营领导经验，推动了多家生命科学企业的成长。

“在公司发展令人振奋的关键时期，我们非常高兴欢迎王舒展先生加入董事会，”维泰瑞隆总裁兼首席执行官Dr. Shefali Agarwal表示。“王先生在全球生命科学领域的丰富经验将与现有董事会形成优势互补，助力我们推进具有同类首创（first-in-class）或同类最佳（best-in-class）潜力的创新管线的临床开发。同时，我们也感谢黄潇博士在近四年董事会任期内为维泰瑞隆做出的卓越贡献。”

王先生负责云锋基金医疗健康领域的投资业务。此前，他曾任百利天恒药业投融资副总裁以及晨壹基金（Firstlight Capital）董事总经理。更早之前，他曾任 OrbiMed 执行董事，并曾在 IDG Capital 以及麦肯锡任职。

“我很高兴加入维泰瑞隆董事会。公司已建立坚实的科学基础并拥有令人期待的研发管线，” 王舒展先生表示。“我期待与管理团队及各位董事携手，支持公司持续成长，推动创新疗法加速惠及患者。”

王先生于复旦大学获得生物科学学士学位，并先后获得芝加哥大学统计学硕士学位，以及梅奥诊所生物医学科学研究生院分子药理学与实验治疗学（molecular pharmacology and experimental therapeutics）硕士学位。

关于维泰瑞隆

维泰瑞隆是一家临床阶段的生物科技公司，致力于开发神经退行性疾病、炎症免疫性疾病、代谢性疾病以及罕见病的变革性疗法。自2017年成立以来，维泰瑞隆已构建起一个多元化项目研发管线，聚焦衰老、退行性病变、代谢功能障碍和炎症的关键致病机理。维泰瑞隆正在开展多个项目的临床研究，包括SARM1抑制剂SIR2501、NAMPT激动剂SIR4156和RIPK1抑制剂SIR9900，同时持续推进临床前研究。公司入选2025年度Endpoints 11最具潜力生物技术初创公司榜单。如需了解更多信息，请访问sironax.com。

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